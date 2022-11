Ať platíte lepší zálohy. ČEZ vyzývá k samoodečtu energií

Za dva týdny začne společnost ČEZ Prodej rozesílat nové rozpisy záloh zákazníkům, kteří budou od ledna chráněni cenovými stropem. „K co nejpřesnějšímu nastavení nových záloh je dobré, aby si zákazníci udělali takzvaný samoodečet stavu elektroměru a plynoměru, a to nejpozději do 30. listopadu 2022,“ říká mluvčí Skupiny ČEZ Alice Horáková.

Nastavení nových záloh se týká zákazníků, kterým se mění ceníky od 1. ledna a bez vládní pomoci by platili více, než je cenový strop nastavený na šest korun u elektřiny a tři koruny u plynu za kWh včetně DPH. Naopak lidé, kteří mají zafixovanou cenu nižší, než je strop, budou platit i nadále svou stávající cenu.

Od Nového roku, kdy ČEZ výrazně zdraží, se zastropované ceny energií budou vztahovat na většinu jeho zákazníků. Odběratelům, kteří mají nově zastropovanou cenu, firma už od minulého týdne zasílá SMS a e-maily s výzvou k samoodečtu. „Aktuální data spotřeby totiž dodavateli umožní nastavit co nejpřesnější výši záloh, tak aby zákazníkům nevznikaly zbytečně vysoké přeplatky nebo nedoplatky,“ vysvětluje Horáková.

ČEZ

„Aktuální stav spotřeby ze svého elektroměru či plynoměru zvládnou zákazníci zadat v online aplikaci Můj ČEZ během pár minut. Případně mohou samoodečet nahlásit na zákaznickém centru, na některé z více než 70 poboček České pošty s přepážkou ČEZ, nebo na bezplatné zákaznické lince,“ upřesňuje.

„Zákazníky ze všeho nejvíc zajímá, zda nemíří k nedoplatku. Pro správné nastavení záloh je nejlepší dělat si každý měsíc samoodečty. Jsou jednoduchým a zároveň účinným nástrojem pro průběžnou kontrolu spotřeby a motivují k úsporám. Pokud prostřednictvím samoodečtů zákazník prokáže, že svou spotřebu snižuje, může si adekvátně snížit i výši svých záloh,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Aplikace Můj ČEZ proto umožňuje nastavit si do kalendáře připomenutí, že je potřeba udělat si další samoodečet.

Distribuční společnosti obvykle provádějí odečty jednou ročně a zálohy nastavují na základě očekávané spotřeby (založené na předchozích datech) a aktuální ceny energií. Během roku ale může řada věcí spotřebu ovlivnit: zvýšení počtu členů v domácnosti, více času tráveného doma, pořízení energeticky náročného spotřebiče a podobně spotřebu zvýší, naopak třeba odchod dětí z domova, nové zateplení či pořízení efektivnějšího zdroje vytápění ji sníží, připomíná mluvčí.

