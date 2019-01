Rodičovský příspěvek 2019. Kalkulačky a pravidla

Co se děje

Podle plánů Ministerstva práce a sociálních věcí si měli rodiče letos v létě polepšit: MPSV navrhovalo zvýšit celkovou sumu rodičovského příspěvku o čtyřicet tisíc korun. Po dohodě s Ministerstvem financí se ale růst příspěvku o půl rok posouvá. Přidáno tak rodiče dostanou až v lednu 2020. Namísto plánovaných čtyřiceti se ale rodičovský příspěvek zvedne o osmdesát tisíc korun.

Pro letošek tak rodičovský příspěvek odpovídá částce 220 tisíc korun na jedno dítě a 330 tisíc korun pro dvojčata a vícerčata. Jak rychle lze celkovou sumu vyčerpat a jaká pravidla je potřeba dodržet? Poradíme.

Rodičovský příspěvek. Jak rychle čerpat?

Rodičovský příspěvek vyplatí stát všem, neohlíží se přitom na předchozí zaměstnání nebo výši výdělků. Čerpání dávky obvykle navazuje na výplatu peněžité pomoci v mateřství. Záleží ale, jestli rodič splní podmínky pro její přiklepnutí. Konkrétní souhrn pravidel najdete v článku:

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství rozhoduje také o rychlosti čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou sumu 220 tisíc korun (330 tisíc korun pro vícerčata), nejde vybrat najednou. Úřad práce ji vyplácí postupně, v pravidelných měsíčních dávkách. Výši měsíčního příspěvku (a tedy i rychlost čerpání) je sice možné volit a znovu měnit, ne ale libovolně, vždycky je stanovené určité maximum: jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně měsíční mateřské.

Jednoduše řečeno: když matce dítěte vznikne nárok na mateřskou 17 280 korun měsíčně (odpovídá hrubé mzdě pětadvacet tisíc korun), bude stejný strop platit i pro rodičovský příspěvek. Nejrychleji tak maminka rodičovský příspěvek vyčerpá za třináct měsíců. Obecně pak můžou rodiče vybrat příspěvek nejdřív za sedm měsíců, měsíční dávka přitom dělá 32 640 korun. Takové tempo odpovídá mzdě 47 tisíc korun hrubého a vyšší.

Při určení maximální hranice rodičovského příspěvku srovnává úřad práce, který z rodičů by měl nárok na vyšší mateřskou. Pokud se tedy mateřská vyplácela na základě nemocenského pojištění matky, ale otec má vyšší příjmy, bude horní strop měsíčního rodičáku odpovídat peněžité pomoci v mateřství, která by náležela jemu.

Příspěvek vs. dovolená V souvislosti s pobíráním rodičovského příspěvku se často naráží také na pojem rodičovská dovolená. Platí, že zatímco rodičovský příspěvek vyplácí stát, rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel. Čerpat ji lze maximálně do tří let věku dítěte, klidně i opakovaně. Během čerpání rodičovské dovolené zároveň nelze zaměstnance vyhodit.

Výše uvedené se ovšem týká hlavně rodičů, kteří chtějí vybrat rodičovský příspěvek co možná nejrychleji. V praxi jde dávku čerpat pomalejším tempem, maximálně ale do čtyř let věku dítěte. Konkrétně nanejvýš třiačtyřicet měsíců, přičemž měsíční dávka dělá 5116 korun.

Když není nárok na mateřskou

Komu nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne, začne rodičovský příspěvek čerpat ihned po narození dítěte. Rodičům bez nároku na mateřskou úřad práce měsíčně vyplatí maximálně 7600 korun (rodičům vícerčat 11 400 korun). Celkových 220 tisíc korun tak nejrychleji vyberou za 29 měsíců, z toho poslední měsíc bude dávka dělat pouze 7200 korun.

Jednou za čtvrt roku lze výší měsíční dávky a tím pádem i rychlost čerpání měnit. Zároveň platí, že dávku úřad práce vyplácí pouze na nejmladšího potomka v rodině. Jinak řečeno: když se v průběhu čerpání příspěvku na první dítě narodí další ratolest, výplata dávky pro staršího sourozence se stopne. Bez ohledu na to, kolik z celkových 220 tisíc korun jste stihli vyčerpat. S naší kalkulačkou si ale lehce spočítáte, jak si během čekání na druhé dítě vybrat co nejvíc, co nejrychleji.

Rodičovskému příspěvku na druhé dítě může případně předcházet peněžitá pomoc v mateřství. Záleží, zda na ni matka měla nárok se starším dítětem a splňuje následující podmínky: na mateřskou nastoupí nejdéle do čtyř let věku staršího dítěte a pracovní poměr, na jehož základě jí dříve nárok na mateřskou vznikl, stále trvá.