První kroky k jednoduššímu oddlužení. Co udělat nejdřív?

Z diskusí s lidmi, které jejich dluhy přerostly, víme, že slovo oddlužení je pro ně abstraktní pojem. Bojí se složitosti a náročnosti papírování, mají obavy, aby nenaletěli podvodníkům a neseriózním subjektům, kteří z nich vylákají zbytek peněz, což jejich dluhovou past ještě prohloubí.

Velká část dlužníků si také myslí, že nejdříve musí našetřit peníze pro zpracovatele insolvenčního návrhu, což je vzhledem k jejich špatné finanční situaci velmi problematické. Tady je důležité zdůraznit: Placení předem není vyžadováno a už vůbec ne v hotovosti.

Zákon omezuje odměnu za zpracování na 4000 korun (plus DPH) za samostatný insolvenční návrh, případně na 6000 Kč (plus DPH) za manželský insolvenční návrh. Tento poplatek se neplatí předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení – automaticky se pak strhává z měsíčních splátek. Jakékoli další poplatky nebo příplatky jsou nepřípustné.

Hlavní změny, které novela přináší, už web Peníze.cz popsal. Proto se tentokrát zaměřím spíše na to, co konkrétně musí dlužník udělat, aby procesem oddlužení úspěšně proplul.

Kdo může sepsat návrh

I po letošním 1. červnu stále platí, že žadatel o osobní bankrot musí splňovat základní podmínky: mít dluhy alespoň u dvou věřitelů, tyto dluhy jsou více než 30 dní po splatnosti a žadatel je nedokáže splácet. Pokud podmínky splňuje, musí jako první krok vypracovat návrh na oddlužení a podat ho k soudu.

Stále platí, že k vypracování návrhu na oddlužení a jeho podání jsou (ve spolupráci s dlužníkem a za zmíněnou jednotně stanovenou odměnu) oprávněni pouze zástupci právnických profesí – tedy advokát, notář, insolvenční správce, popřípadě exekutor. Návrh můžou vypracovat a podat také neziskové a veřejně prospěšné organizace s potřebnou státní akreditaci – ty nárok na odměnu nemají.

Kvalita sepsaného návrhu je velmi důležitá. Velké množství osob ve dluhové pasti je nuceno pracovat „na černo“. V naději na řešení formou insolvenčního řízení si své příjmy zlegalizují. Pokud však návrh obsahuje chyby a vady, pak se celý proces natahuje – a po tuto dobu může na příjem dosáhnout exekutor. Dlužníkům pak zbývá méně peněz na živobytí, celkový dluh v insolvenčním řízení ale zůstává k zaplacení v plné výši. Je tedy velice důležité vybrat si toho správného partnera.

Jestliže soud oddlužení povolí, přerušuje se tím exekuce. To jednoduše řečeno znamená, že exekutor už nestrhává žádné platby, ale splátky jdou do insolvence. Očekává se, že šanci, kterou od června přinášejí mírnější pravidla, bude chtít využít hodně lidí, což může zatížit soudy. Kdo tedy chce exekuci přerušit co nejdříve, neměl by s podáním návrhu otálet.

Plná moc

Před započetím spolupráce musí dlužník s právním zástupcem nebo s neziskovou organizací uzavřít plnou moc. K ní je potřeba úředně ověřený podpis, který lze získat na některém kontaktním místě Czech Point.

Plná moc slouží výhradně k podání insolvenčního návrhu na povolení oddlužení. Po splnění tohoto úkolu plná moc zaniká, advokát tak není oprávněn ani povinen činit jiné úkony.

Od června je to lehčí! Od června začínají platit největší změny v osobním bankrotu od jeho zavedení v roce 2008. Šance na oddlužení se oproti dřívějšku otevře více lidem, přesto je to podle zástupců neziskových organizací málo. Změny v oddlužení jsou tu. Nová pravidla osobního bankrotu Vyšší limit se projeví nejenom v nových, ale také v už zahájených insolvenčních a exekučních řízeních. Nedotkne se lidé, kteří opravdu vydělávají málo. Dlužníkům zůstane víc. Nezabavitelná částka stoupla

Do povolení oddlužení se pak dlužník o nic nestará, vše řeší jeho právní zástupce. Poté dlužníka kontaktuje insolvenční správce – ten už převezme komunikaci a řeší insolvenci samotnou. Tím role právního zástupce končí.

Seznam potřebných listin

Řadu listin klientovi připraví přímo advokáti nebo neziskové organizace, následně stačí jen vyplnění základních údajů a podpis. Zpravidla se jedná o tyto vzorové dokumenty:

plná moc,

prohlášení manžela, že souhlasí s použitím majetku ve společném jmění manželů,

darovací smlouva (pro případ, že výše příjmů nepostačuje dlužníka na povolení oddlužení, ale dokáže si opatřit pomoc někoho z rodiny/známých),

seznam majetku,

seznam závazků – odhad dluhů,

čestné prohlášení,

prohlášení klienta.

Dlužník sám si musí zajistit následující dokumenty, pokud se ho týkají:

výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,

rodné listy osob, ke kterým má vyživovací povinnost,

rozhodnutí o stanovené výši výživného,

pracovní smlouvu, případně mzdový výměr,

výplatní pásky za posledních 12 měsíců,

potvrzení o vyplácení důchodu,

potvrzení o pobírání sociálních dávek,

živnostenské nebo jiné oprávnění,

daňové přiznání.

Novela insolvenčního zákona přitom dodání potřebných dokumentů výrazně ulehčila. Zájemci o oddlužení už nemusí dokládat detailní výčet dluhů a jejich přesnou výši – stačí pouze odhad. Potvrzení o příjmech nově stačí za posledních 12 měsíců, dříve to bylo 36 měsíců. U výhledu očekávaných příjmů stačí jen na následující rok, předtím zákon požadoval pět let. Nově není třeba dokládat ani oddací list.

O autorce Michaela Čechurová je členkou správní rady nadačního fondu Oddlužení pro každého, zaměřeného na pomoc lidem, kteří se dostali do vážných finančních problémů. V rámci své profesní kariéry, kdy se téměř 20 let věnuje oblasti lidských zdrojů, dlouhodobě pracuje s lidmi postiženými vícečetnými exekucemi a pomáhá jejich situaci řešit.

Co se děje po odeslání všech náležitostí?

Insolvenční soud zpravidla vyčká do okamžiku, kdy má k dispozici všechny přihlášky pohledávek věřitelů, respektive do uplynutí lhůty k jejich přihlášení.

Insolvenční správce pak dlužníka písemně nebo telefonicky kontaktuje ohledně dohodnutí schůzky. Ta může proběhnout buď v bydlišti dlužníka (správce by měl takovou návštěvou fakticky zkontrolovat majetkové poměry dlužníka), nebo přímo u insolvenčního správce.

Na této schůzce správce prověří majetkové poměry dlužníka, probere s ním seznam přihlášených pohledávek a podobně. Pokud nemá dlužník námitky, uzná pohledávky co do důvodu a výše a nemusí se tak už následně účastnit přezkumného jednání u soudu.

Dlužník následně komunikuje s insolvenčním správcem – je povinen mu sdělovat hlavně případnou změnu poměrů, ztrátu nebo změnu zaměstnání a podobně. A samozřejmě pravidelně hradit splátky až do konce procesu oddlužení.