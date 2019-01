Ceny elektřiny rostou. Vyplatí se ještě aukce?

Cena elektřiny, kterou dodavatelé nakupovali na rok 2019, plynule rostla od poloviny letošního února. V říjnu se vyhoupla na své maximum. Na energetických burzách se na sklonku roku prodávala za 58 eur za megawatthodinu. „Od té doby je cena velmi volatilní a pohybuje se mezi 53 a 57 eury za megawatthodinu,“ říká Hana Novotná ze společnosti Bohemia Energy.

Podobný trend vykazuje také spotová cena elektřiny. Tedy cena, která se obchoduje den před dodáním. To se promítá nejen do ceníků dodavatelů, ale také do výsledků elektronických aukcí.

Na dno si elektřina nesáhne

Zdražování elektřiny na burzách se letos definitivně promítlo do ceníků dodavatelů. Dražší elektřinu mají hlavně ti, kteří si cenu nefixovali a mají produkty se smlouvou na dobu neurčitou. S vyšší cenou musí počítat i ti, jimž končí smlouvy na dodávky vysoutěžené v aukcích. Ty se většinou uzavíraly na dva roky.

V roce 2017 byla přitom elektřina ještě relativně levná a získat v aukci dobrou cenu (až o desítky procent nižší než v běžném ceníku), nebylo tak těžké. S nárůstem cen elektřiny na burzách ale ochota dodavatelů snižovat cenu v aukcích klesá.

„Cena elektřiny za poslední dva roky roste. V období kolem roku 2016 byla prakticky nejníž za posledních deset let, tehdy ji dodavatelé nakupovali za 20 eur za megawatthodinu. V této době dosáhla svého dna a na takovou úroveň se s největší pravděpodobností nevrátí,“ říká Jiří Vícha ze společnosti EnterPlex, která pořádá elektronické aukce energií.

Povolenky, uhlí a poptávka

Na rostoucí cenu elektřiny má vliv hned několik věcí. Jednak pořád zdražují emisní povolenky, které musí výrobci energií z „nečistých“ zdrojů nakupovat. „Ani u nich neočekáváme, že by se v nejbližších letech vrátily k nízkým cenám. Ke krátkodobé korekci samozřejmě dojít může. Hlavně tím, jak se budou překrývat evropské i národnostní klimatické politiky s trhem povolenek, které by mohly mít za následek menší spotřebu povolenek,“ dodává Hana Novotná.

V krátkodobém až střednědobém horizontu by mohl zdražování elektřiny přibrzdit pokles ceny zemního plynu. Ten je nyní také na maximech. Pak by se výrobcům vyplatilo používat místo uhlí plyn. Taková výroba je méně náročná na emisní povolenky. Uhlí mimochodem také zdražilo, což je v zemi, která víc než 50 procent elektřiny vyrábí v uhelných elektrárnách citelně znát. Pokud by ale cena uhlí na trhu klesla (například při obnovení těžby v čínských dolech), mohlo by být lépe.

Co se týká samotné ceny elektřiny, spotřebitele by měla zajímat ta část, kterou může změnou dodavatele ovlivnit. To je silová elektřina neboli obchodní složka. Právě ta se obchoduje na burzách, kde ji dodavatelé nakupují. „Velkoobchodní ceny elektřiny během posledního roku výrazně vzrostly o desítky procent v celé Evropě. Důvodem je mimo jiné i silná poptávka, rostoucí cena paliva i emisních povolenek. To je fakt, který nemohou ovlivnit ani čeští dodavatelé, ani vláda, jak se někdy někteří spotřebitelé chybně domnívají,“ konstatuje analytik Jiří Gavor.

Místo úspory sankce?

Je zřejmé, že v době zdražování nebudou ceny z elektronických aukcí tak výhodné jako například před třemi lety. Aukce je založená na principu, že se odběratelé spojí, vytvoří zajímavý objem spotřeby a o ten se pak přetahují dodavatelé. Vítězí společnost, která nabídne nejnižší cenu. Ta by měla být vždy nižší než běžné ceníky dodavatelů. „Správnou cestou, jak dosáhnout nejnižších cen elektřiny, je společná účast v aukci,“ míní Jiří Vícha. Podle něho je zároveň důležitá správně postavená smlouva, která spotřebitele nesvazuje.

