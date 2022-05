Stavební spoření jako termínovaný vklad. Známe nejvýhodnější nabídky

Stavební spoření je tradičně spojováno s pravidelným ukládáním menších částek. Obvykle se doporučuje spořit 1700 Kč měsíčně, aby se nejlépe využila státní podpora.

Stavební spoření však můžeme využít i jako alternativu k termínovanému vkladu. To znamená vložit na začátku větší částku, kterou po šesti letech vybereme zhodnocenou o úroky a státní podporu.

Web Stavebky.cz se zaměřil na situaci, kdy po uzavření smlouvy o stavebním spoření vložíme na účet jednorázově 120 000 Kč a dále už nespoříme. Smlouvu ukončíme přesně po šesti letech.

Nejvýhodnější nabídky stavebního spoření při jednorázovém počátečním vkladu 120 000 Kč Modrá pyramida: Efekt Raiffeisen: Dvojnásobný úrok Moneta: ProSpoření s bonusem Doba spoření 6 let 6 let 6 let Jednorázový počáteční vklad 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč Úroky 3 774 Kč 11 932 Kč 19 967 Kč Daň z úroků -566 Kč -1 790 Kč -2 995 Kč Bonusy 20 100 Kč 10 828 Kč 2 000 Kč Daň z bonusů -3 015 Kč -1 624 Kč Poplatky -1 950 Kč -2 040 Kč -1 994 Kč Státní podpora 13 834 Kč 13 730 Kč 13 697 Kč Celkem 152 177 Kč 151 036 Kč 150 675 Kč Čistá úroková sazba 3,959 % 3,834 % 3,794 % Srovnatelná sazba termínovaného vkladu 4,658 % 4,511 % 4,464 % Stav platný k 25. 5. 2022. Aktuální stav najdete na Stavebky.cz, kde si můžete spočítat i stavební spoření s jiným počátečním vkladem.

Jako nejvýhodnější alternativa k termínovaným vkladům vychází z tohoto porovnání Efekt od Modré pyramidy. Podmínky tohoto produktu přímo vybízejí k využití pro vysoký jednorázový vklad. Z vložených 120 000 Kč si po šesti letech odneseme 152 177 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 3,959 %. To je zhodnocení po zdanění, takže kdybychom chtěli podobného zhodnocení dosáhnout termínovaným vkladem, museli bychom hledat nabídku se sazbou 4,658 %.

Základní úroková sazba Efektu od Modré pyramidy je sice jen 0,5 %, ale vklady provedené během prvních čtyř měsíců se po dalších 67 měsíců úročí navíc bonusem ve výši 3 %. Podmínkou je vložit během prvních čtyř měsíců alespoň 50 000 Kč. Další spoření už není povinné a koneckonců ani příliš výhodné. Vklady provedené po uplynutí prvních čtyř měsíců se totiž úročí jen základní sazbou 0,5 %. Smlouvu je možno ukončit po šesti letech. Dřívější ukončení smlouvy nebo uzavření úvěrové smlouvy má za následek ztrátu úrokového bonusu.

Přibližně o tisíc korun méně si naspoříme u Raiffeisen stavební spořitelny, která nabízí Dvojnásobný úrok do roku 2027. Základní úroková sazba je 1,5 %; do konce roku 2027 je však při splnění předepsaných podmínek dvojnásobná, tedy 3 %. Hlavní podmínkou pro získání dvojnásobné sazby je spořit tak, aby zůstatek na konci letošního roku byl alespoň 20 000 Kč a v každém dalším roce (až do roku 2027) vždy o 20 000 Kč vyšší. Na konci roku 2027 tedy musíme mít na účtu alespoň 120 000 Kč.

Zatímco první dvě nabídky svými podmínkami přímo svádějí k využití namísto termínovaného vkladu, nabídka Monety na třetím místě je v podstatě standardní. Její základní úroková sazba je 2,5 % – mezi stavebními spořitelnami v současnosti nejvyšší. Jediným zvýhodněním je jednorázový bonus 2000 Kč. Při pravidelném spoření obsazuje Moneta díky zajímavému úročení první příčky žebříčku. Pro ty, kdo chtějí jednorázově uložit vyšší částku, je na třetím místě.

Zajímá vás porovnání s jiným počátečním vkladem? Nebo s klasickým pravidelným spořením? Zkuste srovnávač stavebního spoření na Stavebky.cz.

Stavebko versus termínovaný vklad

Jednorázový vklad větší částky je velmi dobře srovnatelný s termínovaným vkladem. Zhodnocení je podobně jako u termínovaného vkladu předem dané – na rozdíl od spořicího účtu, kde se úroková sazba může měnit.

Na účet stavebního spoření lze během spoření přidávat další peníze, což u termínovaného vkladu není možné. Bohužel to však neznamená, že tyto další úložky budou zhodnoceny stejně dobře jako počáteční vklad. Je potřeba důkladně prozkoumat podmínky, protože zatímco u nejlepšího Efektu Modré pyramidy jsou vklady provedené po čtyřech měsících nebo později úročeny pouze nízkou sazbou 0,5 %, u Raiffeisen jsou i následné vklady úročeny třemi procenty, u Monety pak 2,5 %.

Další rozdíly jsou při předčasném ukončení spoření. U termínovaných vkladů se podmínky pro předčasné ukončení u jednotlivých bank liší, v některých případech není předčasný výběr možný vůbec. Naproti tomu smlouvu o stavebním spoření je možno ukončit kdykoli. Při ukončení smlouvy před uplynutím šestileté vázací lhůty však musíme počítat se ztrátou státní podpory a v některých případech také s poplatkem za předčasné ukončení smlouvy.

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem