Neplatiči výživného dostanou stopku na hazardní hry

Rejstřík vyloučených osob z hazardních her se od začátku července rozšíří o přibližně šest tisíc neplatičů alimentů. Konkrétně o lidi neplnící svou vyživovací povinnost k nezaopatřenému dítěti, kterému je přiznáno náhradní výživné.

„Tyto nově zapsané osoby do rejstříku se nebudou moci nadále účastnit hraní hazardních her, respektive je provozovatel nesmí vpustit do herního prostoru a nesmí jim umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto,“ informovalo ministerstvo financí.

„Zápis těchto lidí do rejstříku bude probíhat automaticky z moci úřední, stejně jako jejich případné vymazání. Vymazání osoby tedy nebude možné provést na základě žádosti dotčeného člověka, jelikož jej provede přímo ministerstvo financí neprodleně poté, kdy se dozví o jeho výmazu z příslušného rejstříku ministerstva práce a sociálních věcí,“ upřesňuje ministerstvo.

O náhradní výživné – dříve zvané též zálohované – lze žádat od července 2021. Zjednodušeně řečeno: Místo neplatiče pošle alimenty stát a pak je vymáhá po dlužníkovi. Podrobně jsme o podmínkách nové dávky psali v samostatném přehledu: Náhradní výživné od státu. Kdo na něj dosáhne a na kolik?

„V Rejstříku vyloučených osob z hazardního hraní je aktuálně zapsáno více než 190 tisíc osob především v insolvenci nebo pobírajících sociální dávky. Od července se rozroste o dalších zhruba šest tisíc neplatičů alimentů. U všech těchto lidí skutečně neexistuje důvod, proč by měly jejich od státu darované nebo naopak po nich vymáhané peníze končit naházené v automatech,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Z aktuálního počtu více než 190 tisíc zapsaných osob v Rejstříku je 3444 z nich zapsáno dobrovolně na vlastní žádost, přičemž počet dobrovolných zápisů dlouhodobě roste. Nejvíce osob nicméně tvoří lidé zapsaní z moci úřední z důvodu insolvence či úpadku (106 119), pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi (60 584) a společně posuzované osoby pro dávky (23 759). Některé osoby jsou v rejstříku zapsány z více důvodů. Rejstřík začal fungovat ve druhé polovině roku 2020.

Maximální pokuta pro provozovatele za vpuštění osoby zapsané v rejstříku do herny či kasina je 50 milionů korun. V případě, že provozovatel umožní osobě zapsané v rejstříku zřídit nebo používat uživatelské konto, může mu být uložena pokuta až tři miliony.

