Na triky s fixací si posvítíme. Lidem zbývá pár dnů na klíčový krok, říká radní ERÚ

Kolik lidí se na vás teď denně obrací, že mají problémy s dodavateli?

Jde o extrémní množství, jsou to stovky e-mailů a telefonátů denně. Týká se to ukončování fixací cen a předčasného vypovídání smluv, na což si lidé stěžují konkrétně u společností Bohemia Energy a Europe Easy Energy. Na odbavování hovorů a e-mailů jsme nasadili maximum sil. Snažíme se lidem radit co nejrychleji, v horizontu jednotek dnů. Kdybychom jim reagovali až za dva týdny, tak je to k ničemu. Z těchto podání totiž vyplývá, že lidé mají čas na odstoupení a případnou bezplatnou změnu dodavatele do 22. října.

Na konci minulého týdne jste obě společnosti ze skupiny miliardáře Jiřího Písaříka začali vyšetřovat s podezřením na užití nekalých obchodních praktik, za což firmám hrozí pokuta až pět milionů korun.

Chceme tím mimo jiné také vyslat signál, že po takových praktikách tvrdě půjdeme a budeme je šetřit. Pokud se prokáže pochybení, budeme jej přísně posuzovat a postihovat. Evidujeme stovky stížností, ze kterých vidíme, že lidem byla slibována fixace ceny na určitou dobu. Uzavřeli smlouvu s myšlenkou, že mají cenu na nějakou dobu garantovanou, a najednou jim přichází oznámení dodavatele, že jim zvyšuje cenu. Dokonce se jejich cena má odvíjet od vývoje na burze, což je pravý opak toho, co si pořizovali. Nemohu výsledek šetření předjímat, ale je tu velké podezření, že lidem bylo avizováno, slibováno, že budou mít fixaci a najednou se dozvídají, že to tak není. Pokud si dal dodavatel do smlouvy ujednání, že může cenu jednostranně zvýšit nebo dokonce vypovědět, ale spotřebitel odcházel po uzavření smlouvy s vědomím, že to má zkrátka garantované, tak se při uzavírání smlouvy podle mého někde stala chyba.

Markéta Zemanová Zdroj: ERÚ Vystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 2004 do roku 2006 působila jako právnička na Krajském úřadu Kraje Vysočina. V letech 2006 až 2012 pracovala v advokátní kanceláři v Jihlavě se zaměřením na občanské a obchodní právo. Od roku 2013 pracuje na ERÚ. Působila nejprve jako právnička v odboru legislativně právním, kde následně zastávala funkci vedoucí oddělení a posléze ředitelky odboru. Od roku 2020 vedla Sekci správních řízení ERÚ. Mimo jiné se podílela na přípravě několika novelizací energetického zákona. Od srpna 2020 je členkou Rady ERÚ.

Jak dlouho bude vaše šetření trvat?

To záleží na mnoha okolnostech, důkazní situaci, ale třeba i na obraně a procesní taktice dodavatelů, kteří se sankcím budou pochopitelně bránit a zdržovat. Určitě to není záležitost, která by šla vyřešit z týdne na týden. Obecně čím větší okruh případů a problémových praktik bude šetřen, tím déle logicky šetření trvá.

Pokud by na pokuty došlo, pro dotčené spotřebitele to může představovat jistou satisfakci. Sami ale musí jednat už teď. Musí se rozhodnout, jestli vezmou novou nabídku od Bohemia Energy nebo Europe Easy Energy, nebo zda odejdou k jinému dodavateli. Jinou možnost teď asi nemají?

Naše dozorová činnost je důležitá a znamená pro trh jasný signál: podobné praktiky naší pozornosti neujdou. Ale máte pravdu, že spotřebitelům je potřeba pomoci teď, musí se ve velmi krátkém čase rozhodnout, co dělat. My jim radíme, aby se pořádně podívali do své smlouvy, zda tam mají jednoznačně fixaci, nebo zda tam skutečně je někde právo dodavatele vypovědět smlouvu nebo změnit cenu. Když to bude jednoznačně fixováno, radíme lidem, aby trvali na smlouvě.

Ale pokud u dodavatele s touto výtkou neuspějí, tak mají prakticky jen dvě možnosti. Jít do sporu s dodavatelem, který bude na několik měsíců. Druhou možností je najít si jiného dodavatele. Lidé teď mohou bez sankcí od smlouvy odstoupit a najít si nového dodavatele. Podle oznámení, která k nám dávají, mají, alespoň většinou, čas na odstoupení od smlouvy bez pokut do 22. října, a k tomu je třeba v této době dohodnout si nového dodavatele.

