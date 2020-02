Nestačí vám alimenty? Co dělat, když potřebujete víc

Od rozvodu jste odešli s nízkým výživným, které pro dítě nestačí. Začalo chodit do školy. Nebo se zlepšila finanční situace druhého rodiče. Poradíme, co s tím.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 11. 2. 2020

Při vyjednávání dohody o určení výživného při rozvodu se může stát, že oprávněný rodič se smíří s nízkou částkou, protože už chce mít rozvod za sebou.

Jak by se měl na vyjednávání dohody o výživném připravit? A jak postupovat, pokud soud přizná výživné příliš nízké?

Zájmy dítěte má hájit i sociálka

Ještě před rozvodem manželství lze požádat o konzultaci OSPOD, tedy orgán sociálně právní ochrany dětí. Pracovník sociálky může poradit, jak návrh na určení výše výživného na soud sepsat.

Takovým orgánem je obecní nebo krajský úřad. V následném soudním řízení o rozvodu se má OSPOD vyjadřovat k výši výživného, a to jak v případě návrhu na jeho určení soudem, tak v případě, že soud pouze schvaluje dohodu rodičů.

Vzhledem k obrovskému množství případů, které sociální pracovníci řeší, však může být praxe v konkrétních situacích jiná. Potvrzuje to Veronika Ježková, vedoucí právnička organizace proFem.

„Pokud rodiče předloží dohodu, OSPOD do věci většinou příliš nezasahuje. Je věcí soudu, aby odchytil případy dohod, které jsou pro dítě nevýhodné. OSPOD má sice postavení zástupce nezletilého, takže jeho úkolem je, aby bylo vždy vše pouze ve prospěch nezletilého, nicméně rozhodující slovo má soud,“ vysvětluje právnička.

Odvolání proti rozsudku o výživném

Soud má při rozhodování o výši alimentů zajistit dítěti stejnou životní úroveň, jako mají jeho rodiče, přihlédnout k oprávněným zájmům nezaopatřeného dítěte a výdělkovým schopnostem i majetkovým poměrům rodičů.

Řežeme náklady! Účty za telefon, elektřinu, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Jestliže povinný rodič vykazuje prakticky nulové příjmy, ale přitom si žije nad poměry, soud by to měl v rozhodování zohlednit.

Pokud je soudem přiznané výživné příliš nízké, je proti rozhodnutí soudu možné podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů od vydání rozsudku. Totéž může povinný rodič v případě, kdy je výživné příliš vysoké a bylo by pro něj likvidační. Odvolání ale není přípustné tam, kde soud schvaloval dohodu rodičů.

Rozsudek o určení výše výživného bude obsahovat poučení včetně určení, kterému soudu lze případné odvolání podat.

Oprávněný rodič se může bát, že by odvolání všechno protáhlo a neměl by tak peníze pro zabezpečení dítěte. Proto se raději smíří s nižším výživným. Nemusí ale mít strach. Rozsudky o výživném jsou takzvaně předběžně vykonatelné. V takovém případě soud určí, že povinný rodič musí začít platit stanovené výživné okamžitě – bez ohledu na to, že bylo podáno odvolání.

Výše výživného není neměnná

Může se také stát, že oprávněný rodič už chce mít rozvod za sebou, jenže soud, jemuž manželé předložili dohodu o výživném, nepřezkoumá všechny okolnosti dostatečně důkladně.

„Rozvod je velmi psychicky náročný. Lidé se často neodvolávají také proto, že si nejsou vědomi svých práv a berou rozhodnutí soudu jako rozhodnutí státu, tedy autority. Nemají finance na právní zastupování a v zákonech a možnostech řešení se nevyznají,“ říká Iveta Novotná, ředitelka projektu VašeVýživné.cz, který provozuje nezisková organizace Asociace neúplných rodin.

Soudem stanovená výše výživného přitom nemusí platit navěky. Změnu je možné navrhnout pokaždé, když dojde k podstatné změně okolností, z nichž soud při stanovení původního výživného vycházel. Požádat lze jak o jeho zvýšení, tak snížení. Vždy je ale potřeba prokázat změnu poměrů.

Okolnosti odůvodňující zvýšení výživného:

Zahájení povinné školní docházky, přechod na druhý stupeň základní školy, zahájení studia na střední nebo vysoké škole. Dokonce nejen základní škola, ale už i nástup do mateřské školky může odůvodňovat navýšení výživného.

Zvýšení nákladů na mimoškolní aktivity dítěte (kroužky, sportovní aktivity).

Zlepšení majetkových poměrů povinného rodiče.

Okolnosti odůvodňující snížení výživného:

Nepříznivý zdravotní stav povinného rodiče.

Zhoršení majetkových poměrů povinného rodiče.

Vznik nové vyživovací povinnosti k dalšímu dítěti.

Nejen v případě, že výši alimentů předtím stanovil soud, ale i pokud soud původně schválil dohodu rodičů, nelze tuto dohodu změnit jinak než opět soudním rozhodnutím. Konstatoval to Nejvyšší soud v roce 2016.

Podle něj je to opět soud, kdo má právo přezkoumávat dohodu rodičů a určit, jestli nová výše výživného opravdu odpovídá potřebám dítěte a možnostem povinného rodiče.