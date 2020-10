Spořicí účet Hello bank sníží strop pro úročení

Spořicí účet Hello bank bude i po Novém roce nabízet úrok 1 % p.a., díky kterému momentálně patří mezi nejlépe úročené na trhu. Od 1. ledna však sníží strop pro úročení vkladů z dosavadních 300 tisíc na 200 tisíc korun.

„Tlak finančního trhu na snižování úroků u spořicích účtů je neúprosný, i my jsme nakonec museli nějakou změnu udělat. Nechtěli jsme ale snížit úrokovou sazbu nebo zavést poplatky,“ píše banka klientům.

Hranice úročeného zůstatku klesne pro dosavadní i nové klienty. I nadále mohou mít na spořicím účtu uloženo víc peněz, ale úročit se jim bude jenom část nepřesahující 200 tisíc korun.

Stejný úrok jako Hello bank – 1 % – teď nabízí i Equa bank. Také v jejím případě se vztahuje jenom na zůstatek do 200 tisíc korun. Zatímco Hello bank nemá žádné další podmínky, Equa dá 1 % jenom tomu, kdo aspoň třikrát za měsíc zaplatí její kartou, nebo kdo s ní investoval do podílových fondů aspoň 50 tisíc. Na druhou stranu Equa úročí i část nad limit 200 tisíc korun, i když jenom symbolickou sazbou 0,1 %. Na stejnou úroveň spadne úrok i pro nižší zůstatek při nesplnění podmínek.

Ještě vyšší úrok – 1,2 % – lze získat v mBank, garantuje ho do konce letošního listopadu. Pravidla jsou ovšem komplikovanější: Spoření probíhá formou takzvaných cílů, v každém lze naspořit maximálně 100 000 Kč. Překročení této hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení (0,01 %). Limit můžete v praxi zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů, přičemž na žádném nebude víc než 100 000 Kč.

Spořitelní družstvo Artesa nabízí dokonce 1,7 %, jenže u družstevních záložen (kampeliček) musíte počítat s pravidlem 1:10. Desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se neúročí. Nicméně o peníze na spořicím účtu se ani v kampeličce bát nemusíte, spadají pod stejný státní systém pojištění vkladů jako banky – tedy do limitu 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun).

Raiffeisenbank láká na 3 %. Nabídka je však dostupná jenom pro nové klienty, kteří si u ní zároveň založí běžný účet a „aktivně ho používají“. To pro většinu běžných účtů (Chytrý, Aktivní, eKonto Smart, eKonto Komplet...) znamená, že musíte splnit dvě podmínky: Měsíčně vám na něj přijde aspoň 15 tisíc korun a zároveň odejdou aspoň tři platby – mezi ně se počítají i platby debetní kartou včetně výběru z bankomatů. Zmíněná procenta pak získáte na půl roku a jenom na vklady do 150 tisíc korun. Případná část nad tuhle hranici – do 500 tisíc – se úročí 0,3 %.

