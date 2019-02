Změna trvalého pobytu. Jak na to a co všechno musíte

Jestli chcete změnit adresu trvalého pobytu, zamiřte na ohlašovnu obecního úřadu, případně úřadu městské části nebo městského obvodu, v místě, kam se stěhujete. Na přepážce vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Zároveň budete muset doložit, že máte právo užívat byt nebo dům, do kterého si chcete trvalý pobyt přihlásit. Jestli jste v nájmu, stačí nájemní smlouva, souhlas vlastníka nepotřebujete. Jestli nájemní smlouvu nemáte, budete potřebovat písemný, úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti – nebo s majitelem nemovitosti přijďte na úřad, svůj souhlas může stvrdit podpisem osobně na místě.

Jestli je nemovitost vaše a jste jako vlastníci zapsaní v katastru nemovitostí, úředník si to sám ověří veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Jestli je byt družstevní, budete potřebovat potvrzení o členství v družstvu.

U přepážky zaplatíte padesátikorunový poplatek (děti do patnácti let neplatí), necháte si přestřihnout roh občanky a odnesete si žlutý lístek Potvrzení o změně trvalého pobytu, který poslouží jako náhradní doklad do vydání nového občanského průkazu; je na něm uvedená nová i stará adresa.

Občanský průkaz

O nový občanský průkaz musíte podle zákona požádat do patnácti pracovních dnů – udělat to můžete na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Nejspíš ale žádost o novou občanku podáte hned, současně s ohlášením trvalého pobytu, na té samé nebo vedlejší přepážce. Fotku nenoste, vyfotí vás na místě. Nový občanský průkaz vám vydají do třiceti dnů (většinou ale bývá hotovo dřív, zhruba do dvou nebo tří týdnů). Případně můžete připlatit za expresní vydání: za pět set korun máte občanku do pěti pracovních dnů, za tisícikorunu do jednoho pracovního dne.

Řidičský průkaz

Řidičské průkazy už se kvůli změně trvalého pobytu nevyměňují. V řidičácích vydaných od července 2018 už se místo trvalého pobytu ani neuvádí. Kvůli stěhování ale nemusíte měnit ani starší řidičák. Do konce jeho platnosti ho můžete normálně používat i se starým údajem o místě trvalého bydliště. Až půjdete žádat o nový, kolonka vypadne.

Registr vozidel

Kdo vlastní auto, musí změnu trvalého pobytu oznámit registru vozidel; vymění vám malý techničák a do velkého doplní nové údaje. Zaplatíte za to padesátikorunový poplatek. Na hlášení máte deset pracovních dnů. Vyřídit to můžete na libovolném registru vozidel, nemusí jít o úřad v místě vašeho nového ani starého bydliště. Registrační značky kvůli stěhování do jiného kraje měnit nemusíte.

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovny jsou napojené na základní registry. O tom, že jste změnili trvalé bydliště, se tedy nejspíš vaše pojišťovna dozví sama, přesto máte povinnost jí změnu oznámit, a to do třiceti dnů. Změnu můžete ohlásit písemně (například u VZP se změny hlásí na evidenčním listu pojištěnce), elektronicky nebo osobně na přepážce, případně i telefonicky.

Finanční úřad

Finanční úřady jsou připojené k základním registrům, změnu trvalého pobytu finančáku hlásit nemusíte, zjistí ji sám. Když se přestěhujete mimo územní působnost dřívějšího finančního úřadu (kraje) nebo se změní územní pracoviště, kde je uložený váš spis, finanční úřad vám napíše dopis nebo pošle datovou zprávu (pokud máte datovou schránku) a sdělí všechno podstatné. Tedy pod který finanční úřad (a které územní pracoviště) nově spadáte, kde odevzdávat daňové přiznání, kam posílat platbu daně a tak dál. Dejte si ale pozor na to, jestli u finančáku nemáte kromě adresy trvalého bydliště ještě zvlášť tutéž adresu hlášenou jako adresu korespondenční – o její změnu si případně musíte zažádat.

Správa sociálního zabezpečení

Správa sociálního zabezpečení čerpá informace ze základních registrů, o změně vaší trvalé adresy se dozví. Ani podnikatelé už nic nehlásí. Sociálka se ozve sama a podobně jako finanční úřad vás písemně vyrozumí, pod kterou okresní správu sociálního zabezpečení nově patříte, kam posílat zálohy a podobně.

Změnu trvalého pobytu musejí sociálce hlásit pouze příjemci důchodů. Kdo dostává důchod složenkou, může změnu oznámit kterékoliv poště, tiskopis je k mání na všech pobočkách. Jestli vám chodí důchod na účet, hlaste stěhování přímo sociálce – stačí vlastnoručně podepsaný dopis, ve kterém uvedete změny a své rodné číslo. Pošlete ho na centrálu ČSSZ (Křížová 25, 225 08 Praha 5). Použít můžete i předtištěný formulář, tady. Kdo má datovou schránku nebo elektronický podpis, může poslat elektronicky.

Živnostenský úřad

Podnikatelé změnu trvalého pobytu živnostenskému úřadu hlásit nemusejí, nový údaj si úřad vytáhne ze základních registrů. Jestli ale současně měníte sídlo podnikání, živnostenský úřad informovat musíte, do patnácti dnů. Udělat to můžete na kterémkoli živnostenském úřadě, nemusí jít o úřad v místě vašeho nového (ani starého) bydliště či sídla. Za změnu zaplatíte stokorunový poplatek. Pokud jste ale už dřív na živnostenském úřadě uvedli, že vaše sídlo má být vždy shodné s místem trvalého pobytu, nic hlásit nemusíte, úřad změnu sídla zanese do živnostenského rejstříku sám.

Úřad práce

Jestli čerpáte některou z dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, dávky pěstounské péče, dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) úřad práce o stěhování informovat nemusíte, nový údaj zjistí sám.

Pokud jste vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo třeba dávky pomoci v hmotné nouzi, musíte změnu trvalého pobytu ohlásit kontaktnímu pracovišti sami, do osmi dnů. Formulář najdete na kontaktních pracovištích i tady.

Kde ještě

O změně adresy trvalého pobytu nezapomeňte dát vědět také svému zaměstnavateli, bance, pojišťovně, lékařům, telefonnímu operátorovi nebo věřitelům. Kdo využívá SIPO, musí informovat i poštu – vyřídit se to dá na kterékoli pobočce.