Co když některý zákazník chce jít do sporu? Bude posílat reklamace, ale musí zůstat klientem té firmy, a rozporovat to pak asi může až v momentě, kdy mu přijde vyúčtování za nové ceny?

V podstatě ano. Bude trvat na tom, že má fixaci a že neakceptuje nově nabízený produkt. A v momentě, kdyby pak dostal vyúčtování, ve kterém by firma účtovala podle nových cen, může zahájit spor u našeho úřadu. To ale může být na dlouho, jde o klasické správní řízení a platí opět, že dodavatel může různými procesními úkony řízení protahovat, a následně může spor dojít až k soudu. Já bych se asi ptala sama sebe, zda chci zůstat u takového dodavatele, který mě nalákal na fixovanou cenu a teď tento závazek nechce dodržet.

Dodavatelé teď budou ve velkém měnit ceníky a zdražovat. Jak a do kdy to musí domácnostem oznámit? A co se stane, když to neudělají?

Pokud dodavatel chce jednostranně změnit cenu, tak tuto možnost musí mít sjednanou ve smlouvě. Pokud tomu tak je, tak to může udělat, ale musí změnu cen spotřebiteli dopředu oznámit. Pokud to udělá minimálně 30 dnů dopředu před účinností změny, tak zákazník může odstoupit do deseti dnů před účinností změny. Dodavatel zároveň musí zákazníka v oznámení o změně poučit, za jakých podmínek může odstoupit. Pokud ho nepoučí nebo pokud nedodrží těch 30 dnů, tak má zákazník tři měsíce po účinnosti změny ceny na odstoupení. A takové odstoupení je vždy bezplatné.

Co teď mají dělat lidé, kteří jsou s původním dodavatelem nespokojení a chtějí od něj odejít? Mají si vybrat nejlevnějšího dodavatele? Nebo raději volit velkou a stabilní firmu?

Nemůžeme jako regulátor doporučovat nějakého konkrétního dodavatele, ale obecně bych doporučila nesledovat jako jediné kritérium cenu. Více než kdy dřív, je teď důležitá stabilita nebo i pověst a důvěryhodnost dodavatele. Je dobré podívat se na internetu na reference na dodavatele, o kterém uvažuji. Pokud na něj najdete velký počet stížností, pak to není dobrý signál.

Situace je tak napjatá, že hrozí krachy některých dodavatelů energií. Co by to znamenalo pro zákazníka?

Tady bych chtěla spotřebitele uklidnit. I kdyby jejich dodavatel ze dne na den zkrachoval, tak na to pamatuje takzvaný institut dodavatele poslední instance, který zajišťuje, že o dodávku energií lidé nepřijdou. Tyto zákazníky by přebíral takzvaný dodavatel poslední instance, což jsou třeba u elektřiny ČEZ, E.On a Pražská energetika. Lidi od nich začnou energie odebírat a mají půl roku na případný výběr nového dodavatele dle svých požadavků. Je třeba ovšem dodat, že cena za dodávku od dodavatele poslední instance bývá vyšší.

Objevilo se v posledních týdnech ještě něco dalšího, na co si lidé stěžují?

Někteří obchodníci zvedají zálohy, aniž by k tomu zatím měli důvod. Zřejmě se snaží si tím vylepšit své aktuální cash flow. Dodavatelé nemohou zvedat zálohy jen tak, musí tuto možnost mít sjednanou ve smlouvě a také tak mohou podle energetického zákona učinit jen podle odůvodněně očekávané spotřeby. Pokud nedošlo předtím ke zdražení nebo u zákazníka není nějaká radikální změna ve spotřebě, pak není důvod ke změně zálohy. Když se vám to stane, tak se proti tomu ohraďte.

Když dochází k růstu cen energií, je to vždycky šance pro nepoctivé zprostředkovatele či prodejce. Vidíte už, že by začalo přibývat podvodů?

V současné době se ten extrémně zvýšený počet stížností, který evidujeme, týká dodavatelů. U zprostředkovatelů teď eskalace stížností není. Nicméně, osobně očekávám, že aktivita zprostředkovatelů bude růst s tím, jak je trh v pohybu. A očekávám, že vzroste i aktivita těch nepoctivých, řekněme energošmejdů. Určitě by lidé měli být v těchto dnech extrémně ostražití, měli by číst smlouvy, které podepisují, a pokud si nejsou jistí, tak nic ukvapeně neuzavírat, třeba po telefonu, kde podvody bývají časté. Připomínám, že tam spotřebitelé mají pojistku: od distančně uzavřených smluv nebo smluv uzavřených mimo obchodní prostory dodavatele lze do 14 dnů od jejich uzavření odstoupit bez sankcí, případně do 15 dnů od zahájení dodávky, opět se to týká distančních smluv a smluv uzavřených mimo obchodní prostory.

