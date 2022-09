Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Pomoc se má týkat hlavně firem ve zpracovatelském průmyslu, v těžebním průmyslu, v zemědělství, lesnictví nebo rybářství. O dotaci budou moci žádat podle toho, zda jde o energeticky náročné podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou tři procenta hodnoty jejich produkce. „Energeticky náročné podniky budou mít nárok až na 200 milionů korun, ostatní až na 45 milionů korun,“ říká Síkela.

O pomoc pro energeticky náročné firmy budou moci žádat ty, které doloží, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na energie. Tyto podniky pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 procent způsobilých nákladů. U některých druhů odvětví bude možné, aby podpora dosáhla až 70 procent způsobilých nákladů.

Ostatní podniky budou mít na pomoc nárok v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce.

„Zastropování, které vláda představila v pondělí, se týká všech subjektů připojených na hladinu nízkého napětí, a to včetně malých a středních podniků s ročním odběrem do 630 MWh. Při odběru nad tuto hranici mohou využít dnes schválenou podporu, která podléhá notifikaci Evropské komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje výzvu, která bude obsahovat všechny požadavky na žadatele. Vypsána bude do konce letošního roku,“ upřesňuje mluvčí ministerstva Vojtěch Srnka.

Vláda se také dohodla, že v návaznosti na opatření navrhovaná Evropskou komisí bude připravovat pomoc s vysokými cenami energií i pro malé a střední podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. „Malé a střední firmy, kterých se nedotkne zastropování oznámené v pondělí, tedy ty, které jsou odběrateli vysokého napětí a velmi vysokého napětí, budou moci podle aktuálního návrhu čerpat pomoc až ve výši osmdesáti procent průměrné spotřeby za posledních pět let. My toto nařízení budeme v České republice implementovat bezprostředně po jeho předpokládaném schválení Radou Evropské unie 30. září,“ dodává předseda vlády Petr Fiala.

