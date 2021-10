Kam zamíří ceny energií? Nic takového nepamatuji

Jak se budou dál vyvíjet ceny energií na burze?

Nejistota je teď tak velká, že to může jít jakýmkoli směrem. Mohlo by ale dojít k poklesu, protože jedním z důvodů, proč jsou ceny rekordní, je politika. Jde například o strkanice kolem plynovodu Nord Stream 2. Představitelé Gazpromu do světa vyhlašují třeba, že čekají tuhou zimu, protože se urodilo hodně jeřabin, a tak je jejich prioritou spotřeba domácího trhu. To výrazně zvyšuje napětí a šroubuje ceny plynu nahoru. Velkou roli hraje také vliv Číny, která teď z trhu stahuje plyn a uhlí prakticky za jakoukoli cenu. To vše má dopad i na ceny elektřiny, která je nejvýš za dobu otevřeného trhu, tedy za zhruba posledních 20 let. Všechno to napětí může vést i ke spekulativním nákupům a může se ukázat, že jde o cenovou bublinu, která někdy splaskne.

Kdy můžou ceny začít klesat?

Nikdo neví. Tipl bych si, že v následujících dnech a nejbližších týdnech se ceny budou na rekordních úrovních držet, nebo mohou dál růst. Pokles bych předpokládal třeba s výhledem za jeden rok. I proto se stále pro klienty může hodit fixace ceny třeba na rok, i na těch současných cenových úrovních. Zvlášť pokud se jim cena bude zdát dobrá ve srovnání s ostatními dodavateli.

Michal Kulig Zdroj: Yello Vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze. Celý jeho profesní život je spojený s energiemi. Nejprve pracoval pro PRE a následně byl u zrodu značky Yello na českém trhu. Ta na ní působí jako alternativní dodavatel energií od roku 2012, Michal Kulig je jejím generálním ředitelem.

Když dodavatel nakupoval elektřinu a plyn průběžně, tak má pro lidi v zásobě ještě nabídku za nižší ceny?

Ano, ale i ti dodavatelé, kteří zatím nezdražovali, se blíží k úrovni, kdy smlouvy se staršími cenami budou mít vyprodané. Nám se to stalo teď a nyní počítáme nové ceny, které zveřejníme v příštím týdnu. Ceny musíme výrazně zvednout, protože to, co se děje, je bezprecedentní. Ceny rostou během pár dnů skokově, o desítky procent.

Když teď lidi ceny nebudou fixovat a vezmou si klasickou ceníkovou cenu, hrozí, že ji budou dodavatelé upravovat třeba každé dva měsíce vzhledem k tomu, jak je situace na trzích extrémně rozkolísaná?

Říkám to velmi nerad, ale myslím si, že se to stát může. Situace na trhu je teď opravdu velmi napjatá, nic takového nepamatuji. Výhled je extrémně nejistý a může se stát, že když teď uděláme nové ceníky, tak za dva měsíce můžou být ceny na burze úplně jinde – a to v obou směrech, můžou zlevnit, ale i růst. Na druhou stranu není změna ceníků jen tak, je to pro dodavatele administrativně náročné, musí své klienty dopředu o změnách informovat.

Jak to teď vypadá na vašich zákaznických linkách? Jsou lidé v pohybu vzhledem k tomu, co se děje třeba u jednoho z největších dodavatelů na trhu, u Bohemia Energy?

Jsme součástí skupiny Pražská energetika a nárůstek je teď u nás zhruba pětinásobný – pětkrát tolik lidí oproti běžným časům teď chce spočítat novou nabídku. A nejde jen o klienty Bohemia Energy, nejistota jde celým trhem. Často teď volají třeba lidé, kteří u nás mají fixované ceny a ptají se, jestli tyto ceny budou skutečně platit. Garantované ceny držíme až do konce smlouvy.

Je teď něco, před čím byste lidi varoval?

Běžně se teď objevují nabídky pro lidi za krátkodobé ceny, které kopírují vývoj na burze. Zákazník tím ale na sebe plně přebírá veškeré cenové výkyvy, ke kterým aktuálně na trhu dochází. V posledních dnech jsou i profesionální obchodníci s energiemi překvapeni, co se na trhu děje. Nejsme si jisti, že zákazníkům dochází, co přesně znamená, když takovou nabídku podepíší. Berou tím na sebe riziko, že když ceny budou dál růst, tak oni to kompletně zaplatí. A jak už jsem řekl, ceny energií teď skáčou i o desítky procent během několika dnů.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.