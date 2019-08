Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání. Na společné tiskové konferenci představili takzvaný podnikatelský balíček v podobě desatera opatření, jejich prostřednictvím má ke zjednodušení v příštích letech dojít.

Není mezi nimi žádná úplná novinka; nic, o čem by se dosud nemluvilo. Schillerová například připomněla, že prosadila zvýšení limitu pro využití výdajových paušálů (navrhované původně ODS), nebo že chce zavést takzvaný stravenkový paušál. Připomněla také dlouho avizovaný projekt Moje daně, díky němuž by se daňové přiznání podávalo podobně jednoduše jako v internetovém bankovnictví.

Nejsilnější opoziční strana návrhy vítá, nikoli však bez výhrad. „Návrhy, se kterými vláda přichází, měly fungovat nejpozději před čtyřmi lety. Opakovaně jsme je i předkládali. Ministři ANO a ČSSD ale místo toho od roku 2013 usilovně vymýšleli, jak na podnikatele zakleknout, nebo jim podnikání zatížit dalšími povinnostmi. Nechce se mi věřit, že by najednou paní Schillerová otočila o 180 stupňů. Celá situace na mě působí jako další z dlouhé řady marketingových výkřiků, které vedení ANO nedotáhlo za pět let v čele ČR do zdárného konce,“ reaguje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Schillerová sama připouští, že "desatero" přichází až poté, co ministerstvo financí v posledních letech podle jejích slov prosadilo narovnání podnikatelského prostředí pomocí elektronické evidence tržeb či zavedení kontrolních hlášení. Obě opatření podle ní také přispěla k nárůstu vybraných daní.

Zřejmě největším překvapením tiskové konference je, že ministerstvo stále nemá hotový konkrétní návrh paušální daně pro podnikatele s příjmy do milionu korun ročně. O chystané novince mluvila Schillerová na začátku února, představení podrobnějšího plánu ale odkládá (stejně jako změny týkající se zrušení superhrubé mzdy a další úpravy daní z příjmů fyzických osob).

Paušální daň od roku 2021

Schillerová dnes zopakovala, že paušální daň ministerstvo financí připravuje tak, aby platila od začátku roku 2021. Živnostníci, kteří se k ní přihlásí, si výrazně usnadní daňové povinnosti. V jedné paušální platbě by od zmíněného roku mohli zaplatit daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění. To vše bez jakékoli administrativy a daňových kontrol. Zjednodušeně řečeno by podnikatelé odvedli předem určenou částku a už by nikdo nezkoumal, zda odpovídá jejich skutečným příjmům.

Podrobnosti o paušální dani dnes Schillerová neuvedla. V únoru předběžně plánovala, že daň by dosahovala 500 korun měsíčně (6000 korun ročně), spolu s ní by podnikatelé odváděli minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok. Pokud bychom vycházeli ze současných čísel, šlo by celkem o 5400 až 5500 korun měsíčně. Jenže: většina OSVČ doteď – po odečtení slevy na poplatníka, případně i slev na děti a dalších zvýhodnění – neplatí vůbec žádnou daň. Díky daňovému bonusu můžou od státu naopak peníze dostat. Velké skupině OSVČ by se tedy dobrovolný přechod na nový systém nevyplatil.

Z výpočtů webu Peníze.cz na základě těchto předběžných dat vyplývá, že platit paušálně 500 korun měsíčně by se vůbec nevyplatilo například živnostníkům, jejichž měsíční příjem se pohybuje kolem hranice 27 tisíc korun, což zhruba odpovídá mediánu mezd v Česku. Platí to pro všechny úrovně výdajových paušálů, které živnostníci mohou využívat.

Podnikatelé s tímto příjmem dnes daň z příjmů neplatí kvůli základní daňové slevě na poplatníka (24 840 korun ročně) žádnou, mají nulovou daň. A pokud ještě uplatňují daňovou slevu za děti, vyplácí jim stát daňový bonus. Pokud by se přihlásili k paušální dani, tratili by minimálně 6000 korun za rok (500 × 12).

