Kupony pro nákup v Albertu? Pozor na nový podvod

Aplikacemi WhatsApp a Messenger se šíří nová phishingová zpráva, která uživatelům nabízí elektronické kupóny v hodnotě 3000 korun od supermarketů Albert. Upozornila na to společnost Avast, specializující se zabezpečení soukromí na internetu.

Součástí zprávy je odkaz, který uživatele odkáže na podvodnou stránku. Ta je následně vybízí k zadání osobních informací včetně údajů platební karty a k dalšímu sdílení zprávy. Lidé by proto na odkazy v pochybných zprávách neměli klikat a především nezadávat žádné citlivé informace, upozorňují analytici společnosti Avast.

Falešná zpráva tvrdí, že supermarkety Albert se rozhodly lidem plošně rozdávat elektronické kupóny v hodnotě 3000 Kč. Stačí jen kliknout na odkaz a zadat své osobní údaje. Podvodníci pak nabádají uživatele, aby zprávu rozeslali přátelům a rodině – což pak na dalšího příjemce působí důvěryhodně.

Co dělat, když už jste se nechali nachytat a zadali osobní údaj?

První věc, kterou byste podle Avastu v takové situaci měli udělat, je zablokovat svou platební kartu. Kontaktujte svoji banku a vysvětlete vaši situaci. Pak se zaměřte na zbytek údajů, které jste kyberzločincům předali.

„Většina uživatelů používá stejné heslo a e-mail na několika platformách zároveň. My víme, že to není ideální, a vy to víte asi také. Pokud do této skupiny spadáte, své heslo si okamžitě změňte. První, co kyberzločinec udělá, je, že kromě vaší primární e-mailové adresy a hesla k ní zkusí i další účty, na kterých byste mohli toto heslo a e-mail používat,“ připomínají analytici Avastu.

Bohužel už neuděláte nic s tím, že jste neznámým zločincům předali svou e-mailovou adresu a jméno. Je tedy možné, že se ve vaší schránce objeví různé podvodné e-maily.

Jak poznat podvod na první dobrou?

„Všímejte si tónu zprávy a mějte se na pozoru před gramatickými a pravopisnými chybami. Pokud zpráva naznačuje časovou omezenost nabídky nebo jen určitý (obvykle nízký) počet kupónů, je něco špatně. Obsahuje navíc gramatické nebo pravopisné chyby? V tom případě rozhodně nejde o skutečnou nabídku,“ zdůrazňují experti Avastu.

Zaměřte se na odkazy a neklikejte na ně, pokud si jimi nejste opravdu jistí. I v případě zprávy od podvodníka vydávajícího se za supermarket Albert můžeme vidět, že odkaz nepůsobí věrohodně. Zpráva odkazuje na web albert.superma.cc. To není adresa, na kterou by věrohodná společnost odkazovala. Majitele domény byste museli hledat až v Panamě.

Pokud vám zpráva přišla od přítele, zeptejte se ho, odkud se o nabídce dozvěděl. Dostal svůj kupón zdarma? Kam odkaz vede? Bude po vás chtít vyplnit vaše osobní údaje? V takovém případě jde nejspíš o podvod. Abyste měli jistotu, kontaktujte samotný zdroj zprávy, tedy v tomto případě zákaznickou podporu supermarketů Albert. O podvodu buď vůbec nebudou vědět, nebo vám potvrdí, že se skutečně o podvod jedná a doporučí vám, abyste jej ignorovali,“ dodávají experti na internetovou bezpečnost.

Od podvodů se distancují i zástupci řetězce. „Za poslední dobu evidujeme již několik případů podvodných mailů, stránek a reklam, které se vydávají za společnost Albert. Všechny nabízejí výhru, ať již ve formě poukázky nebo kuponu. Upozorňujeme zákazníky, aby na takové výzvy nereagovali, neodpovídali a nepokoušeli se spustit komunikační dialog! Jedná se o zneužití ochranné známky,“ píše Albert na své oficiální stránce.

Pozor!

