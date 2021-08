Dostupnější hypotéky? Splatnost až 40 let a přechod na děti

Kvůli prudkému zdražování nemovitostí i růstu úrokových sazeb hypoték začíná být vlastní bydlení nedostupné pro stále víc Čechů. Mnozí zájemci v bankách narážejí, protože na potřebnou hypotéku nemají odpovídající příjem.

Jednou z cest, která může pomoci, je prodloužení splatnosti hypoték, myslí si Filip Belant, šéf úvěrů České spořitelny. Klientovi by se tím snížila měsíční splátka a se svým příjmem by na úvěr snáze dosáhl.

„Vidíme, že mnohé naše klienty nejsme schopni při současných cenách nemovitostí zaúvěrovat, protože nesplní kritéria pro příjem. Rád bych jim proto umožnil hypotéku se splatností až na 40 let,“ říká Belant.

Spořitelna, která je druhým největším hráčem hypotečního trhu, by s touto novinkou chtěla přijít v příštím roce. Finalizuje dokument, jak by ji chtěla nabízet. „Podmínky, za jakých bychom mohli klientům umožnit delší splatnost hypoték, právě nyní diskutujeme. Až se dohodneme na konečné podobě, chtěl bych náš návrh projednat na půdě České bankovní asociace a poté s Českou národní banku,“ upřesňuje Belant.

Současná pravidla České národní banky umožňují tuzemským bankám poskytovat hypotéky na maximálně na třicet let. K případnému prodloužení tak potřebují její souhlas.

Vyberte si nemovitost Zdroj: Shutterstock.com Hledáte dům nebo byt snů a nemůžete nalézt ten pravý? Nebo potřebujete najít pronájem? Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky. Reality Peníze.cz

Podle Belanta by spořitelna s nabídkou splatnosti až do 40 let pravděpodobně mířila jen na vybrané skupiny klientů. „Bude to zejména pro mladé lidi do 36 let nebo pro prvonabyvatele hypotéky. Podmínkou by také mělo být, že klienti budou většinou schopni hypotéku doplatit před ukončením svého aktivního pracovního života,“ dodává Belant. Další podrobnosti zatím neuvedl.

Pro většinu zájemců by to tak znamenalo, že splatnost jejich hypotéky by neměla překročit datum jejich odchodu do řádného důchodu. Ten je nyní zastropovaný na věku 65 let, případné prolomení stropu má vláda projednávat v roce 2024 Vzhledem k demografickému vývoji, rostoucím státnímu dluhu a schodku na důchodovém účtu je podle ekonomů pravděpodobné, že se věk odchodu do důchodu zvýší.

Za 40 let přeplatíte víc

Před krizí, která přišla na podzim 2008, se hypotéky se splatností až 40 let v některých bankách objevily. Začínající trend však utnula ČNB – kvůli obavám ze zvyšování rizik to bankám prakticky zakázala (formou doporučení). Banky tehdy čelily i kritice, že prodlužováním splatnosti se snaží na klientech víc vydělat. S delší dobou splatnosti úvěru totiž sice klesá měsíční splátka, ale roste celková suma, kterou klient zaplatí na úrocích.

„Na třímilionové hypotéce na 40 let by klient při současných sazbách měl měsíční splátku zhruba o dva tisíce nižší než při splatnosti na 30 let, ale zaplatil by skoro půl milionu víc. Ve výjimečných případech to může pomoci, ale systémový přínos v řešení situace dostupnosti bydlení v Česku tom nevidím,“ říká Libor Ostatek, šéf společnosti Golem Finance.

Spořitelna věří, že prodlužování splatnosti je téma pro celý trh. Na nákup vlastního bydlení potřebují lidé čím dál víc peněz, což ilustruje i vývoj průměrné výše hypotéky. Ta podle statistiky Fincentrum Hypoindex vzrostla v červenci na 3 215 153 korun, což je o víc než 54 tisíc oproti červnu. Před pěti lety dosahovala průměrná výše hypotéky 1 999 405 korun. Jen za poslední rok se průměrná hypotéka zvýšila už o téměř půl milionu korun. Odborníci se shodují, že ceny nemovitostí dál porostou, takže splnění příjmových kritérií pro čím dál vyšší hypotéky bude pro mnohé zájemce stále problematičtější.

