Nová penzijní společnost od Partners získala licenci

Finanční skupina Partners získala od České národní banky licenci na provozování penzijní společnosti. Pod názvem Rentea ji chce začít provozovat od ledna 2021.

„Aktuálně budeme ještě žádat ČNB o registraci penzijních fondů. Zákonný postup je bohužel takový. Nejdříve je třeba získat licenci na penzijní společnost, pak lze teprve žádat o jednotlivé fondy. Provozně jsme připraveni a věříme, že penzijní společnosti rozjedeme v lednu,“ říká Petr Borkovec, generální ředitel skupiny Partners. Pro penzijní společnost počítá s investicí přibližně 300 milionů korun.

„Vybudovat vlastní penzijní společnost se Partners rozhodli z několika důvodů. Chtěli jsme vyzdvihnout důležitost tohoto produktu a zajistit jeho správné nastavení tak, aby si i v penzi klienti udrželi svůj životní standard. Dnes je bohužel velká část účastníků stále v transformovaných fondech, kde jim inflace požírá jejich úspory,“ vysvětluje Borkovec. Češi si na stáří odkládají nízké částky, které sotva pokryjí základní potřeby, a chybí jim motivace to změnit.

„Vlastní penzijní společnost neznamená, že přestáváme mít v nabídce všechny ostatní penzijní společnosti. Naopak naši poradci a franšízanti vyžadují možnost nezávislého výběru ze všech penzijních společností na trhu,“ zdůrazňuje Borkovec. Nová penzijní společnost podle něj znamená rozšíření nabídky a zároveň zvýšení konkurence, z čehož budou profitovat klienti.

Nová penzijní společnost plánuje spravovat tři účastnické fondy: Povinný konzervativní účastnický fond, který bude mít vysoce konzervativní strategii, dluhopisový účastnický fond s konzervativní investiční strategií a akciový účastnický fond s dynamickou strategií. Zajímavý bude podle Borkovce především třetí fond, připravovaný ve strategické spolupráci se společností BlackRock, která je největší světovým správcem aktiv se 7,3 bilionu dolarů pod správou a peníze na důchod si od ní nechávají spravovat desítky milionů lidí z USA a dalších vyspělých zemí.

„Máme připraveny pro klienty benefity, které u stávajících penzijních společností nenajdou,“ slibuje Martin Švec, ředitel nové penzijní společnosti, který už vede pojišťovnu Simplea.

Nová penzijní společnost musí ze zákona mít do dvou let deset tisíc klientů. „Získat uvedený počet klientů by neměl být problém. Počítáme, že se nám to podaří už během prvního roku,“ věří Švec.

Skupina Partners má v současnosti téměř 600 tisíc klientů, 93 poboček a 1900 profesionálních poradců. Patří do ní také Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea, životní pojišťovna Simplea nebo společnost Partners media vydávající weby Peníze.cz, Finmag.cz a Heroine.cz. Skupina by se měla rozšířit také o banku.

Na trhu penzijního spoření se státním příspěvkem v současnosti působí osm penzijních společností, patřících do skupin Allianz, Axa (nově Uniqa), Conseq, Česká spořitelna, ČSOB, Generali, KB a NN.