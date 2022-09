První velká banka dá na spořicím účtu úrok začínající pětkou

ČSOB od tohoto týdne zvýšila úrok spořicího účtu na 5 % ročně (p.a.) pro vklady do jednoho milionu korun. Stala se tak první z trojice největších bank, která nabízí klientům úrok začínající pětkou bez nutnosti investice do podílových fondů. ČSOB navíc garantuje, že úrok 5 % nesníží přinejmenším do 2. dubna 2023.

Jedinou podmínkou je založit si nový účet nazvaný Spoření s bonusem přes internet, tedy v mobilní aplikaci ČSOB Smart nebo v internetovém bankovnictví. Na 5% úrok dosáhnou i dosavadní klienti. A to i ti, kteří už si Spoření s bonusem založili dříve. „Mohou mít jedno starší se standardní sazbou a druhé s novou sazbou,“ potvrzuje mluvčí Patrik Madle.

Standardní sazba pro dříve založený účet Spoření s bonusem (před 19. zářím) je 2,3 % do milionu korun. Kdo se aspoň jednou za tři měsíce přihlásí do mobilní aplikace ČSOB Smart, dostane se díky bonusu na celkových 3,3 %. Stejné sazby dál platí i pro nově založené účty na pobočce. Pro část nad milion korun je ve všech případech úrok 0,15 %.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu má od minulého týdne Trinity Bank: dává 5,58 % ročně (p.a.) pro vklady do 400 tisíc korun, případná část nad limit 400 tisíc se úročí 4,08 %.

Fio banka pod názvem Fio konto úročí 5,5 % vklady do 200 tisíc. Případná část nad tento limit se úročí minimálně. Kdo chce u Fio lepší úrok na vyšší vklady, může zkusit variantu jménem Fio spořicí účet. Dostane 4 % na celý vklad, tedy bez stropu. Je tu ale jiné omezení: z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za měsíc.

UniCredit nabízí 5,5 % pro zcela nové klienty, kteří u ní dosud nemají vůbec žádný účet. Podmínkou je založit si některý z běžných účtů, přičemž varianta Start je vždy bez měsíčního paušálu a pro získání úroku ji pak není nutné v praxi používat. Úrok se vztahuje na vklady do milionu korun a banka ho garantuje do konce června 2023. Dosavadní klienti dostanou na spořicím účtu dál jen 2,5 % do půl milionu.

Víc než pět procent dává i Moneta Money Bank. Úrok 5,3 % se týká vkladů do milionu, část nad limit se úročí jen 0,5 %. Pro spořicí účet označený písmenem E nemá žádné další podmínky, přesto: tradiční komplikací pro dosavadní klienty je, že si nový typ spořicího účtu musí sami aktivovat a peníze na něj převést, protože předchozí účty (naposledy s písmenem D) se automaticky nezačnou úročit vyšší sazbou.

Úrok začínající pětkou – rovných 5 % – nabízí ještě mBank a od tohoto týdne i Air Bank, podmínky a omezení upřesňujeme v tabulce.

Nejlepší spořicí účty k 21. září 2022 Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 5,58 % Úrok 5,58 % pro vklady do 400 000 Kč, pro část vkladu nad tento limit je úrok 4,08 %. Fio banka Fio konto 5,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 5,5 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do milionu. Moneta Money Bank Spoření E, Spoříto E 5,3 % Pro vklady do milionu korun. Je potřeba založit nový spořicí účet (i pro dosavadní klienty). mBank mSpoření 5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Překročení hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. ČSOB Spoření s bonusem 5 % Pro vklady do milionu. Podmínkou je založení přes aplikaci ČSOB Smart nebo internetové bankovnictví. Část nad milion se úročí 0,15 %. Air Bank Spořicí účet 5 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 do 500 tisíc se úročí 4 %, část od 500 tisíc do milionu se úročí 0,1 %, část nad milion se neúročí. Expobank Neo účet 4,61 % Bez omezení. Banka Creditas Spořicí účet+ 4,5 % Pro vklady do 350 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 3,1 %. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok 4,8 % (do 350 000) a 4 % (nad 350 000). Hello bank Hello spoření 4,5 % Pro vklady do 300 000 Kč, část nad tento limit se neúročí. Raiffeisenbank Spořicí účet Hit Plus 4,5 % Pro vklady do 250 000 Kč a při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Ćást od 250 000 do 500 000 Kč se úročí 0,1 %, nad 500 000 Kč jen 0,01 %. J&T Banka Spořicí účet 4,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 4,65 %. Fio banka Fio spořicí účet 4 % Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za kalendářní měsíc. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank eMax Plus 4 % Pro vklady do 500 000 Kč. Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový limit na dva miliony. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Equa bank Spořicí účet Extra 4 % Pro vklady do tří milionů. Když v daném měsíci odešlete z účtu nějakou platbu, klesne úrok na 0,1 %. Komerční banka Spořicí konto Bonus 3,3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Část nad tento limit se prakticky neúročí (max. 0,03 %). Česká spořitelna Spoření ČS 3,25 % Pouze pro klienty s Plus účtem nebo s programy Erste Premier či Erste Private Banking. Kdo investuje aspoň 300 Kč měsíčně, dosáhne na 4,25 %. Zmíněné úroky se týkají vkladů do 200 000 Kč (u programu Exclusive do 400 000 Kč, u Erste do milionu), pro část nad tento limit jen 0,01 %. Equa bank Spořicí účet Hit 3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok klesne na 0,1 %. Část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné retailové klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

