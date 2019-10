Plány Air Bank: Google Pay ještě letos, investice zatím ne

Na konci srpna jste oznámili, že máte už 750 tisíc klientů. Odkud nejčastěji přicházejí?

Pokud k nám klienti přicházejí takzvaným procesem mobility, tak to vidíme celkem jasně, protože do původní banky posíláme za klienta žádost o ukončení účtu. Je to pořád ta největší bankovní trojka: Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka.

U ostatních klientů, kteří si u nás nově účet otevřeli, ale mobilitu nevyužili, sice nedokážeme tak přesně určit, odkud k nám přicházejí, ale je pravděpodobné, že to bude obdobné. Hodně lidí si však při otevírání nového účtu ponechá i ten původní. Před časem jsme si nechávali dělat průzkum a z něj vyšlo, že dva a více bankovních účtu využívá 60 procent Čechů.

Kolik lidí využívá tu mobilitu, tedy možnost, abyste jim při založení účtu u vás rovnou vyřídili převod nastavených plateb ze starého konta, případně rovnou jeho zrušení?

Mobilitu z jiné banky k nám využilo něco kolem 140 tisíc klientů, tedy skoro pětina ze všech našich klientů.



Do celkového počtu 750 tisíc klientů počítáte zřejmě všechny s rámcovou smlouvou, ať už využívají jakýkoli produkt. Kolik z nich u vás aktivně využívá běžný účet?

Ano, jsou to klienti s rámcovou smlouvou. Běžný účet má drtivá většina – víc než 95 procent z nich. A aspoň jednu platbu měsíčně, ať už kartou nebo třeba převodem, provede 72 procent. Pět a víc plateb měsíčně pak udělá kolem 60 procent klientů – u těch můžeme říct, že nás používají jako banku pro každodenní placení.

Převažují mezi klienty mladší ročníky?

Tři pětiny klientů máme do čtyřiceti let. Největší skupina se pohybuje kolem 32. roku. Nově nabízíme účty pro zájemce už od 15 let, můžou si ho otevřít přímo na sebe a není jich úplně málo. Z toho ale taky vyplývá, že nějakých 40 procent klientů je nad 40 let. Hodně se to pak láme u té šedesátky, tam už jde podíl dolů.

Kolik lidí už pravidelně využívá mobilní aplikaci?

Aplikaci My Air má přes 60 procent našich klientů. Denně se do ní přihlásí 123 tisíc lidí, tedy skoro 30 procent uživatelů.

Když pomineme unijní směrnici PSD2 a její požadavky na bezpečnější ověřování, v čem dalším je pro banku výhodnější, když lidé používají aplikaci místo klasického internetbankingu v počítači?

Pro nás je obrovská výhoda, že díky aplikaci můžeme s klienty komunikovat výrazně častěji. Přes aplikaci je pro nás snadnější se spojit, ať už klientovi potřebujeme něco říct, nebo něco nabídnout. Aplikace je oproti klasickému internetovému bankovnictví pohodlnější i pro klienty – okamžitě třeba dostanou notifikaci o proběhnuté platbě, můžou si sami kdykoli zkontrolovat zůstatek nebo přesunout peníze ze spořicího na běžný účet.

A protože mobil máme na rozdíl od počítače neustále při ruce, aplikace klientům pomáhá rychle vyřešit i složitější situace. Třeba si zobrazí zapomenutý PIN ke kartě, když stojí frontu u pokladny, nebo pokud kartu ztratí, tak si ji v aplikaci rovnou zablokují.

Je tam vidět i posun chování oproti internetovému bankovnictví? Ať už jde o využívání samotné aplikace, nebo přímé platby mobilem v obchodě?

Lidé mají větší tendenci aplikaci používat. Do mobilního bankovnictví vstupují častěji, než tomu je u internetového bankovnictví. Protože přes mobil je to zkrátka snazší.

U mobilních plateb zas vidíme podobný posun, jaký byl kdysi při přechodu z kontaktních na bezkontaktní karty: Lidé, kteří mají možnost platit mobilem, platí bezhotovostně častěji než lidé, kteří k placení využívají jen plastovou kartu. Zároveň mobilem platí lidé nižší částky, než je průměr u karet, protože mobil mají pořád po ruce a je pro ně tak pohodlnější platit bezhotovostně i za malé nákupy. Nejvíc je to vidět u uživatelů Apple, kteří vedle smartphonu mají třeba i chytré hodinky, takže platba je pro ně jen otázkou pohybu ruky.

