Nevyčerpali jste dovolenou? Podejte žádost, na peníze zapomeňte

12. 12. 2023

Dobu čerpání dovolené musí ze zákona určit zaměstnavatel tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu na dovolenou vzniklo právo. Takto určenou dovolenou je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem. Pokud se tedy nedohodnou na kratší době.

Zaměstnanec může také kdykoli zaměstnavatele o čerpání dovolené požádat. Zaměstnavatel s tím ale musí souhlasit. Záleží tedy na jeho rozhodnutí.

Pokud zaměstnanec do konce roku dovolenou nevyčerpá, může být převedena do dalšího kalendářního roku jen v případě, kdy vyčerpání dovolené brání překážky na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Zaměstnanec ale také může o převedení části dovolené požádat sám.

Převede se dovolená nad čtyři týdny

A pokud písemně požádá, je možné převést pouze dovolenou, která přesahuje zákonem dané čtyři týdny. U pedagogických a akademických pracovníků vysokých škol šest týdnů.

Například ve firmě, která poskytuje svým zaměstnancům pět týdnů dovolené, může zaměstnanec písemně požádat o převedení pouze pátého týdne dovolené do následujícího kalendářního roku.

Ve firmách, kde mají zaměstnanci pouze základní výměru dovolené v rozsahu čtyř týdnů, převedení části dovolené není možné.

V praxi se lze mnohdy setkat se situací, kdy zaměstnanci ke konci roku dovolená zbývá, aniž by jejímu čerpání bránily překážky na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Pokud zaměstnavatel v rozporu s právními předpisy nenařídí čerpání zbývající dovolené do konce kalendářního roku nebo zaměstnanec nepodá písemnou žádost o převedení dovolené, případně jeho žádosti nebude ze strany zaměstnavatele vyhověno, dovolená nepropadne. I v tomto případě dojde k převodu dovolené automaticky ze zákona.

Zaměstnavatel se tím však dopustí přestupku, neboť takovým jednáním poruší svoji zákonnou povinnost určení čerpání dovolené do konce příslušného kalendářního roku. Za to mu hrozí pokuta až do výše 200 tisíc korun ze strany inspekce práce.

Do kdy je třeba převedenou dovolenou čerpat?

Také čerpání převedené dovolené do následujícího roku musí zaměstnavatel určit tak, aby ji zaměstnanec využil nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Převedená dovolená z roku 2023 musí být vyčerpána do konce roku 2024.

Neurčí-li zaměstnavatel dobu čerpání převedené dovolené do 30. června následujícího kalendářního roku, tedy pro převedenou dovolenou z roku 2023 do 30. června 2024, může si určit čerpání dovolené sám zaměstnanec. Musí ale stejně jako zaměstnavatel čerpání dovolené oznámit písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnou na jiné době oznámení.

Nemůže-li být převedená dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku (tedy pro převedenou dovolenou z roku 2023 do konce roku 2024), proto, že byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, musí zaměstnavatel určit dobu čerpání převedené dovolené po skončení těchto překážek.

Je možné nevyčerpanou dovolenou proplatit?

Proplacení nevyčerpané dovolené je možné pouze v případě skončení pracovního poměru zaměstnance. Pokud pracovní poměr trvá, nesmí zaměstnavatel namísto čerpání dovolené zaměstnanci poskytnout finanční kompenzaci, respektive náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou.

Převádění se týká pouze dovolené a nikoli jiných dnů volna jako jsou sick days nebo rekondiční volno. Na tyto benefitní volna se pravidla pro dovolenou neuplatní a zaměstnavatel může postupovat podle jím nastavených pravidel.

