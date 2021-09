Dvě největší banky zdražují hypotéky

Hypotéky dál zdražují. Zvýšení nabídkových úrokových sazeb shodně o 0,2 procentního bodu oznámily dvě největší hypoteční banky – Česká spořitelna a skupina ČSOB, pod kterou patří Hypoteční banka.

Úroková sazba u nejoblíbenějších fixací na pět a osm let začíná od dneška ve spořitelně nově na 2,74 % ročně. ČSOB zvedá úroky od pondělí 13. září, u nejběžnější hypotéky s fixací na pět let stoupne úrok na 2,69 %, stejná bude i cena hypotéky s fixací na sedm let. Desetileté fixace jsou ve spořitelně nově od 2,84 % a v ČSOB budou od 2,99 %. Nejnižší úroky jsou ve spořitelně pro hypotéky s hodnotou ukazatele LTV (poměr výše hypotéky a hodnoty zastavované nemovitosti) do 80 %, v ČSOB jde o hypotéky se 70% LTV.

Podle makléřské společnosti Golem Finance průměrná nabídková sazba hypoték se 70% LTV v srpnu dělala 2,65 % a u hypoték s LTV nad 80 % už se pohybuje kolem 3,2 %.

„Éra nízkých úrokových sazeb u hypoték končí a v následujících měsících očekáváme, že budou pozvolna růst sazby úvěrů na bydlení, ale i ceny nemovitostí. Přičteme-li prudké zvýšení stavebních materiálů, je jasné, že dostupnost nového bydlení se bude v následujících měsících výrazně zhoršovat,“ říká Filip Belant, šéf oddělení Bydlení v České spořitelně.

„I proto chceme ve spolupráci s regulátorem a ostatními bankami hledat řešení, jak klientům se získáním úvěru pomoci. Jedna z cest může být posunutí délky poskytnutí hypotéky na období delší než 30 let,“ dodává Belant. O plánu na hypotéky se splatností až 40 let, nedávno web Peníze.cz informoval podrobně. Spořitelna uvažuje i o takzvaných mezigeneračních hypotékách.

„Hypoteční trh vykazuje v posledních dvou letech rekordní výsledky. Jedním z důvodů byly i velmi nízké sazby, které přilákaly řadu zájemců o vlastní bydlení, refinancování dříve poskytnutých úvěrů i investorů. V poslední době ale vývoj sazeb úvěrů neodpovídal zdražování zdrojů na mezibankovním trhu, a tak úprava sazeb směrem vzhůru není žádným velkým překvapením,“ vysvětluje Jan Sadil, člen představenstva ČSOB.

„Zvýšení sazeb také reflektuje opakované a do budoucna očekávané zvyšování sazeb ze strany ČNB. Díky tomu, že vyšší sazby nově poskytovaných úvěrů logicky sníží zájem klientů o refinancování, lze očekávat, že celkový objem nově poskytnutých úvěrů lehce poklesne,“ dodává Sadil.

Nabídkové sazby u hypoték jsou v průběhu letošního léta o několik desetin nad těmi u realizovaných hypoték. Fincentrum Hypoindex naposledy hlásil výsledky za červenec, kdy průměrný úrok u realizované hypotéky dosáhl 2,23 %. Toto zpoždění růstu cen experti vysvětlují postupným odbavováním hypoték sjednaných v předchozích měsících, kdy ještě i nabídkové úroky byly o několik desetin nižší, než jsou dnes.

Do konce července banky letos podle statistiky Fincentrum Hypoindex sjednaly 83 tisíc hypoték. Jde o absolutní rekord. Loni to bylo 49 tisíc. Z trhu tak jdou zprávy, že se na hypotéky leckde „stojí fronty“ a jejich vyřízení je někdy na měsíce.

Experti tipují, že úroky u hypoték míří k hranici tří procent. I to bude z historického pohledu stále relativně nízký úrok. Například před deseti lety, v červenci roku 2011, byl průměrný úrok u hypoték na 4,14 %.

„Od letošního března tempo růstu ceny zdrojů sice zpomalilo, což by za běžných podmínek pravděpodobně přineslo i zploštění křivky růstu cen hypoték, nicméně v době extrémně silné poptávky jsou konkurenční tlaky výrazně menší, takže hypoteční sazby dál rostou,“ říká Libor Ostatek, šéf Golem Finance.