Co na to konkurenční banky? Přípravy na prodloužení maximální délky splatnosti nepotvrzují, nicméně tuto možnost v budoucnu nevylučují.

„Pro naprostou většinu klientů je současný limit postačující. Pokud by se ukázalo, že to vzhledem k cenám nemovitostí bude potřeba, a byla by ze strany ČNB vůle diskutovat toto téma, tak jsme připraveni se do diskuse zapojit,“ říká Patrik Madle, mluvčí skupiny ČSOB, která je lídrem hypotečního trhu.

Další významní hráči na hypotečním trhu, například Komerční banka a Raiffeisenbank, uvedli, že v současnosti o prodloužení splatnosti neuvažují.

„V zemích s delší historií poskytování hypotečních úvěrů se takové hypotéky využívají. Postupným vývojem trhu v Česku je možné, že v budoucnu nastane i u nás větší poptávka po těchto typech hypoték a banky je začnou nabízet,“ říká Zuzana Filipová, mluvčí Monety.

ČNB je proti

Centrální banka o takové změně zatím neuvažuje. „Splatnost delší než 30 let by často znamenala, že splácení úvěru zasáhne celý horizont ekonomické aktivity dlužníka či jej přesáhne, což je vysoce rizikový přístup s ohledem na nejistotu ohledně jeho budoucí příjmové situace,“ odpovídá její mluvčí Petra Vodstrčilová.

Podle ČNB prodloužení horizontu doby splatnosti hypoték není ani cestou k lepší dostupnosti bydlení pro mladé rodiny. „Vedlo by to k růstu cen bytů, což jejich příjmovou dostupnost dále zhoršuje. Za touto myšlenkou zřejmě stojí obchodní zájmy těch, kteří bydlení prodávají a financují,“ dodává Vodstrčilová.

Otazník nad výsledným efektem mají i v některých bankách. „Prodloužením splatnosti by se teoreticky zvýšil počet lidí, kteří by hypotéku mohli získat. Na druhou stranu by to mohlo dále navýšit převis poptávky nad nabídkou nemovitostí. Mohlo by to vést k dalšímu navyšování cen nemovitostí a celý pozitivní efekt by se tím mohl vymazat,“ říká Patrik Madle ze skupiny ČSOB.

Mezigenerační hypotéky

Prodloužení splatnosti hypoték není jediné téma, o němž se kvůli enormnímu zdražování nemovitostí mezi některými bankéři začalo poslední dobou mluvit. Dalším jsou mezigenerační hypotéky. Tedy hypotéky, jejichž splácení je delší než aktivní pracovní život klienta. Splátky i nemovitost pak přecházejí na děti.

„Je to téma, o kterém se bavíme,“ potvrzuje Filip Belant z České spořitelny. Podle něho by to byl krok, k němuž může dojít s odstupem několika let, poté co by se vyhodnotil dopad prodloužení splatnosti hypoték až na 40 let.

„Ve světě existují různé obchodní modely mezigeneračních hypoték. Spořitelna by se touto případnou možností chtěla začít víc zabývat příští rok. Samozřejmostí je, že spuštění mezigeneračních hypoték by musel předcházet souhlas ČNB,“ říká Belant

ČNB se však ostře staví i proti mezigeneračním hypotékám. „Postoj centrální banky k tomuto typu hypotéky je odmítavý, neboť prodlužování délky splatnosti obecně zvyšuje potenciál řady rizikových faktorů ohledně vývoje příjmů, sociální situace dlužníků a celkové zadluženosti domácností a může dále prohlubovat nerovnováhy na trhu rezidenčních nemovitostí,“ reaguje mluvčí Petra Vodstrčilová.

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady!

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.