Změny v oddlužení jsou tu. Nová pravidla osobního bankrotu

Šanci na oddlužení dostane víc lidí než dřív. Přinejmenším na začátku. Od června totiž soud přestane zkoumat, jestli zájemce dokáže splatit aspoň 30 procent dluhu.

Cesta k osobnímu bankrotu se otevře prakticky každému, kdo bude mít peníze na poplatky insolvenčnímu správci (obvykle kolem 1100 korun měsíčně) a zároveň dokáže minimálně stejnou částku splácet i věřitelům. Během pěti let by tak dlužník měl v součtu zaplatit přinejmenším 130 tisíc korun, z toho 65 tisíc pro správce a 65 tisíc věřitelům.

Už samotný vstup do procesu oddlužení je přitom – aspoň dočasnou – výhrou. Dlužník se tím totiž uchrání před exekutorem i před dalším zvyšováním celkového dluhu.

Nic se nemění na dosavadním pravidle, že zájemce o oddlužení nesmí mít nepoctivý záměr. Zákon ho podrobně nedefinuje, posouzení nechává vždycky na konkrétní situaci. Každopádně by ale dlužník neměl v žádosti lhát, zamlčovat podstatné okolnosti, těsně předtím účelově převádět majetek na příbuzné a podobně.

A zůstává i další základní pravidlo: Během pěti let v procesu oddlužení musí člověk vynaložit „veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat“. Zjednodušeně řečeno: veškerý jeho příjem nad úředně stanovenou částku půjde na splátky dluhů, musí se snažit vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (nebo o ni usilovat), nezatajovat další příjmy a nepřijímat další nesplnitelné závazky.

Na člověka v procesu osobního bankrotu průběžně dohlíží insolvenční správce. Pokud zjistí porušení podmínek, měl by cestu k oddlužení zrušit. Jestliže správce žádné zásadní námitky nemá, dojde dlužník po pěti letech snahy opět k soudu.

Po pěti letech rozhodne soud

A stejně jako doteď můžou na konci pětiletého procesu nastat dvě situace. Buď se dlužník snažil splácet maximum a současně uhradil alespoň 30 procent – soud pak víceméně jen potvrdí oddlužení. Nebo se sice snažil, ale přesto splatil méně než 30 procent – i v takovém případě mu soud může oddlužení potvrdit. Ale nemusí.

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který s návrhem na snadnější oddlužení původně přišel, chtěl, aby se zbytek dluhů smazal víceméně automaticky každému, kdo se souhlasem insolvenčního správce projde celým procesem (Pelikán v tomhle případě počítal se sedmi lety místo pěti). Poslanci ANO Patrik Nacher a Taťána Malá ale nakonec prosadili, že v zákoně zůstane 30 procent jako jakási pojistka.

Daniel Hůle, expert na dluhovou problematiku z organizace Člověk v tísni, se obává, že navzdory pětileté snaze se dlužník ocitne v nejistotě. „Líbíš se soudci? Ano – jsi oddlužen. Ne – máš smůlu,“ varuje. Možnost oddlužit člověka, který splatil méně než 30 procent, podle něj mají soudci už doteď.

Nacher – stejně jako například poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL – ale věří, že se soudci budou řídit průběžnými zprávami a doporučením insolvenčního správce. Prakticky každý, kdo se díky maximální snaze dostane až na konec procesu, by tak měl být oddlužen.

Na to, jak soudci budou rozhodovat v praxi, si ještě musíme počkat. Zlepšení oproti dřívějšku to může být hlavně pro lidi, pro které je 65 tisíc korun (minimum, které by během pěti let měli zaplatit věřitelům) přece jenom méně než 30 procent z dluhu. Naopak u menších dluhů to může přinést novou komplikaci, jestliže 65 tisíc představuje víc než 30 procent.

„Omezí to přístup k oddlužení těm nejohroženějším skupinám – rodičům samoživitelům, starobním či invalidním důchodcům a obecně všem s nízkými příjmy,“ obává se Radek Hábl, autor Mapy exekucí. Lidé, kteří jsou schopni dát dohromady menší měsíční částku, ale přesto by celkem dokázali zaplatit třeba 60 procent závazků, podle něj nedostanou šanci.

V budoucnu by se proto mohl změnit způsob odměňování správců, aby nešlo o pevnou částku nezávisle na velikosti dluhu – protože právě od těch 1100 korun měsíčně se teď odvíjí zmíněných 65 tisíc za pět let.

Půjde to i rychleji

Od června můžou dlužníci využít také novou variantu: Při ní sice musí splatit aspoň 60 procent dluhů, ale když se jim to podaří během tří let, dočkají se oddlužení rychleji než za standardních pět let.

Bez ohledu na to, jakou část dluhů nakonec splatí, můžou novou tříletou variantu využít příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu ve druhém a třetím stupni. Úlevu pro ně prosadila Kateřina Valachová z ČSSD. Takovou šanci ale důchodci dostanou jenom jednou za život.

Konec nepřiměřených sankcí

Další důležitá změna má odradit ty věřitele, kteří si do podmínek úvěru dávají nepřiměřeně vysoké úroky nebo smluvní pokuty. Novela totiž nově stanoví, že z takzvaného příslušenství, které je vyšší než samotná jistina, se stává podřízená pohledávka – což v praxi znamená, že ji věřitel zpátky nedostane.

Marek Výborný chce ještě prosadit, aby si věřitelé mohli snadněji odepsat nedobytné pohledávky z daní. Pomohlo by to podle něj snížit počet dopředu marných exekucí, které doteď věřitelé zahajují jenom proto, aby to pak mohli vykázat u finanční správy. Tahle změna ale zatím neprošla.

