Investujte bez vybírání. ČSOB zjednodušuje fondy

ČSOB má novou službu, pomocí které chce prodávat investice do podílových fondů svým klientům. Produkt nazvaný ČSOB NaMíru startuje s akcí, během níž do konce června odpouští vstupní poplatky.

„ČSOB NaMíru je vhodné pro klienty, kteří chtějí zhodnocovat své peněžní prostředky, ale nechtějí se probírat širokou nabídkou možností, kterou u nás máme. Jednoduše s klientem sjednáme smlouvu o investičních službách a vyplníme s ním investiční dotazník. Na základě informací z dotazníku mu představíme nabídku na míru,“ říká ke službě Richard Podpiera, výkonný ředitel zodpovědný za oblast nazvanou segmenty.

Novinka cílí na klienty, kteří chtějí vstoupit do světa investic a ještě se v něm neorientují. Jde o klasickou investici do podílových fondů s tím rozdílem, že služba z klienta odejme nutnost vybrat si ze stovek fondů, které jsou v Česku dostupné. Ve službě NaMíru jsou k dispozici čtyři fondy pro velmi opatrného až velmi odvážného investora. První fond investuje jen 10 % do akcií a zbytek do dluhopisů nebo peněžního trhu, nejodvážnější fond má poměr 80 % akcií a 20 % dluhopisy. Jde tedy o typický akciový fond.

Investovat lze pravidelně (od 500 korun měsíčně) i jednorázově, služba se zřizuje v internetovém bankovnictví. Vstupní poplatek mimo zmíněné akční období dělá 1 až 1,5 %. To znamená, že když někdo investuje třeba 1000 korun, tak si banka strhne 10 až 15 korun poplatek a zbytek jde na samotnou investici. Některé banky a investiční společnosti nabízí fondy bez vstupních poplatků běžně. Jde například o Air Bank, Fio, končící ING Bank nebo Partners. Při sjednání online mají fondy bez vstupního poplatku nyní třeba i Moneta nebo Equa.

S investicí do podílových fondů se běžně pojí ještě poplatek ze správu nebo také obhospodařovací či manažerský poplatek. U fondů ze služby NaMíru jsou tyto poplatky ve výši od 0,5 % (velmi opatrný) do 1,4 % (velmi odvážný). Poplatková sazba je roční a tento typ poplatku se odečítá již od zhodnocení, přispané zhodnocení fondu je tedy už po zohlednění obhospodařovacího poplatku.

Velké banky jako je ČSOB, České spořitelna nebo Komerční banka mají v nabídce desítky podílových fondů od různých investičních společností. Služba NaMíru je cestou, jak klienty tímto nadbytkem možností nepřehltit. Menší banky nabízejí menší výběr fondů. Například Fio banka má dva vlastní podílové fondy nebo Air Bank nabízí osm fondů od Consequ a Generali.

Zjednodušit vstup do světa investic se snaží i různé služby, které nabízí portfolia sestavená z takzvaných pasivních fondů (ETF), které se zaměřují na kopírování indexů. Jde například o služby typu Fondee, Indigo, Portu nebo fond Quant.

