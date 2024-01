Noční život už tolik netáhne, Češi si radši připlatí v kavárně

Počet samoobslužných prodejen v Česku by letos mohl dosáhnout stovky. Skoro čtyřicet už jich funguje. Nejvíce automatických „obchodů budoucnosti“ má Coop, ale spouštějí je i další prodejci.... celý článek

Český maloobchodní trh ovládá šest obchodních řetězců, které v něm drží 75procentní podíl. Tito obchodníci v průběhu let postupně zvyšují své marže a zisky. Potvrdila to nová studie... celý článek

Na český trh loni vstoupilo 39 nových značek – to je nejvíc za posledních deset let. Nejčastěji přišly z Itálie. Další zvučná jména se už po zdejším trhu rozhlížejí.

14. 1. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Před dvaceti lety jsme se zavázali, že jednou přijmeme euro. A ať to bude napřesrok nebo za deset let, je potřeba být připravený. Co byste nejradši viděli na české eurominci?