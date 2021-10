Po čtyřech týdnech příprav přichází ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s konkrétnějším návrhem, jak českým domácnostem aspoň částečně kompenzovat nečekaně prudké zdražení energií.

Stát má podle Havlíčka dočasně odpustit domácnostem poplatky na obnovitelné zdroje energie – necelých 1500 korun za rok, konkrétně 495 korun za megawatthodinu. Podpora bude omezená do výše průměrné spotřeby domácnosti, což je 2,5 MWh. Části spotřeby, která případně tento limit převýší, se zvýhodnění nemá týkat.

Havlíček v září původně mluvil o příspěvku („energošeku“) pro přibližně 800 tisíc nízkopříjmových domácností. Na kompenzaci – odpuštění zmíněných poplatků – však má nakonec dosáhnout 4,3 milionu domácností, tedy prakticky všechny. „Tak, aby to bylo spravedlivé,“ řekl dnes Havlíček na mimořádné tiskové konferenci, která reagovala na krach skupiny Bohemia Energy, největšího alternativního dodavatele v Česku.

O odpuštění poplatků má v pondělí jednat končící vláda ANO a ČSSD. Když se na něm podle očekávání shodne, nepotřebuje k potvrzení souhlas poslanců, protože tato kompenzace nemá formu zákona.

Předseda vlády Andrej Babiš chce také dočasně zrušit daň z přidané hodnoty (DPH) u energií – z dosavadních 21 procent by klesla na nulu. U tohoto kroku už je nutná změna zákona, návrh tedy pošle poslancům. Faktické zrušení DPH by však narazilo na pravidla Evropské unie. Evropská komise ve středu řekla, že členské státy mohou domácnosti podpořit přímým příspěvkem nebo daňovými úlevami pro nejvíce zasažené obyvatele. Komise doporučuje i přesun DPH do snížené sazby, která má být aspoň pětiprocentní. Plošné zrušení DPH odmítá.

Babiš s Havlíčkem zároveň vyzvali Energetický regulační úřad (ERÚ), aby se s dodavateli poslední instance (kteří převezmou klienty zkrachovalých firem) dohodl na zastropování cen. Ty by měly být jednotné a pro spotřebitele únosné. Skupina Bohemia Energy podle Babiše používala praktiky z 90. let a oklamala klienty.

„Zdražují téměř všichni dodavatelé a ani dodavatelé poslední instance nemohou nastavit ceny pod úrovní, za kterou energie sami nakupují. Přesto jsem už vyzval jejich vedoucí představitele, aby nabídli lidem ceny skutečně odpovídající situaci a nikoliv vyšší. Energetický regulační úřad bude jejich výpočet pečlivě kontrolovat, zda odpovídá zákonu a zahrnuje pouze oprávněné náklady,“ říká předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Ministr i regulační úřad připomínají, že lidé by měli postupovat obezřetně, protože některé firmy mohou zneužít současné situace. Poslanci už sice letos schválili novelu energetického zákona, která má dál omezit praktiky takzvaných energošmejdů, účinná však bude až od ledna 2022.

