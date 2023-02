Lidé hromadně ruší živnosti. Nechtějí datové schránky

Počet žádostí o zrušení živnostenských oprávnění se v posledních třech měsících skokově zvýšil. Důvodem jsou povinné datové schránky – stát je od letoška automaticky přiděluje i lidem, kteří si podnikáním jen přivydělávají nebo kteří mají živnost přerušenou. Upozornila na to poradenská společnost Dun & Bradstreet.

Od listopadu do ledna zrušilo živnost celkem přes 40 tisíc podnikatelů, zatímco v letech 2020 a 2021 to bylo v průměru pod čtyři tisíce měsíčně.

„V lednu až září loňského roku se měsíční průměr rušených živností zvýšil na 4700, v říjnu to bylo 8400, v listopadu 11 800 a v prosinci rekordních 17 400. Poslední měsíc v roce bývá z pohledu zrušených živností dlouhodobě nejsilnější, nicméně v roce 2021 živnost zrušilo necelých 6100 podnikatelů a v roce 2020 to bylo 6320- V lednu 2023 podnikání zrušilo skoro 11 000 lidí, toto číslo však ještě není konečné,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Za celý rok 2020 zrušilo živnost 44 600 podnikatelů, o rok později 47 710 a v roce 2023 to bylo 80 160.

Aktuálně je v Česku registrováno více než 2,179 milionu živnostníků. Mezi lety 2021 až 2022 stoupl jejich počet jen o 6846 podnikatelů, což je srovnatelný přírůstek jako v období 2020 až 2021. „Podle interní metodiky Dun & Bradstreet podnikatelské aktivity vykonává zhruba 1,143 milionu OSVČ, což představuje 52 % z celkového počtu. Ostatní vydaná živnostenská oprávnění jsou takzvaně spící, což v praxi znamená, že fyzická osoba má vydaný živnostenský list, ale podnikatelské aktivity nevykonává,“ upřesňuje Štěpánová.

Datové schránky jsou od roku 2023 povinné pro všechny živnostníky a další podnikatele (OSVČ). Včetně těch, kteří mají podnikání jen jako vedlejší nebo pozastavenou činnost. Povinnost se rozšířila také na spolky, sdružení a nadace včetně společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). Stát jim datovou schránku aktivuje automaticky, přihlašovací údaje dostávají noví uživatelé postupně od ledna do března.

Nepodnikající fyzické osoby nakonec nedostanou datovou schránku automaticky (zákon původně počítal s její aktivací, jakmile člověk při komunikaci se státem aspoň jednou použije některou z forem elektronické identity). Když o ni budou mít zájem, mohou si ji nechat zřídit dobrovolně.

Zdroj: Dun & Bradstreet

