Nejen dražší hypotéky a prodělečné spoření. Důsledky vyšší inflace jsou tu

Inflace stoupla nad dvě procenta a ČNB zvyšuje úrokové sazby. Vede to k posilování české koruny, ale také ke zdražování hypoték, vyšším nákladům státního rozpočtu nebo k velmi špatným výsledkům dluhopisových fondů a starého penzijka. Co je také jisté, že úroky u spořicích účtů ještě několik let budou zaostávat za inflací.

Na konci roku 2016 jsem varoval, že po třech letech plahočení kolem nuly inflace v České republice brzy výrazně stoupne. Pokusil jsem se tehdy popsat, proč inflace stoupne a co vyšší inflace způsobí. Shrnul jsem všechno do sedmi předpovědí pro následující tři roky. Jsme zhruba v polovině tohoto období, tak se pojďme podívat, jak se situace vyvíjí.

Inflace dorostla do normálu

Již v roce 2017 průměrná inflace v Česku vyskočila na 2,5 procenta. Letos zpočátku roku nejprve dynamika růstu cen zvolnila, ale poslední tři měsíce index spotřebitelských cen opět rostl. V červnu byla průměrná cenová hladina ve srovnání s předchozím rokem o 2,6 procenta vyšší. Letní měsíce bývají zpravidla z pohledu vývoje cen klidnějším obdobím, na podzim by pak ceny mohly dál růst. I v tomto roce se tak průměrná inflace pravděpodobně bude pohybovat někde okolo 2,5 procenta.

Průměrná roční míra inflace v ČR za posledních 20 let je 2,2 procenta. To koresponduje i s dlouhodobým inflačním cílem České národní banky. Jestliže se tedy nyní meziroční inflace pohybuje kolem 2,5 procenta, nejde o nic mimořádného, ale návrat do normálu.

ČNB zvedá sazby

Za růstem inflace stojí primárně vývoj na trhu práce. Extrémně nízká nezaměstnanost tlačí na rychlý růst mezd. Mzdy teď v průměru meziročně stoupají o 8–9 procent. Česká ekonomika se silně přehřívá. Toho si je moc dobře vědoma i Česká národní banka. A jelikož inflace je nad cílovou dvouprocentní úrovní, může si ČNB dovolit tlumit ekonomický boom zvyšováním úrokových sazeb.

Od roku 2012 držela ČNB základní dvoutýdenní repo sazbu na historickém minimu 0,05 procenta. Před rokem přikročila k prvnímu zvýšení sazby na 0,25 procenta. Během uplynulého roku pak ČNB třikrát zvedla sazbu o 25 bazických bodů na aktuální jedno procento. Dost možná zítra bankovní rada přistoupí k dalšímu zvýšení. Na zasedání ale nebudou všichni členové bankovní rady, takže je stejně dobře možné, že rozhodnutí o měsíc odloží.

I tady můžeme konstatovat, že jde o návrat do normálu. Přičemž ve stavu normálu (při dvouprocentní inflaci a stabilním ekonomickém vývoji) by základní repo sazba měla být na úrovni 2–3 procent. Vzhledem k tomu, že se česká ekonomika nachází na vrcholu konjunktury, sazby by klidně mohly být i vyšší. Problém je, že se ČNB nechce příliš odchýlit od politiky Evropské centrální banky, aby vyššími sazbami nezpůsobila příliš rychlé posilování české koruny. Ta ale posiluje pozvolna, takže bankovní rada ČNB má pro další zvyšování úrokových sazeb určitě prostor.

Jak vychází sedm předpovědí?

Předpověď 1: Koruna by měla posilovat

Ano, děje se. ČNB podle předpokladu loni opustila měnový závazek a přestala hájit kurz koruny nad 27 korunami za euro. Koruna od té doby s drobnými výkyvy posiluje. V roce 2017 koruna zpevnila k euru o 5,5 procenta. Začátkem tohoto roku už se kurz koruny přiblížil k hranici 25 korun za euro. Pak jsme byli svědky korekce až k 26 korunám za euro. Dnes je kurz zhruba 25,60. Věšteckou kouli nemám, ale tipuji, že koncem roku by kurz koruny mohl být možná lehce pod 25 korunami za euro a v příštím roce může ubrat další korunu.

Kurz koruny k euru za posledních pět let Zdroj: kurzy měn a kurzy méně obvyklých měn na Peníze.cz

Předpověď 2: Hypotéky budou zdražovat

Ano, děje se. Psal jsem, že úrok pod 2 procenta bude brzy minulostí a že úroky u hypoték mohou záhy stoupnout na 3–4 procenta. Podle Fincentrum Hypoindexu stoupl průměrný úrok u nové hypotéky za poslední rok ze 2 zhruba na 2,5 procenta. A to je teprve začátek. Zanedlouho se málokdo s hypotékou dostane pod 3 procenta. Momentální prázdninové zlevnění je jen akce před zpřísněním podmínek pro poskytování hypoték, které nás čeká na podzim, déle pravděpodobně nevydrží.

