Portu rychle roste a dává slevu za fixaci investice

Investiční platforma Portu snížila poplatky za správu pro lidi, kteří se zaváží k investici minimálně na pět let.

Portu, které investuje peníze svých klientů převážně do indexových fondů (nejčastěji ETF), má základní správcovský poplatek ve výši 1 % z nastřádaných peněz na investičním účtu ročně. Ten se nemění.

Nově si klienti mohou dobrovolně nastavit období, na které chtějí investovat a za které získají slevu. Nabídka slev na správcovském poplatku je následující:

při fixaci investic na 5 let je sleva 20 % a správcovský poplatek tak dělá 0,8 %,

při fixaci investic na 7 let je sleva 25 % a správcovský poplatek tak dělá 0,75 %,

při fixaci investic na 10 let je sleva 30 % a správcovský poplatek tak dělá 0,7 %,

při fixaci investic na 15 let je sleva 40 % a správcovský poplatek tak dělá 0,6 %.

Když někdo investici zafixuje a pak peníze vybere před koncem smluveného období, dopočítá a vyúčtuje mu Portu zpětně poplatky do základní výše správcovského poplatku na úrovni 1 %.

Správcovský poplatek je cenou za práci investiční společnosti, která sestavuje investiční balíčky, do kterých jejich klienti investují a následně je také spravuje. Portu k tomu využívá portfolio manažery i software, který monitoruje dění na trzích. Správcovský poplatek je již promítnut do připisovaného zhodnocení investic. Když tedy nějaký fond má výnos za rok ve výši třeba 5 %, je to již po odečtení správcovského poplatku. Někdy se mu říká také obhospodařovací nebo manažerský poplatek, vybírají ho třeba i správci podílových, penzijních nebo realitních fondů.

Konkurenční služby jako Fondee nebo Indigo mají správcovský poplatek rovněž kolem 1 %. Je to méně, než běžně mají konkurenční podílové fondy. Portu, Fondee i Indigo také nevybírají vstupní poplatky, které se u některých podílových fondů platí. Investice s nižšími poplatky jsou u nich možné, protože dávají peníze většinou do ETF. U nich jsou správcovské poplatky minimální. Pokud byste si přes brokera, jako je třeba Patria nebo Wood & Company, koupili ETF přímo, budete je mít se správcovským poplatkem kolem 0,15 %.

Za vyšší správcovský poplatek u Fondee, Indiga nebo Porta dostanete znalosti jejich portfolio manažerů. Ti z volně dostupných ETF namíchali investiční strategie pro různé typy investorů. Přidaná hodnota je tedy v tom, že kdo neví, jak vybrat, do čeho investovat, může se spolehnout na odborné znalosti investičních firem a už jen zvolit, zda chce investovat s nižším, nebo vyšším rizikem. Firmy také sledují dění na trzích a případně na něj reagují změnou portfolia. Kdo by nakupoval přímo ETF, musel by případně reagovat sám, pokud by chtěl něco změnit.

Portu nabízí ještě i investiční variantu, kde je správcovský poplatek ještě nižší než při nové možnosti zafixování. Můžete si u něj zřídit pro své potomky dětské konto s manažerským poplatkem ve výši 0,25 %. U něj je fixace do 18 let věku dítěte. Kdybyste peníze vybrali dříve, čeká vás opět dopočet a doplacení do základní výše poplatku na úrovni 1 %.

Portu nabízí kromě předpřipravených portfolií také investiční balíčky na míru. Ty sestavuje na základě požadavku klienta speciální software. U těchto individualizovaných portfolií je individuální i správcovský poplatek, nemusí tedy vždy být 1 %.

Portu funguje od roku 2018 a je retailovou divizí české investiční společnosti Wood & Company. Služba má nyní přes 40 tisíc zákazníků a spravuje přes 2,2 miliardy korun. V posledních měsících přitom zájem o investice rychle roste.

„Velmi zjednodušeně lze říct, že za zhruba tři roky od vstupu na trh získalo Portu 20 tisíc uživatelů a 1 miliardu aktiv pod správou a za další pouhé tři měsíce jsme dokázali tato čísla zdvojnásobit. Díky tomuto dynamickému růstu očekáváme, že spravovaná aktiva v našich ETF portfoliích a strategiích dosáhnou na konci letošního roku k hranici 5 miliard korun,“ říká šéf Portu Radim Krejčí.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.