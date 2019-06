Čas na výměnu televize! Další digitalizace startuje už za půl roku

Diskuze

Další příspěvky v diskuzi (8 komentářů)

My odstavili TV před cca 2 lety. Děti sice reptali, ale zvyknuli si. A máme klid a čas. Z TV vysílání se stalo neco šíleného, co opravdu sledovat nechceme. A jak se nám ulevilo, najednou máme spoustu času, bez zbytečného...

5. 6. 2019 | 12:13 | KAB

Toto jsem úspěšně vyřešil před několika lety :) Televizní přijímač jsem hodil do kontejneru (asi patří jinam, ale to nevím jistě, vše eko mám u zadku) a napsal do ČT, že jsem přijímač hodil do kontejneru a už jim platit nebudu....