Kolik lidí už platí mobilem?

Jeden ze dvou způsobů placení mobilem, který aktuálně klientům nabízíme, využívá 167 tisíc klientů. Z toho aplikaci My Air pro Android 86 tisíc a Apple Pay 81 tisíc.

Přestože pro Android jste už dřív spustili vlastní řešení, nedávno jste oznámili, že přejdeme také na Google Pay. Kdy?

Chceme stihnout ještě letošní rok. Věříme, že je to realistická ambice, záleží to ale i na externích partnerech.

Co nakonec rozhodlo?

Chceme být prostě dobří v mobilním placení, to je pro nás základ. A viděli jsme, že když nepůjdeme do Google Pay, tak nám něco uteče, protože s vlastním řešením pak nebudeme schopni dlouhodobě konkurovat hlavně v oblasti online nákupů. Diskutovali jsme o tom dlouho, protože vlastní aplikace má samozřejmě pro banku výhody. Ale chceme, aby klienti nebyli znevýhodnění, až se Google Pay ještě víc rozšíří.

Jak dlouho pak budete souběžně udržovat podporu přímých plateb mobilem v My Air?

Určitě to nedává smysl držet do nekonečna. Se spuštěním Google Pay naše řešení samozřejmě hned nezavřeme, bude dál běžet, ale už tam nepůjdou přidávat nové karty, nebude tedy růst. Jak dlouho to zůstane, uvidíme i podle zájmu klientů, a pak budeme reagovat.

Loni jste přidali skoro 50 bankomatů, teď jich máte kolem 370. Budou ještě přibývat dosavadním tempem?

Nebudou. Ten současný počet je už dostačující. Možná pár kusů přibyde, ale nebude to tak masový růst jako v posledních třech letech.

Růst poboček se zastavil už dřív, loni a letos jste myslím nepřidali ani jednu, celkem jich máte 35...

Ani výstavbu dalších poboček neplánujeme, protože jsme na stavu, kam jsme už od začátku chtěli dojít. Akorát občas řešíme, jestli je jedna lokalita v daném městě lepší než jiná, zvažujeme třeba přesuny na vhodnější místo. Ale nevnímáme jako problém, že nám v té síti něco podstatného chybí.

Když se ale podívám na mapu poboček, chybí tam i docela velká města s poměrně vyšší kupní silou jako Mladá Boleslav nebo Jablonec nad Nisou. A třeba i Havířov, Karviná, Děčín, Chomutov... Ani do takových měst nepůjdete?

Teď o tom neuvažujeme. Díky možnosti založit si účet přes aplikaci k nám přicházejí i lidi, kteří nemají pobočku tak blízko. Ale do budoucna samozřejmě uvidíme, jak se změní jejich potřeby.

Jaká rozšíření ještě chystáte do vaší aplikace? Co oproti internetbankingu v počítači ještě neumí?

Právě jsme do aplikace přidali možnost aktualizace osobních údajů. Třeba když se žena vdá, potřebuje změnit příjmení, má novou občanku, tak nemusí vůbec na pobočku ani se přihlašovat do internetového bankovnictví, ale vše zařídí i přes aplikaci.

Ještě letos rozšíříme aplikaci o možnost založení dalšího běžného účtu a také o založení spořicího účtu – připomínám, že klient u nás může mít až 10 různých běžných účtů zdarma. Chceme rozvíjet i oblast, které pracovně říkám emergency: řešení různých nesnází, blokace karty, věci, kvůli kterým lidé často volají na call centrum. Cílem je stav, aby aplikace stačila na drtivou většinu potřeb, které klienti mají.

A naopak exkluzivně jenom v aplikaci nabízíme program Odměny za placení, tedy slevy u různých obchodníků, které klienti získají na svůj účet formou cashbacku.

Půjčky přes aplikaci už jde sjednat?

Ano, nové půjčky i kontokorent aplikace umí a třetina všech nových půjček je sjednána právě přes mobil. Aplikace ale zatím nedokáže navýšení půjčky nebo konsolidaci.

Letos v únoru jste jako první – společně s Českou spořitelnou – spustili okamžité platby. Doteď se přidalo jenom pár bank. Jak velký problém to pro vás je, když klienti nemůžou službu tolik využívat?

