Pozor na investiční tokeny. Nedejte na reklamu, varuje úřad

Ministerstvo financí varuje před takzvanými investičními tokeny.

„Upozorňujeme veřejnost, že investování do tokenů může být vysoce rizikové a spekulativní a jejich hodnota často významně kolísá. Nakupujete-li investiční tokeny, nerozhodujte se pouze podle lákavého výnosu, ale pečlivě zvažte také všechna rizika. Včetně toho, že můžete přijít o značnou část své investice nebo dokonce o všechny investované peníze,“ píše úřad na svém webu.

„V poslední době lze ve veřejném prostoru a médiích zaznamenat výrazný nárůst prezentace některých forem investování označovaných jako takzvané investiční tokeny,“ vysvětluje ministerstvo, proč varování vydalo. I když ve své zprávě neuvádí žádnou konkrétní firmu, velmi pravděpodobně reaguje především na aktuální reklamní kampaň společnosti Xixoio.

Web CzechCrunch dodává, že vydání tohoto upozornění si vyžádali přímo úředníci odboru finanční stability a dohledu, které znepokojil agresivní marketing Xixoio a pozornost, jež se firmě dostává. Nabídku společnosti Xixoio web Peníze.cz nedávno recenzoval s jasným negativním výsledkem.

„Investiční tokeny nejsou zdaleka investicí pro každého. Rozhodnete-li se i přes výše uvedené do nich investovat, pak je nezbytné získat co nejvíce informací o daném tokenu a činnosti daného vydavatele. A to zejména jak funguje daný investiční token, jak se tvoří jeho hodnota, jaká práva získáváme, za jakých podmínek lze tokeny směnit či převést zpátky na peníze, nebo v čem spočívá ekonomická činnost jejich vydavatele,“ upozorňuje ministerstvo.

Jedním z varovných znaků u Xixoio je právě to, že láká na vysoké zhodnocení v řádech stovek procent. S tokeny se přitom nikde veřejně neobchoduje. „Token XIX není obchodován na žádné burze a proklamacím o aktuální ceně či růstu nelze věřit, zakladatelé si tyto hodnoty doslova cucají z prstu,“ říká ekonom Josef Tětek, který se kryptoměnám a blockchainu dlouhodobě věnuje.

„Zamyslete se rovněž, zdali vám vydavatel investičních tokenů neslibuje něco, co jen obtížně splní, a pokud možno se o takové investici poraďte s odborníkem,“ dodává ve svém varování ministerstvo financí.

Připomíná také, že investice do tokenů nepodléhá regulaci kapitálového trhu a trh s investičními tokeny není dohlížen Českou národní bankou. Případné ztráty plynoucí z investice do investičních tokenů nejsou kryty Fondem pojištění vkladů ani Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.

V současné době se připravují jednotná evropská pravidla pro trh s kryptoaktivy (návrh nařízení MICA). Na tvorbě těchto pravidel se podílí i ministerstvo financí. Jejich schválení lze očekávat v roce 2022.

Už jste to četli? Investice, které se nezbavíte. Prozkoumali jsme Xixoio

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.