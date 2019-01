Podnikání, mateřská, rodičovská. Kalkulačka a přehled pravidel pro OSVČ 2019

Kdy má OSVČ nárok na peněžitou pomoc v mateřství a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Peníze.cz přinášejí přehled nejdůležitějších pravidel a k tomu kalkulačky aktualizované pro rok 2019. Snadno si s nimi spočtete, kolik budete na mateřské a rodičovské brát.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 18. 1. 2019

S pokrytím výpadku příjmů při narození potomka pomáhají rodičům dvě dávky: peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Na peněžitou pomoc v mateřství, lidově se této dávce říká mateřská, ale nedosáhne každý. Záleží, zda splní základní podmínku pro nárok na dávku – dostatečně dlouhou účast na nemocenském pojištění (jedna ze složek sociálního pojištění).

Naopak na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, pro všechny je zároveň nachystaná stejná částka.

Pro osoby samostatně výdělečně činné, především pokud jde o peněžitou pomoc v mateřství, ale platí trochu jiná pravidla. Poradíme, s čím můžou matky podnikatelky na mateřské počítat.

Kdy má OSVČ nárok na mateřskou?

Pokud má žena zaměstnavatele a klasický pracovní poměr, nemocenské pojištění za ni v rámci sociálního pojištění odvádí firma. Podnikatelé si musí hradit sociální pojištění sami, nemocenské pojištění přitom jeho součástí není. Každá OSVČ má ale možnost, přihlásit se k platbě nemocenského pojištění dobrovolně.

Pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství je potřeba, aby si OSVČ nemocenské pojištění platila minimálně 270 dní (devět měsíců) v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou, z toho alespoň 180 dní (šest měsíců) v posledním roce. Kdo výše uvedené podmínce vyhoví, může mateřskou čerpat nejdřív od osmého týdne před očekávaným termínem porodu, nejpozději od šestého týdne. Dávku okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí maximálně osmadvacet týdnů, případně 37 týdnů, když se narodí vícerčata.

Obdobná pravidla platí i pro tatínky živnostníky – peněžitou pomoc v mateřství vyplatí sociálka (namísto matky) i jim. Hodit se to může třeba v situaci, kdy si matka nemocenské pojištění neplatila, ale otec ano. Ani táta podnikatel se ale nevyhne splnění základní podmínky: účasti na nemocenském pojištění přinejmenším devět měsíců za poslední dva roky, z toho šest měsíců v posledním roce. Otcové na mateřské ale musí počítat s kratší podpůrčí dobou – maximálně dvaadvacet týdnů nebo jednatřicet v případě dvojčat a vícerčat.

Mateřská: Kolik dělá?

Vedle nároku na mateřskou rozhoduje platba nemocenského pojištění také o tom, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství dělat: výše pojistného určí výši mateřské. Jak vysoké pojistné živnostník na nemocenské odvádí, ale nezáleží tak docela na něm. Výše platby se vždy odvíjí od toho, kolik OSVČ hradí na sociálním pojištění.

Horní limit pro platbu nemocenského pojištění představuje vyměřovací základ sociálního pojištění rozpočtený na měsíce, ke kterému se živnostník dobral v posledním přehledu o příjmech a výdajích pro sociálku. V praxi jde o polovičku zisku (příjem po odpočtu výdajů) za daný rok vydělenou dvanácti. Z takto vypočteného vyměřovacího základu lze potom na nemocenské pojištění platit maximálně 2,3 procenta.

Například letos musí všichni podnikatelé na sociální pojištění posílat minimálně 2388 korun měsíčně.

To odpovídá vyměřovacímu základu 8175 korun a maximální platbě nemocenského pojištění 189 korun měsíčně (2,3 procenta z 8175 korun). Peněžitá pomoc v mateřství pak bude dělat celkem 37 044 korun za celých osmadvacet týdnů podpůrčí doby. Tedy 189 korun denně a zhruba 5670 korun na měsíc. Kdo by chtěl vyšší mateřskou, musí si dostatečně dlouho platit také vyšší sociální pojištění.

Platby na nemocenské pojištění jsou zároveň omezené zdola. Pro letošek dělá minimální pojistné 138 korun (minimální vyměřovací základ 6000 korun). Úhrada minimálních záloh odpovídá mateřské 27 244 korun za celou podpůrčí dobu, tedy přibližně 4170 korun za měsíc.

S výpočtem peněžité pomoci v mateřství si ale podnikatelé a podnikatelky nemusí lámat hlavu, poradí naše kalkulačka. Stačí zadat, kolik měsíčně posíláte na sociální pojištění. Kalkulačka ukáže, v jakých hranicích si můžete nemocenské pojištění nastavit a na jak vysokou mateřskou dosáhnete. Krom denní dávky vypočte i celkovou částku, kterou v rámci peněžité pomoci v mateřství vyčerpáte.

Rodičovský příspěvek pro živnostníky

Ani rodiče, kteří si nemocenské pojištění dostatečně dlouho (nebo vůbec) neplatili, ale nezůstanou na holičkách. Úřady jim hned po narození dítěte začnou vyplácet rodičovský příspěvek. Na každé dítě má státní kasa připravených celkem 220 tisíc korun, když se narodí dvojčata či vícerčata, dělá dávka dohromady 330 tisíc korun. Celková suma se nevyplácí najednou, ale v pravidelných měsíčních dávkách.

Pro rodiče, kteří nezískali nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dělá rodičovský příspěvek maximálně 7600 korun měsíčně (11 400 korun pro vícerčata). Nejrychleji tak můžou celý balík peněz vyčerpat za devětadvacet měsíců. Rychlost čerpání ale může být i pomalejší – platí, že rodičovský příspěvek je potřeba dobrat nejpozději do čtyř let věku dítěte. Rychlost čerpání jde měnit jednou za tři měsíce. Zároveň je potřeba počítat s tím, že rodičovský příspěvek lze pobírat jen na nejmladší dítě v rodině. Bez ohledu na to, zda už rodiče stihli načerpat celou sumu na starší dítě.

Na rodičovský příspěvek samozřejmě dosáhnou i OSVČ, které nárok na peněžitou pomoc v mateřství měly. Maximální výše měsíční dávky v jejich případě odpovídá měsíční mateřské. Pokud dělá peněžitá pomoc v mateřství míň jak 7600 korun za měsíc, zvyšuje se měsíční strop rodičovského příspěvku na tuto částku.

Při určení maximální výše rodičovského příspěvku se ale úředníci neřídí pouze podle mateřské toho z rodičů, který ji skutečně pobíral. Pokud tedy peněžitou pomoc v mateřství čerpala matka, ale otec dítěte by měl nárok na mateřskou vyšší (jako zaměstnanec nebo OSVČ splnil potřebnou dobu pojištění), vypočte se maximum měsíční dávky rodičovského příspěvku podle mateřské otce. To přijde vhod třeba v momentě, kdy je otec v klasickém pracovním poměru a matka OSVČ. Rodiče tak získají větší svobodu při určování rychlosti a výše rodičovského příspěvku.

Praktické rady. Pokračovat na mateřské s podnikáním?

V praxi maminky podnikatelky často tápou, jak vzhledem k mateřským povinnostem naložit se svojí živností: zda ji přerušit, nechat běžet a jak se to má s platbou na sociální a zdravotní pojištění. Před časem jsme pro vás proto sepsali praktický návod, ve kterém se dozvíte i to, jestli a jak si lze k mateřské a rodičovské přivydělat.

V dalším pokračování naší série pro nastávající a čerstvé rodiče si povíme, jak o mateřskou a rodičovský příspěvek žádat.