Spoření vylepšuje i největší banka. Odmění za investice

Česká spořitelna, největší tuzemská banka podle počtu klientů, zvyšuje úročení vkladů. Sníží tak svou ztrátu za nejlepšími nabídkami na trhu.

Na úrok 2,5 % ročně (dříve 2 %) na spořicím účtu ČS dosáhnou klienti s běžným účtem Plus, a to u vkladů maximálně 200 tisíc korun. Pro klienty s účtem Exclusive je strop 400 tisíc, pro účty Erste Premier a Erste Private Banking je strop milion korun.

Za účet Plus se podle ceníku platí měsíční paušál 100 korun. Bez poplatku je při splnění dvou podmínek: Slevu 50 korun získá ten, komu na běžný účet přijde v měsíci aspoň 7000 korun. A dalších 50 korun banka odpustí, pokud klient využívá další služby skupiny ČS: typicky penzijní nebo stavební spoření, hypotéku, spotřebitelský úvěr nebo investice.

Bonus ke spoření dostanou lidé, kteří pravidelně investují do podílových fondů aspoň 300 korun měsíčně. Díky zvýhodnění o jeden procentní bod dosáhnou na roční úrok na spořicím účtu 3,5 %. I tato nabídka je jen pro účty Plus, Erste Premier a Erste Private Banking. S bonusem se počítá přinejmenším do konce září.

Vylepšení se netýkají klientů s běžným účtem Standard, který je zdarma bez podmínek. Ti budou mít na spořicím účtu dál jenom úrok 0,2 % do stropu 200 tisíc korun, případná část vkladu nad tento limit se prakticky neúročí (0,01 %).

O půl procentního bodu stouply i úroky na nově sjednaných nebo obnovených termínovaných vkladech. Na tři měsíce nabízí spořitelna 3 % ročně, na půl roku i jeden rok 3,8 % ročně. Termínovaný vklad od České spořitelny (oficiálně se jmenuje vkladový účet) umožňuje jednorázový výběr až 25 % částky bez sankce. Teprve při výběru nad tento limit – nebo při případném dalším výběru – nepřipíše úrok. Další sankce (na úkor jistiny) nehrozí.

„Spořicí účet využívá více než 1,8 milionu klientů, což je 90 % primárních bankovních klientů České spořitelny. Finanční rezervu alespoň ve výši tří měsíčních platů má však měně než polovina z nich. Pravidelně pak měsíčně investuje 270 tisíc klientů,“ říká Roman Choc, který má v bance na starosti Wealth Management.

Nejlepší spořicí účty k 23. květnu 2022 Banka Název Maximální úrok Omezení Raiffeisenbank Spořicí účet Hit Plus 4,5 % Pro vklady do 250 000 Kč a při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Ćást od 250 000 do 500 000 Kč se úročí 0,1 %, nad 500 000 Kč jen 0,01 %. Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 4,08 % Bez omezení. Expobank Neo účet 4,01 % Bez omezení. Fio banka Fio konto 4 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,10 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. J&T Banka Spořicí účet 4 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 4,15 %. Equa bank Spořicí účet Extra 4 % Pro vklady do tří milionů. Když v daném měsíci odešlete z účtu nějakou platbu, klesne úrok na 0,1 %. Air Bank Spořicí účet 4 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, část nad 1 000 000 Kč se neúročí. Od 25. května. Banka Creditas Spořicí účet+ 3,6 % Pro vklady do 350 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 2,1 %. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok 4,2 % (do 350 000) a 3,6 % (nad 350 000). Moneta Money Bank Spoření C, Spoříto C 3,3 % Pro vklady do milionu. Pro část vkladu nad milion je úrok 0,5 %. Je potřeba založit nový spořicí účet (i pro dosavadní klienty). mBank mSpoření 3,3 % Do limitu 100 tisíc korun. Současně lze mít až osm takových účtů s celkovým limitem 800 tisíc. Komplikovanější podmínky v podobě takzvaných cílů. Hello bank Hello spoření 3,1 % Pro vklady do 200 000 Kč, část nad 200 000 Kč se neúročí. Fio banka Fio spořicí účet 3 % Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za kalendářní měsíc. Equa bank Spořicí účet Hit 3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok klesne na 0,1 %. Část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Nejvyšší úrok mezi klasickými spořicími účty má od minulého týdne novinka od Raiffeisenbank nazvaná Hit Plus. Nabízí 4,5 % p. a. pro vklady do 250 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou v kalendářním měsíci – při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %. Případná část vkladu od 250 000 do 500 000 Kč se úročí pouze 0,1 %, nad 500 000 Kč dokonce 0,01 %.