Předpověď 3: Ceny nemovitostí už víc neporostou

Ne, ceny nemovitostí dosud rostou. Alespoň podle údajů Českého statistického úřadu nabídkové ceny bytů poslední rok nadále rostly, a to v Praze i jinde v Česku. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se nabídkové ceny bytů mezikvartálně zvedly o další 2,2 procenta. Nicméně mnoho realitních makléřů se shoduje, že ceny už pravděpodobně skutečně kulminují. Vzhledem ke kupní síle domácností jsou ceny nemovitostí přemrštěné. S rostoucími úroky u hypoték by měla poptávka poklesnout. Osobně se domnívám, že ceny nemovitostí budou chvíli stagnovat a pak odhadem možná už koncem příštího roku začnou klesat.

Předpověď 4: Úroky spořicích účtů porostou pomalu

Ano, děje se. Některé banky už mírně zvedly úroky u vkladových produktů, ať už se jedná o spořicí účty nebo termínované vklady. Ale zatím skutečně spíše kosmeticky. V průměru se úroky na spořicích účtech pohybují zhruba mezi 0,2 až 0,6 procnta. Psal jsem, že úroky na spořicích účtech několik let nepokryjí inflaci. To nadále platí a ještě určitě minimálně dva roky platit bude.

ČNB totiž zatím zvedá pouze repo sazbu a lombardní sazbu, ale diskontní sazbu pro deponování prostředků komerčních bank nechává zatím stále na 0,05 procenta. Pakliže by tedy úroky u vkladů v komerčních bankách měly stoupnout nad 2 procenta, aby pokryly inflaci, musí banka prostředky použít na poskytování úvěrů, přičemž banka bude chtít svou zhruba dvouprocentní marži. Jinými slovy, až budou úroky u hypoték nad 4 procenta, dočkáme se dvouprocentního úroku na spořicím účtu. To ale asi ještě minimálně dva roky potrvá.

Rostoucí inflace nezpůsobí pokles naší životní úrovně. Průměrné mzdy i průměrné důchody totiž v Česku dlouhodobě rostou rychleji než inflace a platí to i dnes. Proto naše životní úroveň v průměru roste. Inflace je velký problém pouze pro naše úspory. Jejich reálná hodnota vlivem inflace klesá. Při dvouprocentní inflaci ztratí peníze za deset let téměř pětinu své reálné hodnoty. Nechávat tedy ležet větší peníze na spořicím účtu je dnes velmi nevýhodné.

Předpověď 5: Ministerstvu financí stoupnou finanční náklady

Ano, děje se. Ještě před dvěma roky mohl Andrej Babiš jakožto tehdejší ministr financí vydat desetileté dluhopisy s úrokem 0,25 procenta. Dost možná by upsal i třicetileté dluhopisy s úrokem kolem jednoho procenta. Místo toho vydával krátkodobé pokladniční poukázky a krátkodobé dluhopisy se záporným výnosem, čímž krátkodobě vylepšoval hospodaření státního rozpočtu. Škoda, že promrhal šanci se dlouhodobě zadlužit za bezprecedentně nízké náklady, abychom konečně mohli postavit pořádnou dálniční síť, vysokorychlostní železnice, vysokorychlostní internet apod.

Aktuálně už u tříletých dluhopisů musí ministerstvo financí nabízet úrok kolem 1,3 a u desetiletých dluhopisů 2 procenta. Z dlouhodobého hlediska se jedná pořád o rozumné sazby. Ale oproti situaci před dvěma roky úroky výrazně stouply. Ruku v ruce s tím pochopitelně porostou i finanční náklady na splácení dluhu v rámci rozpočtu republiky.

Vývoj výnosu do splatnosti desetiletých českých státních dluhopisů

Předpověď 6: Dluhopisové fondy čeká špatné období

Ano, děje se. Delší dobu jsem varoval, že dluhopisové fondy vyčerpaly svůj výnosový potenciál na několik let dopředu a s růstem úroků začnou vykazovat ztráty. V roce 2017 už se většina konzervativních dluhopisových fondů začala dostávat do problémů. Rok 2018 je pro dluhopisové fondy vyloženě špatný. Jeden vedle druhého ztrácí na hodnotě, neboť s rostoucími úroky zákonitě rostou výnosy do splatnosti dluhopisů, což se projevuje poklesem jejich tržní ceny. Dluhopisové fondy pak samozřejmě musí reflektovat vývoj tržní ceny dluhopisů v ocenění podílových listů.

Dobrá zpráva je, že ruku v ruce s tím rostou budoucí výnosy dluhopisů. Přijde zase doba, kdy bude výhodné v Česku investovat do dluhopisů. Ale dnes to ještě není.

Předpověď 7: Staré penzijko bude bez výnosu

Ano, děje se. Už za rok 2016 a 2017 připsaly transformované fondy účastníkům mizivé zhodnocení. V tomto roce budou výsledky pravděpodobně ještě horší. Stejně jako dluhopisové fondy by totiž i ty ze starého penzijního připojištění měly v ocenění majetku reflektovat cenový vývoj na dluhopisových trzích. Inkasované úroky něco málo vydělají, ale tržní ceny dluhopisů klesly výrazně víc, takže rok 2018 bude pro transformované fondy velmi špatný. V příštích letech by se výsledky měly zase trochu zlepšit, ale podobně jako u spořicích účtů i u starého penzijka pár let budou výnosy zaostávat za inflací.