Věřili jsme, že se brzo přidají další. Samozřejmě bychom chtěli, aby okamžité platby co nejdřív začaly fungovat masově a postupně se staly standardem. Nemůžeme ale na ostatní banky tlačit – je na nich, jakou tomu dávají prioritu. My na to dávali velký důraz, dávalo nám to smysl pro klienty. Nejde jenom o to, že se peníze převedou hned, ale že se převedou i o víkendu nebo o státním svátku – a tohle je ten dramatický rozdíl.

Jako jediní zatím vybíráte za okamžitý převod poplatek, i když jde jenom o Malý tarif bez měsíčního paušálu a jenom symbolickou korunu. Zachováte ho, až se stanou standardem?

Chtěli jsme odlišit, že je tato platba jiná, aby si klient uvědomoval, že je to okamžitý převod. I proto musí klient aktivně při zadávání platby zvolit možnost poslat ji okamžitě, jinak platba odejde zadarmo jako standardní. Ta koruna je symbolická, zatím u ní plánujeme zůstat, ale až se přidají další banky a okamžité platby se začnou stávat standardem, promyslíme, jestli nastavení změnit.

Jaký je podíl okamžitých plateb tam, kde si lidé mezi nimi můžou vybrat? Třeba u převodů do České spořitelny.

Jedná se o nějakých 16 procent jednorázových příkazů, které jdou od nás do Spořitelny jako okamžité. Lidé, kteří okamžité platby vyzkoušeli, si je pochvalují. My ale okamžité platby zatím u našich klientů moc nepropagujeme. Čekáme, až se přidá více bank, aby to pro naše klienty dávalo větší smysl – měli víc možností, kam okamžitou platbu poslat.

Podobné zpoždění má u řady bank i multibanking, tedy možnost sledovat na jednom místě účty v různých bankách. Zdá se, že pro klienty zdaleka nejde o tak atraktivní věc jako okamžité platby. Jaký je zájem o multibanking u vás?

Tahle služba ještě čeká na své objevení. Cizí účet si zatím v našem bankovnictví napojilo 21 tisíc klientů. Naopak náš účet si někde jinde napojilo 11 tisíc lidí. Jestli klienti multibanking opravdu využívají, nebo to zkusili jen pro zajímavost a dál jej nepoužívají, nezjistíme. Jednoduše proto, že když má klient v našem bankovnictví připojený svůj účet z jiné banky, tak rovnou po přihlášení vidí zůstatek na všech svých účtech – v Air Bank i v jiných bankách, nemusí se tedy proklikávat do nějaké další speciální záložky. Přesto ale jistý zájem pozorujeme, protože nejdéle jednou za tři měsíce se musí propojení na účty v jiné bance obnovit, a to lidé dělají.

Když si napojím váš účet v jiné bance, můžu tam sledovat nejenom zůstatek a pohyby, ale i zadávat platby. Vy sami to přitom pro cizí účty ve vašem multibankingu zatím neumožňujete – jenom náhledy. Je to tak?

Zatím u nás máme možnost nahlížení na jiné účty - na zůstatek a na historii plateb, ale nemáme možnost zadávání plateb. Ale i to se brzo změní, protože se právě připravujeme se na spuštění možnosti zadávat platby i přes multibanking. Pak uvidíme, kolik lidí ho začne aktivně využívat pro zadávání plateb.

Před třemi lety jste zrušili garanci, že váš spořicí účet zůstane mezi třemi nejlepšími na trhu. Teď na něm nabízíte 1,3 % a jste jedni z mála, kdo úročí i běžný účet – procentem. Co ale říkáte klientům, kteří u nejlepších nabídek konkurence vidí na spořicím účtu 1,5 % a víc?

Depozita nám rostou dlouhodobě stále i poté, co jsme opustili Top 3 garanci. Lidé si u nás ukládali a ukládají peníze i nad pásmem, které máme lépe úročené, tedy nad 250 tisíc korunami u spořicího účtu. Až letos jsme začali pozorovat, že se trh trochu probouzí, a růst vkladů u nás lehce zpomaluje, protože Česká národní banka zvedla sazby a část konkurence na to reaguje novou nabídkou.

Chceme, aby byli u nás primárně spokojeni klienti, kteří nás používají pro běžný platební styk. Věřím, že pro ně s 1,3 % na spořicím a 1 % na běžném účtu máme solidní nabídku. Naším cílem není být úplně na špici, protože kdybychom měli dávat do úročení víc peněz, tak bychom museli logicky reagovat cenou někde jinde.

Je velmi pravděpodobné, že úroky nad dvě procenta u klasických spořicích účtů bez výpovědní doby nikdo nebude držet dlouho. A my radši budeme stabilní s dlouhodobě zajímavou úrokovou nabídkou, než s tou sazbou pohybovat sem a tam několikrát ročně.

