Exekuce. Nová pravidla srážek ze mzdy. (Bohatším) dlužníkům zůstane víc

Tak ještě jednou zpátky k dlužníkovi z minulých boxů. Kromě výživného (což je přednostní pohledávka) dluží taky bance splátky spotřebitelského úvěru (to je pohledávka nepřednostní). Nezabavitelná minimum je 11 250 korun a budeme ho odečítat od čisté mzdy, která je pěkných 25 000 korun. Zbude 13 750 korun. To je míň než 19 286. Není tu tedy nic, co by exekutor bral bez rozmýšlení a velkých řečí. 13 750 korun se bude dělit na třetiny – je to 3 × 4583 korun a jedna kačka zbude. Dlužník si k nezabavitelnému minimu připočte 4584 korun (když při dělení koruna nebo dvě zbudou, jdou k dobru dlužníka), zůstane mu tedy 15 834. Na alimenty (přednostní pohledávky, druhá třetina) i bance (nepřednostní pohledávka, třetí třetina) půjde po 4583 korunách.