Poslanci mimo jiné schválili i několik drobnějších zlepšení, která mají usnadnit administrativu – třeba jednodušší papírování při návrhu na vstup do oddlužení, úprava doručování a podobně.

Kdo pomůže s návrhem?

Od června se sice možnost oddlužení otevře pro víc zájemců, nic se ale nemění na tom, že žádost musí podat insolvenčnímu soudu většinou jen přes odborníka.

První možností je nezisková organizace akreditovaná u ministerstva spravedlnosti. Za zpracování návrhu si nebere žádnou odměnu, což na druhou stranu vede k jejich přetížení a dlouhému čekání. Seznam organizací najdeme na webu ministerstva.

Druhou variantou je využít služeb advokáta, notáře, insolvenčního správce nebo exekutora (kromě toho, který už proti vám vede exekuci). Ti můžou být rychlejší, jenže zároveň nejsou zadarmo. Odměna, kterou si za sepsání návrhu včetně všech nákladů můžou účtovat, ale nesmí přesáhnout 4000 korun (bez DPH), případně 6000 Kč bez DPH při společném oddlužení manželů.

Sami – bez prostředníka – můžou žádost o vlastní oddlužení podat lidé s právnickým nebo ekonomickým vzděláním v magisterském studijním programu, nebo kteří mají zkoušku insolvenčního správce.

Nezabavitelná částka stoupne

Od června začíná platit také další změna, přestože není přímo součástí novely insolvenčního zákona. A potěší i ty, kteří už jsou v exekuci nebo insolvenci – tedy nejenom nováčky.

Dlužníkům se zvyšuje hranice příjmů, nad kterou jdou všechny peníze na splátku dluhů. Jinými slovy: Stoupne takzvaná nezabavitelná částka, která lidem zůstává. Měli by tak mít větší motivaci, aby si víc vydělávali a oficiálně příjmy přiznávali. Vydělat by na tom měli i věřitelé.

„Zatímco podle dřívější úpravy se dlužníkům vyplatí pracovat maximálně do 16 000 korun čistého měsíčně, od června tato částka stoupne na 25 715 korun čistého měsíčně,“ řekl v březnu tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, když vláda jeho návrh schválila.

Pro ty, kteří vydělávají málo, se nic nezmění – ale vláda doufá, že budou mít větší motivaci vydělávat. Podrobnosti jsme popsali v samostatném článku.

Vydělat na tom můžou všichni

Robert Pelikán chtěl lidem v dluhové pasti odblokovat přístup k oddlužení a dát druhou šanci. Inspiroval se v sousedních státech. Vycházel z toho, že když dlužníci dostanou motivaci naplno začít znova a přestanou pracovat načerno, vydělá na jejich návratu do běžného života i stát – jednak finančně (stoupnou příjmy z daní a odvodů, klesnou výdaje na sociální dávky či řešení kriminality), jednak politicko-společensky (ubyde protisystémových a extremistických nálad, ochrání se děti vyrůstající v beznadějně předlužené domácnosti).

Osobní bankrot byl doteď dostupný jenom pro lidi, kteří během pěti let splatili věřitelům aspoň 30 procent dluhů. Pro většinu ze stovek tisíc lidí, kteří jsou v exekuci, to byla nesplnitelná bariéra. Hlavně pro ty, jejichž dluh vznikl v divokých dobách před omezením byznysu s dluhy.

Relativně malý dluh – nejenom za nevýhodné úvěry, ale i za běžné nedoplatky nebo jízdu načerno – tehdy snadno a rychle mnohonásobně vyrostl. Mohly za to vysoké úroky, smluvní pokuty, ale i odměny advokátům, exekutorům nebo rozhodcům. Vznikly také sítě navzájem propojených firem, které na samotném vymáhání dluhu obrovsky vydělávaly.

Změnu k lepšímu začal ministr Jiří Pospíšil v roce 2012, když mírně snížil odměny advokátům. Pelikán potom – vedle podstatného snížení „provizí“ pro advokáty a exekutory – podpořil také zákaz rozhodčích doložek, omezení předmětu exekucí nebo zpřísnění pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů. K omezení výnosného byznysu s dluhy přispěla i řada dalších poslanců.

Za zlom se považuje prosinec 2016, od kdy platí nový zákon o spotřebitelském úvěru. Ten výrazně zpřísnil podmínky pro jejich poskytovatele.

Přesto je podle poslanců pořád co vylepšovat. Pelikánův velkorysý návrh od začátku podporovali Piráti, Starostové nebo ČSSD. Argumentovali mimo jiné tím, že i firmy se při bankrotu můžou snadno zbavit zbylých dluhů. Naopak třeba zástupci ODS většinou zmírnění odmítali jako „amnestii pro nezodpovědné lidi“ a zdůrazňovali obecné pravidlo, že dluhy se mají platit, jinak půjde o špatný příklad do budoucna.

„Osmdesát procent exekucí v Česku je z let 2001 až 2015, tedy z doby, kdy tu byl státem tolerovaný byznys s dluhy. Jelo se přes rozhodčí doložky, vysoké advokátní tarify u mikro dluhů, nebankovky byly zcela neregulované... Nyní už to neplatí, dejme tedy druhou šanci všem, kdo v tom uvízli,“ namítá Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

Velkou naději na schválení teď má změna, která by pomohla takzvaným dětským dlužníkům. I díky tomu, že si problému konečně všiml premiér Andrej Babiš (ANO). Za nově vzniklé dluhy by místo dětí do 15 let měli mít odpovědnost rodiče. Současně by se zjednodušily podmínky pro zbavení se dříve vzniklých dluhů: Stejně jako u seniorů by se u „dluhů z dětství“ stačilo snažit tři roky bez ohledu na to, kolik se podaří zaplatit.