S rostoucím příjmem se pak situace může měnit. Obecně platí, že čím vyšší příjem a méně využitých daňových slev, tím roste pravděpodobnost výhodnosti daňového paušálu. Připočítat je samozřejmě třeba i případné náklady na účetního, které by s paušální daní odpadly, nebo i uspořený čas.

Když budeme dále počítat, tak u měsíčního příjmu ve výši 75 tisíc korun, který už se blíží horní milionové hranici pro využití paušální daně, je situace opačná než u živnostníků s nejnižšími příjmy. Paušální daň, jak s ní počítá ministerstvo financí, by zde dávala smysl. Nevyplatila by se jen řemeslníkům, kteří využívají 80% paušál a zároveň neodečítají slevy za děti. Například živnostník s 60% paušálem, který využívá slevu na jedno dítě, dnes na dani měsíčně zaplatí téměř 1200 korun. S paušální pětistovkou by ušetřil 700 korun každý měsíc.

Změny zákonů jen ve dvou termínech

Mezi další plány, které mají zjednodušit podnikání, patří záměr zavádět nové zákony s dopadem na podnikání jen dvakrát ročně, a to k 1. lednu nebo 1. červnu. Také s tímto plánem přišla opoziční ODS.

„Samozřejmě budou vždy ospraveditelné výjimky,“ říká ministr Havlíček. Pravidlo o jednotné účinnosti chce prosadit tak, aby ze zhruba 50 až 100 ročních změn zákonů pro podnikatele proběhlo 80 až 90 procent jen v dvou pevně daných termínech.

Ministr průmyslu také podnikatelům slíbil, že do konce prvního čtvrtletí roku 2020 budou mít k dispozici všechny daňové formuláře k interaktivnímu vyplnění. Ministerstva také plánují omezení statistických šetření vyžadovaných po podnikatelích nebo jednodušší jednání se stavebním úřadem.

„Řadu povinností, které po podnikatelích vyžaduje stát, by měla řešit veřejná správa. Je mou prioritou, aby se v maximální možné míře sdílela data a informace, které si stát může zajistit sám, aby státní správa i samospráva využily v první řadě svých možností a nepřenášely povinnosti na podnikatele," dodává Havlíček.

Desatero pro podnikatele (v původním znění od ministerstev) 1. Podpora rodinného podnikání Přesná definice „rodinného podnikání“ je zásadní. Jde o největší zdroj pracovních míst v soukromém sektoru a jeho vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství. Úkoly pro ministerstva: Schválit definici pojmů „rodinná živnost” a „rodinná obchodní korporace” (SPLNĚNO)

Připravit příručku Jak předat rodinnou firmu další generaci? (11/2019)

Zavést registrace rodinných firem (3/2020)

Realizovat další kroky jako vzdělávací a poradenské služby, přístup k financím, propagace atd. (2020) 2. Jednodušší rozjezd Stát musí zájemcům o živnostenské oprávnění jejich podnikatelský start maximálně usnadnit. Proto jsme přes Portál občana zjednodušili ohlašování živnosti a vyřízení žádosti o koncesi včetně registrací k daním a odvodům. Úkoly pro ministerstva: Zařídit pohodlnější vyřízení živnostenského oprávnění přes Portál občana (SPLNĚNO)

Usnadnit registraci k daňový povinnostem a odvodům přes Portál občana (SPLNĚNO)

Umožnit složení základního kapitálu pro s.r.o. v notářské úschově (2020) 3. Změny v zákonech jen dvakrát ročně Legislativa ošetřující podnikání se mění v nepravidelných intervalech a je těžké vývoj sledovat. Proto navrhujeme ustanovení dvou dnů, kdy budou nabývat účinnosti národní právní předpisy s dopadem na podnikání. Navrhujeme 1. ledna a 1. července. Úkoly pro ministerstva: Vyhradit dva dny, 1. ledna a 1. července, pro účinnost zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty (12/2019)

