Zákonná maximální lhůta splatnosti faktur neodráží realitu

Od ledna je účinná novela občanského zákoníku, která určuje pravidla maximální lhůtu splatnosti faktur. Vznikla kvůli tomu, jak dlouhé doby splatnosti nastavují větší odběratelé svým dodavatelům. Má tedy chránit malé a střední podnikatele proti velkým a silným. Jak je to ale v praxi?

Základní pravidlo, podle kterého je délka splatnosti faktur omezena na 30 dní, zůstává platné. Změna nastala v možnosti, jak zjednodušit aplikaci tohoto zákonného ustanovení o maximální době splatnosti. Právo podnikatele odvolat se na neúčinnost právního jednání bylo zrušeno a nahrazeno možností domáhat se neplatnosti právního jednání odporujícího zákonnému ustanovení. V praxi by se tím mělo použití ustanovení zjednodušit.

Délka splatnosti faktur v praxi

Přestože bylo ustanovení § 1963 novelizováno, je velmi pravděpodobné, že si v praxi budou podnikatelé domlouvat vlastní délku splatnosti, která bude nadále předmětem obchodních jednání. Interní databáze Platební instituce Roger ukazuje, že délka splatnosti faktur poměrně často dosahuje víc než 60 dnů. Firmy jsou v takovém případě nuceny čekat, než odběratel zaplatí, a to na úkor rozvoje a investic do dalších zakázek. Splatnost faktur je pak průměrně nejdelší v odvětví lidských zdrojů, logistiky a služeb.

Podle průzkumu Intrum Czech je na tom polovina českých společností hůř než před pandemií a čtyři z pěti firem z různých důvodů akceptují stále delší odklady splatností. Pouze 13 procent českých firem se soustředí na vymáhání svých/vlastních pohledávek.

Paralela s minulostí

Jakkoli si přejeme zůstat optimističtí, situace na finančním trhu vypadá přinejmenším nejistě. Ke zpomalení přispívá současná výše inflace spojená se zdražováním energií, nedostatek pracovníků téměř ve všech odvětvích či válka na Ukrajině. Když nahlédneme do minulosti, do určité míry jsme mohli podobnou situaci pozorovat v době velké recese před patnácti lety.

Platební morálka českých firem se od roku 2005 zlepšovala. Na přelomu let 2007 a 2008 ovšem došlo k prvnímu zakolísání ekonomiky, a s ním i k dočasnému prodloužení návratnosti pohledávek. Všeobecnou nejistotu a úhrady po splatnosti výrazně prodloužil pád banky Lehman Brothers na podzim roku 2008. V krizovém roce 2009 čekaly firmy na platby v průměru 77 dní.

Menší dodavatelé čelí velkému tlaku

Dnes je sice délka splatnosti faktur omezena na zmíněných 30 dní, je ale otázka, jestli se reálně dá dosáhnout toho, aby pohledávky byly v takové lhůtě spláceny a splaceny. Především vysoká inflace nutí české podnikatele úhradu plateb odkládat. Nezvládají zrátka svým dodavatelům platit včas. Dlouhodobě se průměrná splatnost faktur v Česku pohybuje okolo 52 dnů. Podnikatel přesto musí na měsíční bázi platit své náklady, jako je DPH, mzdy nebo materiál. Menší podniky pak kvůli dlouhé splatnosti musí odmítat nové zakázky. Můžou se sice uchýlit k řešení ve formě úvěrů, ty ale rychle zdražují.

Ještě loni byla likvidita levná a úroková sazba relativně nízká, dnes se ale situace liší. Je to patrné například na růstu objemů profinancovaných faktur. Firmy jsou také obezřetnější při vytváření finančních rezerv na neočekávané situace.

Přirozený vývoj trhu

Pokud obchodník prodá své zboží v průměru za 90 dnů, nastaví si podle toho splatnost faktur. To znamená, že dodavatel obdrží peníze až poté, co obchodník obdrží peníze od koncového zákazníka. Východiskem z takové situace může být postoupení pohledávek, které nabízejí nejenom banky, ale i fintech společnosti jako například Platební instituce Roger. Odběratelé si můžou ponechat již nastavenou splatnost a dodavatelé mají v případě potřeby finanční prostředky na účtu do několika dní.

Menší dodavatelé se tak vyhnou riziku, že přijdou o své obchodní partnery, a zajistí si větší konkurenceschopnost. Zkrácení splatnosti faktur je rychlé a efektivní řešení bez narušení obchodních vztahů, které v krátkodobém horizontu dokáže pomoci i v případě nárůstu nákladů, například energií nebo materiálu. Z dlouhodobého hlediska je služba Roger Platba společnostmi využívána jako doplněk k tradičním bankovním produktům, a to typicky v situacích, jako jsou sezónní výkyvy, mimořádné náklady nebo v případě získání nové velké zakázky.