Jedničkou pro vyšší vklady nebo pro toho, kdo nechce plnit nějaké podmínky, je momentálně spořicí účet Trinity Bank s úrokem 4,08 % p. a. Na rozdíl od dřívějška nemá žádný strop, zmíněný úrok tedy platí bez omezení výše vkladu. Trinity sice v reklamě láká na úrok začínající pětkou, na ten ale dosáhnete jenom při roční fixaci a v praxi tak jde o termínovaný vklad.

Trojkou je Neo účet od Expobank s úrokem 4,01 % bez omezení. Přestože patří mezi běžné účty, dlouhodobě drží krok s nejlepšími spořicími účty. Většina bank své běžné účty vůbec neúročí, kromě Expobank je výjimkou jen Hello bank s 0,5 % do limitu 100 tisíc.

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo Spořicí účet 4,77 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Výpovědní doba jeden měsíc. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Raiffeisenbank Spořicí účet Top pro bývalé klienty ING 4,5 % Pouze pro bývalé klienty ING, kteří loni splnili podmínky pro zvýhodněný úrok. Základem je 2,6 % do 2,5 milionu Kč a 0,2 % pro část nad tento limit. Pokud v kalendářním měsíci zaplatí aspoň třikrát kartou, dosáhnou na 4,5 % do 2,5 milionu. Komerční banka Spořící konto Bonus Invest 4 % Podmínkou je současně investovat stejnou nebo vyšší částku do podílových fondů včetně vstupního poplatku (u některých se odpouští) a mít také běžný účet v Komerční bance. Vklady nad 10 milionů se neúročí. ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 3,5 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 3 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Potom už jen standardní úrok (v současnosti 0,01 %). Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Ani nejlepší spořicí účty zdaleka nepokryjí rostoucí inflaci. Ta v dubnu meziročně stoupla na 14,2 % a v nejbližších měsících zřejmě ještě poroste. Průměrná míra inflace za celý rok má podle odhadu ministerstva financí dosáhnout 12,3 %. Naše kalkulačka vám prakticky ukáže, jak inflace požírá úspory.

Výhodou spořicích účtů je, že peníze si lze kdykoliv vybrat. Banka může prakticky okamžitě změnit úrok jak směrem nahoru, tak dolů. Tím se liší od termínovaných vkladů: u nich se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původní úrok nezmění po celou dobu vkladu – to se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na půl roku Banka Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo 5,25 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Banka Creditas 4,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. J&T Banka 4,35 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc. Expobank 4,05 % Minimální vklad je 100 000 Kč. Česká spořitelna 3,8 % Minimální vklad je 5000 Kč. Moneta Money Bank 3,8 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo 5,5 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Trinity Bank 5,08 % Úrok 5,08 % pro vklad do 400 tisíc, pro část nad tento limit 4,58 %. Formálně jde o roční fixaci vkladu na spořicím účtu. Raiffeisenbank 4,5 % Úrok 4,5 % pro vklad do 10 milionů. Pro pásmo od 10 do 30 milionů je úrok 5 %. Nad 30 milionů klesá na 0,01 %. Minimální vklad je 10 000 Kč. J&T Banka 4,5 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Moneta Money Bank 4,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Expobank 4,1 % Minimální vklad je 100 000 Kč. ČSOB 4 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. UniCredit Bank 4 % Do limitu pěti milionů korun. Minimální vklad je 30 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

