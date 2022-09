Bezvavlasy dají na burzu méně akcií. Chtěly vyšší cenu

Společnost Bezvavlasy dostane od investorů na pražské burze 112,7 milionu korun na další rozvoj. Dnes skončil primární úpis akcií (IPO), s nimiž se od 7. září začne veřejně obchodovat na menším trhu Start.

Investoři měli o akcie zájem v naprosté většině jen za nejnižší nabízenou cenu a akcie tak na burzu vstoupí za 490 korun.

Majitelé společnosti Bezvavlasy krátce před skončením úpisu oznámili, že si akcií své firmy cení více, a proto využili možnost nakonec neprodat všechny nabízené akcie. Původně nabízeli až 30 % ze stávajících akcií, tedy 300 tisíc kusů, nakonec v rámci IPO prodají jen 230 tisíc. Zájem investorů za cenu 490 korun byl přitom vyšší než o původně nabízených 300 tisíc kusů.

„Věříme, že reálná hodnota naší společnosti je ve skutečnosti vyšší než 490 korun za akcii,“ napsali investorům zakladatelé Aleš Hudeček a František Novotný. „Naše ambice, na které ceně akcie upisovat, byly blíže hornímu cenovému pásmu. Chápeme, že pohledem současného negativního sentimentu na trzích je tento cíl nereálný,“ dodali. Horní hranice byla na úrovni 630 korun.

S akcií se bude obchodovat s tickerem BEZVA.PR, dostupná bude také na burze RM-Systém, kterou provozuje Fio banka. Po online lékárně Pilulka.cz půjde o druhou veřejně obchodovanou e-commerce společnost na pražském parketu.

Akcie očima expertů Zdroj: Shutterstock Jak lákavá je nabídka akcií společnosti Bezvavlasy, českého e-shopu s téměř půlmiliardovým obratem? Zeptali jsme se investičních expertů. Máte si pořídit Bezvavlasy? O novou akcii bude zájem

E-shop bezvavlasy.cz firma provozuje od roku 2009, v Praze má také jednu kamennou prodejnu. Kromě Česka, které tvoří 69 % obratu, působí firma i na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2021 dosáhla na tržby ve výši 450 milionů korun, což byl meziroční růst o 29 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 46 % na 41,3 milionu korun (při EBITDA marži 9,2 %) a čistý zisk po zdanění se víc než zdvojnásobil na úroveň 32,6 milionu korun (při čisté marži 7,2 %). Dnes jde o druhého největšího prodejce vlasové kosmetiky v Česku.

Firma chce i s penězi získanými na burze dobývat další evropské trhy, expanzi plánují na východě a jihu Evropy, ale poohlíží se i na západ. Příštím novým trhem by mělo být Rumunsko. „Chceme svůj úspěch replikovat v dalších zemích. Hodláme tam vstupovat jako specialista na vlasovou kosmetiku, který bude cílit na kadeřnictví a přes ně rozšíří svůj záběr i na ostatní spotřebitele. Je to strategie, která se osvědčila, a dovedeme ji rychle překlápět do pozitivních čísel,“ říká Hudeček.

Všechno je a bude řízeno z Prahy a zboží bude do celé Evropy proudit z centrálního distribučního centra u Plzně, kam se v příštím roce přestěhuje logistika ze současných externích skladovacích prostor v Pardubicích. „Bude to investice za desítky milionů. Doufáme, že nám s ní zčásti pomohou evropské dotace,“ říká Novotný. „Kapacita nového distribučního centra nám bude stačit do výše obratu 1,5 miliardy korun s možností jeho rozšíření. Sklad bude plně automatizovaný, což přinese vysokou efektivitu procesů a ještě vyšší marže,“ dodává Hudeček.

Společnost plánuje i rozšíření produktové nabídky o nové značky i vlastní produktové řady. V červenci také proběhlo po dvou letech vývoje spuštění nového e-shopu.

Firmu rozjel Aleš Hudeček v době finanční krize v roce 2009, kdy postavil e-shop zaměřený na produkty péče o vlasy. V té době to byla spíš výjimečná specializace, na trhu existoval podle Hudečka jediný podobně zaměřený konkurent. Ze začátku byly Bezvavlasy klasická „garážovka“, Hudeček si všechno dělal sám, doma balil zboží a nosil zásilky na poštu. Za první rok se dostal na obrat milion korun, vzpomíná v příběhu firmy na webu pražské burzy.

Pak přibral jako společníka Františka Novotného, který měl za sebou větší zkušenosti s podnikáním, a rozvoj společné firmy nabral tempo. „Začali jsme budovat nějakou strukturu, nabrali jsme lidi do kanceláře, do skladu, rozšiřovali jsme nabídku. Já jsem navíc do firmy nalil nový kapitál,“ vzpomíná Novotný na začátky.

Věty "Věříme, že reálná hodnota naší společnosti je ve skutečnosti vyšší než 490 korun za akcii. Proto si hodláme zbylé akcie dlouhodobě ponechat" patří do zlatého burzovního fondu.#bezvaipo https://t.co/DiVGsQhupL — Luděk Vainert (@LudekV) September 1, 2022

Slovo dělá muže. Od doby kdy jsem se vrhl do byznysu nemám rád a vyhýbám se spekulantům. Jakmile někdo začne kombinovat odcházím od stolu a nikdy se k němu nevracím.

Když dávám nabídku vždy si jí promyslím a pokud udělám chybu mám smůlu.Protože slovo dělá muže.#bezvavlasy #skaut — Artur (@artur_novy) September 1, 2022

Akcie Bezvavlasy jsou čtvrtým novým titulem na trhu Start pražské burzy v krátké době. IPO nedávno ukončila slovenská metalurgická společnost Gevorkyan, která od investorů získala 727 milionů korun, krátce poté prvotní úpis dokončil také výrobce dveřních klik a kování M&T 1997, který si došel pro 43 milionů. Na začátku července pak česká gastronomická skupina Coloseum prodala během IPO akcie za 40 milionů korun. Zatímco první dvě emise se dají označit za úspěšné, Coloseum vybralo jen 40 % peněz, pro které si na Start šlo.

S akciemi Gevorkyanu se začalo veřejně obchodovat za upisovací cenu 248 korun, aktuálně jsou za 242. Akcie Coloseum začínaly na ceně 246 korun a dnes jsou za 197. Akcie M&T 1997 jsou nominálně nejdražší na pražské burze a nyní jsou za stejnou cenu jako při vstupu na burzu, za 30 tisíc korun.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem