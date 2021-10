Největší dodavatel plynu zdražuje, nové fixace i násobně

Největší tuzemský dodavatel plynu Innogy zdraží od 20. listopadu ceny zemního plynu těm svým zákazníkům, kteří nemají z dřívější doby zafixované ceny. Celková roční platba za dodávku plynu pro domácnosti se u základního produktu Standard zvýší v průměru o 10,6 procenta. Naposledy Innogy u tohoto produktu ceny měnilo loni na podzim, kdy plyn zlevnilo o pět procent.

Pro modelového zákazníka, který na zemním plynu pouze vaří, znamená nový ceník Innogy nárůst měsíční platby o 15 korun a třeba rodině v menším rodinném domě narostou měsíční náklady na ohřev teplé vody a vytápění plynem o 200 korun.

„Většiny našich stávajících zákazníků se toto navýšení cen vůbec nedotkne, dlouhodobé smlouvy s fixní cenou samozřejmě dodržíme. Na jistotu a stabilitu spojenou s našimi fixovanými produkty se aktuálně spoléhá více než polovina našich zákazníků,“ říká David Konvalina, ředitel skupiny Innogy pro maloobchod a marketing.

Innogy doporučuje ceny dodávek energií spíše fixovat. Pro nové zákazníky ale fixace dodavatelé v poslední době výrazně zdražují u plynu i elektřiny a udělalo to i Innogy. Jde o reakci na rekordní ceny energií na burzách, od kterých se pak ceníky dodavatelů pro domácnosti odvíjejí. A v Česku dodavatelé reagují také na příval lidí, kteří ve velkém opouštějí dodavatele ze skupiny Bohemia Energy. Ta navíc dnes oznámila, že končí. Firmy vysokými cenami nových fixací kromě jiného regulují přísun nových klientů, kterých je tolik, že zákaznická centra hlásí fronty a někteří dodavatelé dokonce vyhlásili stop stav na příjem nových klientů.

„Protože jsme v ‍uplynulých týdnech pomohli tisícovkám zákazníků, kterým jejich nespolehliví dodavatelé vypověděli smlouvy s ‍fixními cenami v ‍okamžiku, kdy pro ně přestaly být výhodné, nebo je ‍převedli automaticky na ‍nevýhodné produkty, veškerý objem předkoupeného plynu a ‍elektřiny rezervovaný pro ‍nové zákazníky jsme již vyprodali. Pro další nové zákazníky tak musíme nakupovat za aktuální velkoobchodní ceny, jejichž nárůst nemůžeme ovlivnit,“ uvádí na svém webu Innogy a dodává, že momentálně omezilo nabídku svých produktů. Například v úvodu zmíněný Standard si teď nový zákazník nepořídí a firma lidem nabízí jen fixované ceny na příští tři roky (nebo na 30 měsíců u elektřiny).

V nabídce tak Innogy od dneška výrazně zdražilo třeba cenu produktu Optimal. V prvních dvanácti měsících od podepsání smlouvy až na trojnásobek předchozí konečné ceny. Konkrétně trojnásobné zvýšení u fixací v prvním roce trvání smlouvy platí třeba pro ty, kdo plynem vaří a ohřívají si vodu. Pro ty, kdo plynem jen vaří, jde o zvýšení ceny zhruba o sto procent. V druhém a třetím roce fixace u Innogy sjednané ceny klesají, a růst oproti minulému ceníku tak dělá už „jen“ desítky procent.

Ti, co plynem vaří a ohřívají vodu, mohli dosud zafixovat cenu za megawatthodinu u Innogy v prvním roce za 1349,31 koruny, nově to je za 3869,13 koruny. Ve druhém roce fixace cena dosud byla 1337,81 koruny, nově to je 2023,88 koruny. A ve třetím roce ceny vyrostla z 1326,32 koruny na 2023,88 koruny. Například konkurenční ČEZ fixace zdražil na konci minulého týdne a cena za megawatthodinu s roční fixací je 3109,66 koruny, u dvouleté fixace to je 2577,26 koruny (cena je stejná v obou dvou letech).

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.