Fenoménu aukcí, který v Česku trvá už několik let, se totiž chytly i firmy využívající nekalé praktiky. „Kvalita dodavatele je v aukcích ve většině případů určována jen nejnižší cenou. Spolehlivost, jednání ani jiné charakteristiky zpravidla nejsou předmětem kritérií pro výhru v e-aukci,“ upozornil už dříve Energetický regulační úřad.

Pokud proto o účasti v elektronické aukci energií uvažujete, měli byste se přesvědčit, s jakou společností máte tu čest. Některé totiž staví svůj byznys na sankcích. Mezi dveřmi vám podstrčí přihlášku, ale už se nezmíní, že je závazná – takže smlouvu s vítězným dodavatelem musíte podepsat, jinak zaplatíte tisíce korun. Pokud máte smlouvu s dosavadním dodavatelem na dobu určitou, můžou nastat potíže i z druhé strany – za předčasnou výpověď se totiž také platí.

Důležité jsou podmínky aukce

A pak se snadno může rozjet kolečko dopisů, telefonátů plných právních termínů. „Někteří dodavatelé se velmi dobře naučili rozlišovat pojmy, jako jsou neprodloužení smlouvy, vypovězení smlouvy, odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy. Každý z těchto výrazů ale znamená něco jiného. Jen samotné ukončení smlouvy je možné provést hned několika způsoby,“ říká Jiří Vícha.

Podle něho existují na trhu i dodavatelé, kteří kolikrát nutí spotřebitele k takovým úkonům, které nejsou vůbec zapotřebí a ve finále mohou být naprosto v protikladu s původním záměrem ukončení smlouvy. „Není ani výjimkou, když zákazník v dobré víře smlouvu ukončí o den dříve, než je uvedeno v podmínkách. Následně dodavatel pošle k úhradě třeba částku 20 tisíc korun za předčasné ukončení smlouvy,“ dodává Jiří Vícha.

Důležité proto je zajímat se nejen o cenu, ale také o kvalitu smlouvy a samotného dodavatele. V případě elektronických aukcí uzavírá spotřebitel smlouvu (přihlášku) s aukční společností a později také s vítězným dodavatelem. A to může být kamenem úrazu, protože, jak upozornil Energetický regulační úřad, „nezná tak ani ceník, ani obchodní podmínky, ani personální a technické zázemí dodavatele, přestože je zavázán k podpisu smlouvy.“

Vybírejte, nepřeberte

Elektronické aukce jsou jen jednou z možností, kde domácnosti a firmy mohou získat levnější dodávky energií. „Aktivní zákazník si může nejlepší cenu najít i pomocí srovnávačů a přímých nabídek dodavatelů,“ uvádí Jiří Gavor. Podle něho se s elektronickými aukcemi a zprostředkovateli často pojí rizika pro zákazníky. Před podpisem přihlášky do aukce je proto vhodné podívat se, s jakými dodavateli na trhu společnost spolupracuju, zda zařazuje důvěryhodné a zavedené společnosti nebo neznámé či ad hoc vzniklé firmy. Dobré je také zjistit, jak velkých úspor s aukční společností lidé dosáhli v dřívějších aukcích.

Kolik spotřebitel změnou dodavatele ušetří, ať už v aukci nebo běžným způsobem, závisí i na tom, zda obchodníka už dříve měnil. „První změna dodavatele má největší podíl na nižší ceně vyšlé z e-aukce, pokud tedy odběratel již dodavatele v minulosti měnil, úspora pravděpodobně nebude tak velká,“ uvádí Energetický regulační úřad na svých stránkách. Navíc obchodní složka elektřiny tvoří něco málo přes 45 procent. Zbytek připadá na státem regulované poplatky, které zůstávají stále stejné.

Jak moc budou ceny elektřiny z aukce výhodné, bude záležet i na dalším vývoji na energetickém trhu. „Letos se situace na burzách zřejmě uklidní, ale žádný pokles koncových cen pro spotřebitele nečekám. Naopak,“ uzavírá Jiří Gavor.