Realizovat faktické využívání těchto dvou dnů pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty kromě ospravedlnitelných výjimek, které musí být vždy řádně odůvodněné (2020) 4. Konec daňovým výjimkám Naším cílem je zjednodušení daňového systému, které povede k jeho odlehčení od řady sporných a nesystémových výjimek. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších. Úkoly pro ministerstva: Provést důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnotit jejich vliv na výši obecné sazby daně (2019)

Zahájit redukci, zobecňování a slučování výjimek (2020)

Nezavádět nové výjimky (SPLNĚNO) 5. Jednotná databáze formulářů Soustředili jsme přes 1300 formulářů pro živnostníky do jedné přehledné databáze, kde je snadné konkrétní formulář vyhledat. Úkoly pro ministerstva: Shromáždit všechny formuláře pro podnikatele na jednom místě (SPLNĚNO)

Umožnit vyplňování formulářů v elektronické formě prostřednictvím interaktivních souborů nebo online aplikací (3/2020) 6. Všechny povinnosti a informace na jednom místě České podnikatele stále trápí nepřehlednost v povinnostech, které vůči státu mají. Proto chceme všechna tato pravidla a další informace srozumitelně a jednoduše popsat na jednom místě. Úkoly pro ministerstva: Zprovoznit informační systém pro podnikatele (PES) Hospodářské komory ČR, ve kterém snadno najdou přehled svých povinností vůči veřejné správě (SPLNĚNO)

Připravit nové webové stránky pro podnikatele Businessinfo.cz, které otestují sami podnikatelé a živnostníci (3/2020) 7. Omezení statistických průzkumů Připravili jsme omezení statistických šetření díky rušení a úpravám statistických formulářů nebo zvýšení limitů pro povinné vyplňování, což uleví tisícům podnikatelů. Úkoly pro ministerstva: Omezit statistické šetření při úspoře minimálně 25 mil. Kč/rok pro nejméně 3 500 podnikatelů (12/2019)

Omezit statistické šetření při úspoře minimálně 40 mil. Kč/rok pro nejméně 13 000 podnikatelů (12/2020) 8. Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy Připravujeme zavedení jedné paušální platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč. Tito podnikatelé už nebudou muset přiznávat daň z příjmu a odvody na třech různých formulářích, nově jim bude k zaplacení stačit jediná paušální platba. Výrazně se jim díky tomu sníží administrativa a nebudou už muset platit za účetní služby. Rozvoj podnikání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných služeb, impulsem pro sektor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových subjektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánuje rezort financí v roce 2020. Úkoly pro ministerstva: Zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (SPLNĚNO)

Snížit DPH na stravovací služby z 15 % na 10 % a DPH na odborné služby z 21 % nebo 15 % na 10 % v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb (2020)

Spuštění portálu Moje Daně (12/2020)

Zavést paušální daň pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 mil. Kč (2021)

Zjednodušení poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům - nová možnost stravenkového paušálu (2021) 9. Kompenzace exekučních nákladů Problémy s exekucemi má v současné době až 900 tisíc občanů. A pokud jsou zaměstnáni, má jejich zaměstnavatel s výkonem exekuce nemalé administrativní a finanční náklady. Proto je nezbytné prosadit kompenzační systém, který by tyto náklady pomohl pokrýt. Úkoly pro ministerstva: Prosadit paušálně stanovenou náhradu nákladů živnostníků a dalších podnikatelů na administraci exekucí zaměstnanců v rámci vládní novely občanského soudního řádu (2021) 10. Vstřícnější stavební úřad V současné době je pro živnostníky jednání se stavebním úřadem noční můra. Navrhujeme proto zásadní zjednodušení celého procesu, živnostník pouze odevzdá projekt a stavební úřad vyřídí všechna ostatní povinná vyjádření za něj. Úkoly pro ministerstva: Zavést systém, kdy živnostník odevzdá pouze projekt a ostatní povinná vyjádření za něj vyřizuje stavební úřad. (Dle projednání nového stavebního zákona - 2021) Zdroj: ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu