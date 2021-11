S rozmachem investičních aplikací, přes které lze snadno a někdy i bez poplatků nakupovat akcie, mají drobní investoři větší možnosti i v oblasti krátkodobých spekulací. Brokeři jako eToro, Saxo Bank, Purple Trading nebo XTB je lákají na CFD kontrakty.

Ty mohou být lákavé, protože když s nimi trefíte nějaký aktuální trend, můžete svůj zisk s jejich využitím znásobit. Můžete s nimi totiž obchodovat například s akciemi, kryptoměnami, klasickými měnami nebo i s ETF, aniž byste cokoli z toho vlastnili. S brokerem uzavřete kontrakt, jehož výsledek se bude odvíjet od momentálního vývoje ceny akcie nebo třeba kryptoměny, kterou si zvolíte.

U CFD navíc spekulujete s využitím takzvané páky. To znamená, že si na tuto „investici“ berete úvěr. Tím se násobí případný zisk, ale i ztráta. A to výrazně. „Je to vysoce riziková věc. Když to dělám, tak bych měl vědět, proč, a vědět, že peníze můžu úplně ztratit,“ upozorňuje Michael Kopta, šéf marketingu v XTB.

Brokeři musí mít na svých webech varování, které klientům ukazuje, o jak rizikový nástroj jde. „Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty,“ píše například XTB.

„Vysoký podíl ztrát dokazuje smutný fakt, že většina lidí to nemá promyšlené a bezmyšlenkovitě klikne na CFD kontrakt. Často se to stává u kryptoměn, kde se lidé někde dočetli, že na nich lze snadno vydělat,“ říká Kopta.

Osobní zkušenost Zdroj: Shutterstock „S investováním jsem začala otevřením demo účtu ještě jako studentka. Akcie mi v tu dobu moc neimponovaly, zato futures kontrakty na komodity, právě na páku, mě přímo okouzlily. Jak to většinou bývá, měla jsem štěstí začátečníka a pár dní se mi opravdu zadařilo. Právě díky páce jsem měla pocit, že i s tak malým účtem ze mě za pár dní bude milionář. Člověk měl hned pocit, že úspěšně obchodovat na burze není žádná věda,“ říká Lenka Schánová, autorka podcastu Jak investovat a organizátorka České investiční konference. „Nicméně obchodováním na demo účtu ještě nikdo nezbohatl, a tak jsem šla ihned do ostrého provozu. Bohužel mě otevřením reálného účtu s našetřenými penězi štěstí velice rychle opustilo. Poznala jsem odvrácenou stranu páky. Jak rychle se mi zhodnocoval demo účet, tak ještě rychleji se mi můj reálný účet blížil k nule. Od té doby přenechávám obchodování na páku zkušenějším a sama se věnuji konzervativnějším, zato méně rizikovým akciím,“ dodává Schánová.

Spekulativní nástroj CFD je určen především pro krátkodobé obchodování v rámci několika málo hodin nebo klidně i minut. Typicky se používá třeba v situaci, kdy se nějaká firma chystá oznámit hospodářské výsledky a investor čeká, že budou výrazné a překvapivé. V ten moment si můžete vsadit na to, že po oznámení výsledků akcie firmy vystřelí nahoru, nebo dolu. Vydělat se u CFD dá na pohybech oběma směry.

Podle Kopty to investoři využívají třeba i na makroekonomická data. Když například čekají nějakou výraznou zprávu z Ameriky, mohou spekulovat třeba s CFD kopírujícím americký akciový index. Hodně oblíbená jsou v posledních letech mezi spekulanty také IPO, tedy nové uvedení firemních akcií na burzu. V prvních dnech bývá obchodování s novou akcií často velmi volatilní (kurz značně kolísá) a obchodníci se na tom snaží vydělat.

Podle Kopty se CFD hodí i pro situace, kdy dlouhodobý investor má větší portfolio akcií a obává se dočasných otřesů na burzách. Pak se CFD využívá například k zajišťování pomocí kontraktů na zlato. Myšlenka je taková, že když přijde pokles na burze, bude to spojené s celkovou ekonomickou nestabilitou. V takových časech zlato funguje jako „bezpečný přístav“ a investor, který se částečně zajistí kontraktem na zlato, může případnou ztrátu z akcií částečně vymazat.

Kopta to ukazuje na příkladu konce roku 2018, kdy americký akciový index S&P 500 během necelých tří měsíců před Vánocemi spadl o pětinu, zatímco zlato ve stejné době posílilo o 7 %. Kdyby měl investor tehdy všechny své peníze v akciích, měl by pětinovou ztrátu. Kdyby ale své peníze rozdělil a měl 80 % v akciích a 20 % ve zlatu, jeho ztráta by – například při využití páky v poměru 1:2 – byla menší, konkrétně 13,2 %. Dodejme, že jde o výsledek před započtením poplatků, výsledná ztráta tedy bude ještě o několik desetin vyšší.

Při delším držení CFD kontraktů se musíte připravit na to, že budete platit poplatky za držení pozice přes noc (takzvaný denní swap). „Řádově jde o setiny z půjčených peněz za jeden den. Tyto poplatky mohou být nepříjemné, když se investor zajišťuje třeba na několik měsíců a cena podkladového aktiva by se nehýbala,“ upřesňuje Kopta.

Příklad s pákou Zdroj: Shutterstock Máte 1000 korun a očekáváte, že akcie dnes mimořádně posílí. Jedna akcie stojí 200 korun. Bez páky si tedy můžete koupit pět akcií.

S využitím páky v poměru 1:5 si za 1000 korun pořídíte kontrakt o hodnotě 25 akcií (pětinásobná páka vám umožní nákup za 5000 korun s vašimi 1000 korunami).

Když hodnota akcie vzroste na 210 korun, vyděláte bez páky s investicí ve výši 1000 korun pětkrát 10 korun, tedy 50 korun (5 %). Kdybyste zapákovali v poměru 1:5, vyděláte pětkrát tolik, tedy 250 korun, a to při vložení stejných 1000 korun. Váš zisk tedy bude 25 %.

Násobí se však i ztráty. Takže kdyby hodnota akcie klesla o 10 korun, tedy o 5 %, jste s využitím páky v poměru 1:5 jste v minusu o 25 %. Na to, abyste se dostali na nulu, stačí v tomto příkladu pokles akcie o pětinu – ztráta se stejně jako zisk pětinásobí. Kdyby se to stalo, pozice se ukončí, aby z vás broker nemusel vymáhat dluh.

Spekulace s využitím páky nejsou jen doménou zahraničních brokerů. I tradiční české investiční značky jako Fio, J&T Banka, Patria nebo Wood & Company nabízejí investice s využitím úvěru. Nejčastěji jeho využití ale omezují jen na vybrané akcie.

„Službu nabízíme spíše na poptávku než aktivně. Z celkového počtu zhruba 40 tisíc klientů využívá obchodování na margin (s využitím páky – poznámka redakce) jen několik málo stovek klientů. Obecně platí, že obchodování s pákou je rizikové. I relativně stabilní akcie se mohou výrazně propadnout a zajištění v takovém případě nemusí dostačovat na krytí úvěru. V takovém případě nastává nepopulární tzv. margin call, kdy je broker povinen klientovi část nebo celou pozici odporovat,“ říká Jindřich Holčák, šéf péče o VIP klientelu Patria Finance.

„Pokud používáte finanční páku, zvyšujete své riziko, a to často výrazně. Pozice v pákových instrumentech jsou z podstaty krátkodobé, tudíž se jedná o spekulaci, nikoliv investici. Spekulace by měli provádět jen sofistikovaní a zkušení obchodníci, kteří jsou si vědomi, jaké přesně podstupují riziko a mají obchodní plán, jak ho řídit,“ radí Petr Beneš, ředitel prodeje ve Wood & Company.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.