Hypotéky rekordně zdražují. Čerstvá čísla z bank

Průměrná nabídková sazba hypoték stoupla v listopadu na 3,75 % z říjnových 3,1 %. Je to nejrychlejší meziměsíční růst úrokových sazeb v historii. Vyplývá to z čerstvých statistik společnosti Golem Finance.

„Oproti loňskému listopadu, kdy sazby dosedly na úrokové dno (1,97 %), cena hypoték vzrostla o téměř dva procentní body. Rozdíl aktuálně činí 1,78 procenta, což v případě dvoumilionové hypotéky s dvacetiletou splatností dělá téměř 2000 korun v měsíční splátce,“ říká Libor Vojta Ostatek, ředitel Golem Finance.

Hlavní příčinou je zvýšení základních sazeb České národní banky z 4. listopadu. „Ve zbývajících týdnech listopadu navýšily své sazby všechny banky, některé dokonce dvakrát. Výše nárůstu byla často závislá na době fixace. Obecně platí, že nejvíce zdražovaly kratší fixace,“ upřesňuje Ostatek.

Index GOFI 70 od Golem Finance mapuje vývoj sazeb hypoték do 70 % LTV (poměr úvěru k hodnotě nemovitosti), a to napříč trhem. Rychle rostou i ostatní kategorie. Index GOFI 90, sledující cenu hypoték do 90 % LTV, meziměsíčně vzrostl z 3,64 % na 4,35 %. Rozdíl mezi hypotékami pod a nad 80% hranicí LTV se stále drží okolo 0,5 procentního bodu.

Nabídkové sazby v prosinci dál rostou, ty nejnižší se momentálně podle Golem Finance pohybují už okolo 3,79 %. „Hodně bude záležet, jak ČNB rozhodne na svém jednání 22. prosince. Pokud základní sazby dál výrazně nezvýší, tak jsme názoru, že by se vrchol hypotečních sazeb mohl pohybovat okolo 4 %. Pokud však ČNB sáhne po dalším zvýšení a sazby zvedne o více než 0,5 procentního bodu, tak hypoteční sazby začnou atakovat pětiprocentní hranici,“ předpokládá Ostatek.

Sazby ČNB sice přímo neovlivňují sazby hypoték, ale banky zvyšování sazeb zpravidla považují za signál ke zdražení hypoték. Vztahy mezi sazbami v praxi ukazuje následující graf. ČNB se zatím k prosincovému navýšení sazeb staví nejednoznačně, původně očekávaný růst brzdí nová varianta koronaviru zvaná omikron.

