Inflace vyskočila na 11 %. Spočítejte si, kolik vám bere

Zdroj: ČSOB

Na dotazy webu Peníze.cz odpovídá Dominik Rusinko, makroekonomický analytik ČSOB

Jestli tomu dobře rozumím, tak se i v době války na Ukrajině těží ropy stejně jako předtím a není jí na trhu méně. Spotřeba raketově ze dne na den také nestoupla. Proč tedy ropa tak zdražuje?

Ceny ropy žene vzhůru enormní nejistota a v posledních dnech i výpadek ruských dodávek na světovém trhu. Navzdory tomu, že Evropa zatím na ruské ropné exporty sankce neuvalila, západní obchodníci nemají z obezřetnostní i reputačních důvodů zájem s ruskou ropou obchodovat. Dle posledních odhadů se tato situace týká až 70 % ruských dodávek ropy, tedy více než pět milionů barelů denně. Důsledkem částečného zamrznutí trhu s ruskou ropou je sleva více než 20 dolarů vůči severomořské ropě Brent, se kterou se aktuálně ruská Uralská ropa obchoduje.

Ruskou ropu teď nenakupuje celý svět? Nebo třeba jen západní státy a firmy?

Od ruské ropy drží ruce dál zejména západní společnosti, které vedle rizika jejího sankcionování zvažují rovněž reputační riziko s nákupem ruské ropy spojené. To samozřejmě na trhu dále prohlubuje už tak enormní napětí. Zatímco nové americké sankce na ruskou ropu nebudou mít dle mého názoru dramatický dopad na tržní bilanci, pokud dojde k sankcionování ruských ropných exportů i ze strany Evropy, dopad by byl o poznání dramatičtější a projevil by se ve výrazně vyšších cenách ropy.

Dochází k hromadnému předzásobení a to žene cenu ropy také vzhůru? Kdo se teď případně ropou předzásobuje? Je to Čína, výrobci benzinu nebo někdo jiný?

Obecně platí, že data o spotřebě ropy jsou dostupná až s nemalým časovým odstupem a podléhají poměrně dramatickým historickým revizím. Pokud jde o globální spotřebu ropy, ta byla před ruskou invazí na Ukrajinu v relativně dobré kondici, například ve Spojených státech dosáhla spotřeba paliv na počátku tohoto roku dokonce historických maxim, což přispívalo k růstu cen ropy. Odhaduji, že efekt předzásobení, respektive kontinuálního doplňování zásob bude poměrně silný v případě Číny, kde může skončit – s výraznou slevou – nemalá část ruských exportů, o které nebude mít Západ zájem. Ostatně, v podobném duchu operuje Čína také ve vztahu k Íránu, jehož ropu – stále sankcionovanou ze strany USA – nakupuje s výrazným diskontem.

Dá se výpadek ruské ropy na trhu nějak nahradit? Můžou třeba státy OPECu uvést na trh větší množství nové ropy?

Z hlediska celkového objemu ruských exportů, které odpovídají 7,5 milionům barelů surové ropy a ropných produktů denně, není krátkodobě možné výpadek v plném rozsahu nahradit. Částečně by mohlo napětí na nabídkové straně trhu tlumit uvolnění strategických zásob ropy ze strany Mezinárodní energetické agentury nebo rychlé vyjednání nové jaderné dohody s Íránem a návrat jeho ropy na globální trh. Významně by mohlo pomoci také navýšení produkce ze strany členských zemí OPEC, které však podle posledních signálů není na stole s ohledem na partnerství s Ruskem. Představit si dokáži také svižnější růst produkce takzvané břidlicové ropy ve Spojených státech, pokud by americká vláda vytvořila domácím producentům příhodné podmínky, například v zájmu národní bezpečnosti.

V případě masivního a déletrvajícího výpadku ruských dodávek na světový trhy by však nepředstavoval problém pouze samotný objem chybějící nabídky, ale také otázka kvality ruské ropy. Ta je typicky těžká s relativně vyšším obsahem síry, tedy přesně ten typ ropy, která by se nyní na globálním trhu s ropou nenahrazovala jednoduše. To může v konečném důsledku zkomplikovat situaci mnohým rafinériím, které by se s tímto výpadkem museli těžce vypořádat.