Zatím nenabízíte termínovaný vklad. Chystáte ho?

Neplánujeme ho. Máme spořicí účet bez výpovědní doby, tedy peníze má klient k dispozici kdykoli. A když je někdo ochotný uložit peníze na nějakou delší dobu, tak mu nabídneme potenciálně vyšší výnos formou investic, kde samozřejmě musí počítat také s jistým rizikem.

V květnu jste spustili zkušební provoz investic s ambicí, aby byly dostupné a srozumitelné běžným lidem. Jenže ostrý provoz zatím pořád nezačal a vaše zpoždění za konkurencí roste...

Je to pro nás nová velká oblast. Hodně regulovaná, takže je důležité, abychom měli všechno nastavené správně. Posloucháme, co říkají klienti zařazení do pilotního provozu. Ten ještě není v cíli, bohužel reakce na zpětnou vazbu nějakou dobu trvá, záleží i na dodavatelích.

Takže nezačnete ani do konce roku? Co se ukázalo jako komplikace?

Myslím, že letos to nebude. Nejvíc se snažíme o to zjednodušení. Aby naše služba i přes regulaci byla pro klienty srozumitelná. Tedy aby třeba otázky v investičním dotazníku vyhovovaly ČNB jako regulátorovi, ale zároveň aby klient rozuměl, na co se jej ptáme.

Zůstanete u šesti podílových fondů od společností Conseq a Generali Investments, nebo nabídku rozšíříte?

Už v pilotním provozu jsme doplnili další dva krátkodobé fondy. Původně jsme jako nejkratší měli tříletý horizont, nově je tam i jednoletý a dvouletý. Pokud jde o počet partnerů, zatím zůstávají dva a uvidíme podle poptávky. Každopádně nechceme mít zas tak širokou nabídku – právě proto, aby to bylo pro klienty stále jednoduché a přehledné, protože primárně nemíříme na zkušené investory.

Air Bank nenabízí kreditní karty. Proč?

Já osobně u nich vidím zásadní problém, že banka vydělá jenom tehdy, když klient neumí kreditní kartu použít. To nejde dohromady s hodnotami, jak se banku snažíme dělat. Nechceme vydělávat na tom, že někdo zapomene kreditku včas splatit.

Ale samozřejmě jsme viděli, že klienti nějaký takový typ produktu ve formě rezervy chtějí. Proto jsme zavedli kontokorent. Přáli si ho mnohem víc než kreditku. A jsou s tím spokojení.

Zatímco u běžné spotřebitelské půjčky máte úrok dejme tomu od šesti do devíti procent, u kontokorentu je těsně pod dvaceti. Není to taky nefér?

Kontokorent nemá být o tom, že si půjčím 20 tisíc a budu je rok splácet. Je to hlavně krátkodobá rezerva před výplatou. A když se teď podívám do naší kalkulačky, tak třeba za tři tisíce korun na sedm dnů zaplatíte navíc necelých 11 korun. Věřím, že to je pro řadu lidí jednodušší, než ty peníze shánět někde jinde, například žádat o pomoc v rodině. Při tom se člověk asi necítí moc dobře a dělal by to kvůli jedenácti korunám. Díky kontokorentu může situaci vyřešit jednoduše.

Když má někdo rámec k čerpání kontokorentu třeba 20 tisíc korun, musíme jako banka držet vůči tomu nějaký kapitál, aby je měl kdykoliv k dispozici. Takže i v době, kdy nečerpáte, s tím má banka nějaké náklady. I to se promítá do ceny kontokorentu, když ho pak použijete

Hypotéku zatím pořád nabízíte jenom na hotové nemovitosti. Kdy ji umožníte hypotéku i na stavbu?

Hypotéky jsou obecně procesně náročnou službou a proto jsme jejich nabídku zaváděli postupně. Nejdřív jsme klientům umožnili refinancování stávající hypotéky do naší banky a potom nabídli i možnost nové hypotéky na koupi zkolaudovaného bytu nebo domu, při kterém se jedná o jednorázové čerpání úvěru.

Hypotéka na výstavbu, při které jde o postupné čerpání hypotečního úvěru, je další stupeň, pro banku zas víc procesně náročnější. My víme, že někteří naši klienti by tento typ hypotéky uvítali, a proto se čas od času na rozšíření hypoteční nabídky díváme. V tuhle chvíli ale ještě nic nového připraveného nemáme.