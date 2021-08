Krize naruby. Realitní fondy prosperují

Realitní fondy přestály pandemii relativně bez problémů. Většina rostla, dokonce rychleji než inflace. Zkušenosti z minulé krize přitom nenasvědčovaly ani v nejmenším, že tou covidovou by nemovitosti mohly projít bez poklesu hodnoty. K němu mohlo přispět zejména utlumení maloobchodu, omezení kontaktů mezi lidmi, ale i uzavření škol, které sekundárně dopadlo na aktivity všech firem.

Žádné výprodeje

Na rozdíl od minulé finanční krize ale tentokrát přišel stát se štědrou nabídkou finanční pomoci. Nechci se tu pouštět do diskuze na téma, jakou úroveň ta pomoc měla, ale výsledkem bezesporu bylo, že do ekonomiky přiteklo rekordní množství likvidity. Díky těmto penězům očekávaný řetězec událostí, které mohla spustit plošná uzávěra ekonomiky, nenastal.

O autorovi Zdroj: Conseq Vladan Kubovec je portfoliomanažer fondu Conseq realitní. Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity a oboru oceňování majetku v Bankovním institutu působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality. V Consequ je od roku 2011 zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv.

Investoři, kteří od začátku krize „seděli na penězích“ a čekali pokles cen nemovitostí, se nedočkali. Naopak se objevily okolnosti, které hrály ve prospěch realitních fondů. Investoři se zalekli držení hotovosti a volatility na finančních trzích a začali hledat alternativní možnosti investic. Mezi ně patří i nemovitosti. Zvlášť některé sektory nemovitostního trhu zažily výrazný růst poptávky.

Věřím sice, že růst bude pokračovat, ale budoucnost se teď dá jen těžko přesněji predikovat. Bude záležet na množství faktorů: zdravotní i politické situaci, inflaci, úrokových sazbách… Já věřím, že si realitní fondy zachovají výkonnost, nelze však vyloučit, že zejména růst úrokových sazeb může vývoj výkonnosti ovlivnit i negativně.

Rostou, rostou

Jednoznačně nejvíc loni a letos rostla hodnota logistických a průmyslových nemovitostí. Bylo to způsobené odlivem maloobchodní poptávky do online prostředí. To, co se očekávalo v budoucnu v řádech let, se odehrálo během pár měsíců, objemy zboží obchodovaného v e-shopech rostly dvouciferným tempem. A s nimi i poptávka po skladových prostorech. Investoři tento dříve spíš opomíjený segment vnímají jako stabilní, počítají s tím, že růst onlinu na úkor kamenných obchodů je trvalý trend, a že tedy poptávka po skladech bude minimálně stabilní nebo spíš růstová.

Částečný růst zaznamenala také hodnota retail parků. V porovnání s obchodními centry pro ně byly vládní uzavírky maloobchodu méně bolestné. Obchodní centra se vstupem do všech jednotek zevnitř budovy byla zavřená déle a spolu s kancelářemi zaznamenala částečný propad hodnoty. Investoři se obávali dalšího možného omezování prodeje a omezování standardních kancelářských pronájmů v administrativních centrech.

Naše strategie

Conseq má v portfoliu skladový areál Karlovarská park s parametry, které jej z výše uvedených důvodů předurčují k růstu hodnoty. Kupovali jsme ho na začátku roku 2017, hluboko v době, kdy se tento segment nemovitostí považoval za spíš podřadný, tedy z hlediska dnešních cen velmi výhodně. Investiční politika našeho fondu je poměrně široce zaměřená, takže nelpíme na dlouhodobé držbě, naopak jsme připravení zisky vybrat a areál prodat, až se naplní naše cenová očekávání. Jsme tím mimo jiné povinováni svým podílníkům, kteří očekávají, že portfolio řídíme tak, aby se maximalizovaly jejich zisky.

V posledním pololetí jsme posílili zejména segment retailových nemovitostí. Do portfolia jsme nově pořídili dva retail parky v Praze, obchodní centrum Korso Karviná a samostatnou obchodní jednotku Decathlon jako rozšíření Retail Parku Hradec Králové, který už vlastníme.

