Dobrého partnera poznám za čtvrt hodiny

Velké realitní kanceláře zpravidla fungují buď jako multilevely, nebo jako franšízy. V čem je hlavní rozdíl z pohledu makléřů, kteří pro ně pracují?

V multilevelu máte kariéru centrálně řízenou, pěkně dopředu nalinkovanou. Makléř v multilevelu postupuje podle obratu, čímž si vydobude lepší procenta. Má tedy přesně vymezeny mantinely, ve kterých se pohybuje.

Pro franšízanta to neplatí?

Franšízant má větší volnost. Od nás jako franšízora nemá kariéru striktně danou, ale jen doporučenou. Podmínky pro konkrétní franšízu si lze dohodnout tak, aby vyhovovaly oběma stranám. Každá lokalita je trochu jiná. Čím dál je od Prahy, tím je specifičtější. A tomu může franšízant přizpůsobit marketing, který bude tato specifika odrážet. To je podstatné proto, aby se franšízantovi i jeho makléřům dobře pracovalo, aby byli v lokalitě vidět.

Proč jste v Next Reality vsadili právě na franšízy?

My jsme na ně nevsadili, ale „dozráli“ jsme k nim. Vzešli jsme z multilevelu, osm let jsme vytvářeli klasickou pobočkovou síť. Pak se ale růst firmy přibrzdil a my chtěli jít dál. Začali jsme uvažovat o franšízovém modelu, který byl v té době cool. Do dvou let jsme koncept sítě Next Reality Partner rozjeli. Ukázalo se to jako jednoznačně správná cesta, jen za poslední tři roky se růst ztrojnásobil, každý rok jsme se rozrostli o 10 až 12 nových kanceláří. Dnes jich máme 57. Konečné číslo by ale mělo být mnohem vyšší a nabíráme dál.

Jaký by měl nový franšízant být?

Nechceme mít podřízené manažery poboček, ale toho nejlepšího možného partnera v každém městě. Měl by to být tedy podnikavý člověk. Také komunikačně zdatný, protože jako manažer musí umět předávat informace svému týmu. Musí rovněž umět přijmout odpovědnost, kterou majitel franšízy má, být organizačně schopný, mít schopnost motivovat tým lidí, kteří s ním budou pracovat. A postupně jim předávat i odbornost. Při startu mu samozřejmě maximálně pomůžeme se vším potřebným.

Je pro vás důležitá i osobní rovina?

Dokonce velmi důležitá. Vždycky mě zajímá osobní příběh budoucího partnera, co má za sebou. Z toho, jak o tom vypráví, jak se prezentuje, dnes už dokážu během čtvrt hodiny poznat, zda si v komunikaci budeme navzájem vyhovovat. Bez toho by to nešlo.

A co zkušenosti z oboru realit?

Ty jsou výhodou, nikoliv nutností. Pro mě je mnohem důležitější odhodlání vybudovat firmu, začít podnikat a postupně získat do spolupráce nové kolegy-makléře. Tu odbornost, nejde-li o člověka z realit, pak získá, v tom není problém. Máme ucelený vzdělávací program pro makléře a manažery. V rámci naší Next Akademie zajistíme a připravíme – ať už makléře, či franšízanta – na kompletní certifikační zkoušky, které u nás absolvuje. Bez těch podle zákona o realitním zprostředkování v realitách podnikat nelze.

Každý budoucí majitel realitní kanceláře určitě zvažuje, zda začít na vlastní pěst, nebo se spojit se silným hráčem. Proč dát přednost franšíze?

Nespornou výhodou kvalitního franšízového projektu je známost značky, dlouholeté know-how, znalost realitního prostředí, vlastní informační systém, interní vzdělávací akademie, vlastní právní oddělení nebo marketingové oddělení na centrále. Plusem je určitě i možnost využít velkoobchodní podmínky u dodavatelských služeb, jež centrála nasmlouvá. Ať už jde o inzerci, telekomunikační služby, operativní leasingy na auta nebo třeba ocenění nemovitostí. Dokážeme tedy do cen promítnout naši velikost a 18 let praxe. A zakládáme si i na tom, že franšízantům dokážeme doručit také obchodní příležitosti od spolupracujících partnerů. Například od finančních poradců Partners nebo v rámci realitní skupiny od Českomoravského realitního fondu.

Za to ale bude muset centrále určitě něco platit…

Ano, každý náš franšízant odvádí mezi 10 až 15 procenty, podle obratu franšízy za daný měsíc, minimálně je to 10 tisíc korun. Tento model je stejný pro všechny napříč celou republikou. Zásadní ale je, že u nás tyto roční odvody vůči centrále máme zastropované. Jakmile franšízant dosáhne kdykoliv v průběhu kalendářního roku hranice odvodu stanoveného pro město dané velikosti, po zbytek roku už neodvádí ani korunu. Z dalších uzavřených obchodů mu již vše zůstává. Může se třeba podělit se svými makléři.

A co počáteční investice?

Vstupní poplatek, či chcete-li jednorázové fee, které je obvyklé u jiných franšízových konceptů, u nás nemáme, respektive činí symbolickou jednu korunu. Zastáváme názor, že toto už je trochu přežité. Dáváme přednost tomu, aby franšízant hotovost, kterou má pro start připravenou, věnoval raději do rozjezdu své kanceláře. K tomu, aby získal nové kolegy. Nebo do marketingu a budování pobočky na začátku. Konkrétní výše nutné vstupní investice závisí hodně na velikosti města, kde franšíza vznikne. Čím větší město, tím větší peníze budou potřeba. Pokud bych to měl nějak zobecnit, bavíme se o nižších desítkách tisíc korun.

Kolik nových franšízantů plánujete v příštích letech přibrat pod Next Reality?

Rádi bychom měli partnera v každém městě České republiky nad 10 tisíc obyvatel, což představuje 150 franšíz po celé republice. Přičemž máme pravidlo, že v každém městě může být jen jeden partner, pokud je to město do 50 tisíc obyvatel. Města se tak postupně zaplňují, některá už jsou „zavřená“. I tak nás ale do cíle čeká ještě daleká cesta, k níž budeme potřebovat další takřka stovku nových partnerů. Samozřejmě chceme udržet i kvalitu realitní služby a profesionální přístup ke klientům. Na to se zaměřujeme s každým franšízantem, který k nám přistupuje.

