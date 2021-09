Trigea věří obchodním parkům, dva koupila

Nemovitostní fond Trigea koupil dva nákupní parky, konkrétně Retail Park Haná v Olomouci a Retail Park Ostrava. Své dosavadní portfolio Trigea rozšířila na pět nemovitostí.

„I letos chceme dodat našim investorům výnos okolo 6 %. Nová akvizice v podobě dvou velice úspěšných retail parků je k tomu dalším vhodným krokem,“ komentuje novinky Tomáš Trčka, generální ředitel nemovitostního fondu Trigea.

„Retail obecně, a zvláště pak nákupní parky, jsou pro investory aktuálně atraktivní volbou, o kterou je mezi nimi velký zájem. Potvrzují to údaje realitně poradenské společnosti Cushman & Wakefield, jež fond Trigea při transakci zastupovala. Podle jejich údajů se v letošním prvním pololetí v Česku uskutečnilo 11 transakcí maloobchodních projektů, z nichž velkou část tvořily právě prodeje retail parků,“ dodává Trčka.

Podle Michala Sotáka, vedoucího investičního týmu v Česku ve společnosti Cushman & Wakefield přežil maloobchodní trh omezení spojená s covidem v dobrém stavu a retail parky jsou na tom o něco lépe než obchodní centra.

„Jejich nájemci byli vzhledem ke svému zaměření převážně na nezbytné zboží uzavření kratší dobu. K jejich hlavním výhodám patří nízké provozní náklady, jednodušší provoz a správa, specifická skupina stabilních nájemců, dobré lokality a selektivní možnost vnímat projekt na pomezí mezi retailem a logistikou,“ říká Soták.

Fond Trigea se zaměřuje především na kancelářské a maloobchodní projekty v Praze i mimo ni. Jeho portfolio zatím tvořily pražské kancelářské budovy Louvre a Explora Business Centre a Obchodní centrum Plzeň.

Trigea funguje od roku 2019, patří do finanční skupiny Partners. V loňském roce výnos fondu dělal 5,64 %. Výkonnost fondu za posledních 12 měsíců je 6,58 %. Jde o výnos, od kterého jsou už odečtené správcovské poplatky. Nemovitostní fondy si běžně účtují také vstupní poplatky, u Trigea to je standardně 3 % z investice do výše 250 tisíc korun, 2,5 % u investice od 250 do 500 tisíc a 2 % a u vyšších investic.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.