Navštívili jsme „ruský Lidl“ v Česku. Mere brzdí expanzi

| rubrika: Co se děje | 16. 3. 2022

Ruský řetězec Svetofor, který v Evropě působí pod značkou Mere, pozastavuje plánovanou expanzi ve Velké Británii. Zavírá jediný tamní obchod v Prestonu, otevřený loni v srpnu. Na začátku března o tom informoval web The Grocer.

Svetofor chtěl původně otevřít ve Spojeném království až 300 obchodů během deseti let. Komplikace přišly hned na začátku. Největší problémy byly s hledáním dodavatelů, a to ještě před letošním útokem na Ukrajinu.

Řetězec Mere nakupuje zboží jenom v případě, že je dokáže prodat o 20 až 30 procent levněji než Aldi nebo Lidl. Kromě toho musí dodavatelé doručovat své zboží do obchodů sami a jsou placeni pouze za to, co se prodá. Neprodané zásoby musí znovu vyzvednout. Výsledkem této politiky byly prázdné police v Prestonu.

Podobná situace nastala i v Belgii. Obchod v Opwijku se sice otevřel, ale podle bývalého ředitele Jean-Claude De Gheesta tam nebyly žádné produkty. Objevily se zprávy také o problémech ve Španělsku nebo se vstupem na francouzský trh.

Mere je levný

Do Česka vstoupil Mere loni v srpnu, kdy otevřel první dvě prodejny – větší v Mostě a menší v Příbrami. Na českém trhu plánoval mít kolem padesáti prodejen. Třetí se měla otevřít letos na jaře. Zda se otevře a jak situace na Ukrajině ovlivní další expanzi v Česku, se nepodařilo zjistit, protože řetězec s novináři nekomunikuje.

Příbramská prodejna při naší pondělní návštěvě nepůsobila, že by měla nějaké problémy s dodavateli nebo zákazníky. Od podlahy po strop byla plná zboží, další pracovníci obchodu pilně doplňovali.

Foto: Jana Divinová

Uvnitř prodejny to vypadá podobně, jako když kdysi do Česka vstupovaly diskontní řetězce jako Lidl (ten se mezitím posunul od diskontu ke klasickému supermarketu). V Mere najdeme dlouhé řady palet se zbožím, které leží přímo v krabicích.

Prodává se tu hlavně jídlo, drogerie a potřeby pro domácnost. Ceny jsou vytištěny na žlutých papírech o velikosti A4 a nalepeny přímo na krabicích. Místo ledniček je na konci prodejny místnost oddělená gumovými dveřmi, vedle ní najdeme i několik mrazniček.

Příbramský Mere si ani v pondělí ráno nemůže stěžovat na nezájem zákazníků. Parkoviště bylo sice poloprázdné, uvnitř prodejny však během 15 minut nakoupily přinejmenším dvě desítky zákazníků. V devět hodin to byli převážně senioři.

Řetězec láká hlavně na extrémně nízké ceny – ty jsou výsledkem minimálních marží a omezování nákladů. Dodavatelé doručují zboží přímo do prodejen, které tak slouží zároveň jako sklady. Nízkým cenám pomáhá také absence marketingu.

Foto: Jana Divinová

Ceny v Mere není úplně jednoduché porovnat, protože sortiment je oproti běžným tuzemským supermarketům často odlišný. Dá se to ale třeba u rozinek: půlkilové balení se v Mere prodává za 31,90 koruny, u jiných velkých řetězců za něj obvykle zaplatíme kolem 50 korun.

Další srovnatelnou položkou je koření, které v porovnání s běžnými supermarkety vyjde až extrémně levně. Například 100 gramů bobkového listu stojí v Mere zhruba dvacet korun, zatímco v řetězci Tesco koupíme za podobnou cenu jenom tři gramy.

Samostatnou kategorií jsou v Mere sladkosti, které v příbramské prodejně tvoří velkou část sortimentu. Například kilogramové balení čokoládových bonbonů s náplní tu prodávají za 111 korun. Zaujaly nás i zavařeniny různého druhu, jejichž obvyklá cena je v Mere dvacet korun.

Velmi levná je také drogerie. Ze sortimentu, který najdete i v běžných marketech, jsme porovnali půllitrový sprchový gel Palmolive: Mere ho prodává ze 43 korun, jinde je běžná cena vyšší o pár korun, často i desítek korun.

Foto: Jana Divinová

Levně se dají v Mere koupit i masné výrobky – jenže množství masa, které se v mnoha z nich nachází, je nezvykle nízké i na Česko. Cena tak pravděpodobně odpovídá kvalitě.

Zboží je často ve větších baleních a vyrábí se většinou v zemích bývalého Sovětského svazu – kromě Ruska tu najdeme výrobky z Ukrajiny, Litvy, ale i Polska.

Místo rozvoje ústup?

Řetězec Svetofor (Semafor) se sídlem v ruském Krasnojarsku byl založen v roce 2009 a má celkem 3200 poboček – kromě Ruska hlavně v Bělorusku a Střední Asii. První pobočku mimo bývalý Sovětský svaz otevřel v roce 2018 v Rumunsku.

Dnes je síť Mere zastoupena také v Německu (od startu v roce 2019 zatím otevřela jen šest prodejen), Rakousku, Lotyšsku, Polsku, Litvě, Ukrajině, Španělsku nebo Francii. Hlavní expanze ale měla teprve přijít. K případné změně plánů se řetězec – s výjimkou odchodu z Velké Británie – oficiálně nevyjádřil.

Majiteli jsou bratři Sergej a Andrej Schneiderovi ze Sibiře, kteří mají podle dostupných zdrojů kořeny v Německu. Jejich matka Valentina Schneiderová se loni podle žebříčku časopisu Forbes zařadila mezi 200 nejbohatších Rusů.

