Pilulka ukázala, že burza není jen pro velké

Jsou to tři roky, co Burza cenných papírů Praha otevřela trh Start určený malým a středním firmám. Dlouho o něm nebylo moc slyšet. Trochu se to změnilo loni v srpnu, kdy na něj vstoupila technologická firma eMan, a hodně v říjnu, kdy si na trh Start přišla říct o peníze investorů lékárna Pilulka. Ta se mimochodem stala vůbec první e-commerce firmou na pražské burze.

„Jestli jsme zpočátku přemýšleli, zda se do upisování akcií na burze pustit, spolupráce s manažery emise a především s pražskou burzou nás přesvědčila, že jde o správný krok,“ říká generální ředitel a zakladatel Pilulka Lékáren Petr Kasa.

Zájem investorů o akcie byl obrovský, nabízené množství převýšil o 536 procent. Pilulka akcie prodala i za maximální cenu v pásmu, které manažeři emise před uvedením na trh stanovili (424 Kč za kus). Kvůli přetrvávajícímu zájmu letos v březnu snížila minimální počet akcií, které lze najednou koupit (takzvaný lot) z 80 kusů na deset. Své akcie tím ještě víc zpřístupnila drobným investorům. Do budoucna plánuje přenést obchodování se svými akciemi na hlavní trh pražské burzy.

IPO Někomu ta zkratka vzdáleně připomene druh piva, ale s alkoholem nemá nic společného. I když pro majitele firmy může jít o opojnou záležitost – když se zadaří. IPO znamená initial public offering, tedy první veřejná nabídka akcií. Důvodem k vydání akcií nebývá jen potřeba kapitálu. Manažer emise z vybrané banky i samotná burza firmu důkladně prověřují, firma se představuje potenciálním investorům, zveřejňuje cenové pásmo, ve kterém by se měla při první nabídce cena akcií pohybovat, zjišťuje předběžně zájem investorů – a když to dělá šikovně, získává publicitu a bezplatnou reklamu. Což byl ostatně taky případ Pilulky.

Dluh versus akcie

Je pro firmy výhodnější půjčit si v bance, nebo peníze získat prodejem akcií? „Záleží na konkrétní situaci a stavu firmy. To určí, který způsob je v daném okamžiku vhodnější,“ říká mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík. Základní nevýhoda dluhového financování je podle něj sama jeho podstata. Je to dluh, v určitém okamžiku je nutné ho splatit a ještě počítat s úroky. Vstup na burzu a emise akcií zas pro majitele znamená vzdát se části podílu ve prospěch nových akcionářů, kteří ale prostřednictvím svých investic zvyšují hodnotu společnosti.

„Další výhoda proti úvěru je, že peníze investoři firmě neposkytují na omezené období. Není nutné je splácet. Nezatěžují tedy bilanci firmy,“ dodává Kovařík.

Podle Radima Krejčího z investiční společnosti WOOD & Company, která se podílela na vstupu Pilulky na burzu, sehrály i u třetí největší české lékárenské sítě tyto argumenty významnou roli. Hodnota Pilulky se před vstupem na burzu odhadovala na 700 až 850 milionů korun, ale firma na ní vyinkasovala dalších téměř půl miliardy.

Zdraví jako investice

„Akcie Pilulky jsou vhodné pro dlouhodobé držení, ne pro trading. Jsou určené dlouhodobým investorům, které oslovuje její příběh a chtějí využít jejího růstového potenciálu,“ říká Krejčí s tím, že Pilulka úspěšným vstupem na burzu prokázala, že je zdravá a transparentní firma.

Peníze, které Pilulka utržila, investovala do skladovacích kapacit a IT. Část použila na expanzi na rumunský a maďarský trh. V zahraničí působí i tuzemská jednička Dr.Max a síť lékáren Benu. Ta je v Česku dvojkou, ale vlastní ji Němci.

Lékárenský trh je lukrativní. Podle společnosti IQVIA se jen v Česku loni prodaly léky za 97 miliard korun. Sílí jejich online prodej, na kterém staví i Pilulka. Navíc je zřejmě jen otázka času, kdy stát uvolní regulaci online výdeje léků na předpis, které tvoří hlavní byznys lékáren. Ve chvíli, kdy tak učiní, lze čekat, že se akcie Pilulky dál zhodnotí.

