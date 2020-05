Buffett sedí na hotovosti. Utekla mu šance, nebo čeká hlubší propad?

Warren Buffett patří bezesporu k nejzkušenějším a nejsledovanějším investorům na světě. Podle žebříčku magazínu Forbes se dlouhodobě drží mezi pěticí nejbohatších lidí na planetě. Akcie jeho investičního holdingu Berkshire Hathaway vnímají mnozí investoři jako indikátor akciového trhu, respektive jako alternativu akciovým či indexovým fondům.

Začátkem května se konala valná hromada akcionářů Berkshire Hathaway, letos kvůli koronaviru prostřednictvím videokonference. Buffett zde oznamoval také výsledky za první čtvrtletí tohoto roku, a dokonce komentoval i dubnové obchody.

Spousta investorů byla natěšená, že se dozví, co Buffett během březnových propadů nakupoval. Buffett je totiž známý jako dlouhodobý hodnotový investor, který si umí trpělivě počkat na příležitost.

Berkshire Hathaway poslední dobou hromadila hodně hotovosti. Na konci loňského roku držela na účtu 128 miliard dolarů v hotovosti. To je celkem slušný balík peněz. Když uvážíme, že tržní hodnota celého holdingu je zhruba 430 miliard dolarů, tak 30 procent z toho dělá hotovost. Buffett zdůvodňoval takový objem peněz tím, že prostě na trhu nevidí aktuálně žádné zajímavé investiční příležitosti.

Logicky tak všichni netrpělivě čekali, co za ty peníze Buffett v březnu nakupoval, když ceny akcií na burze v průměru spadly skoro o 35 procent. To už se určitě nějaké příležitosti musely vyrojit.

I mě ale velmi překvapilo, že nekupoval nic. Naopak ke konci března leželo na účtech Berkshire Hathaway o dalších 10 miliard dolarů víc v hotovosti.

A v dubnu pak Buffett prodal podíly ve všech čtyřech největších amerických aerolinkách, v nichž držel zhruba 10% podíl, čímž navýšil objem hotovosti o dalších šest miliard dolarů.

Promeškal příležitost?

Osobně si myslím, že Buffett tentokrát trochu prováhal příležitost. To se stává. Vyhodnotil situaci kolem koronaviru jako velmi vážnou a asi očekával výrazně větší propad na akciových trzích, tak jako spousta lidí. Jenomže Fed mu tentokrát vypálil rybník.

Po zkušenostech z poslední krize, kdy jsme všichni nakupovali akcie už na podzim 2008 a pak jsme půl roku sledovali, jak trhy padají a padají naprosto nesmyslně dál dolů, se tentokrát nikdo nechtěl s nákupy ukvapit. Pak z ničeho nic bouchl do stolu Fed a bylo po propadu. Myslím, že to nečekal ani Buffett. Ostatně komentoval masivní expanzivní politiku Fedu slovy: „Nevíme, co to způsobí, ale víme, co by způsobilo nicnedělání. Dlužíme Fedu velký dík.“

Na druhou stranu nemám strach, že by si Buffett nenašel zajímavou investiční příležitost i později. Nakonec nám zase všem vytře zrak, jaký obchod ještě udělá s nějakou významnou firmou, která se dostane do finančních problémů. Tak jako už mnohokrát v minulosti. Buffett hraje trochu jinou ligu na trochu jiném hřišti.

Nebo očekává další propady?

Jiné vysvětlení je, že se Buffett obává další vlny výprodejů. Podle spousty významných ekonomů teď nikdo nedokáže odhadnout, jaké důsledky ta pandemie nakonec bude mít – jak hodně se změní návyky lidí a jak dopadne na ekonomiku. Ztráty se budou teprve sčítat.

Může se také stát, že doping ze strany Fedu přestane fungovat, až budou jednotlivé firmy reportovat hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí. První kvartál ještě většina firem ustála relativně dobře, ale za ten druhý nebudou čísla vůbec pěkná.

Nicméně s tím trh počítá. Zároveň už počítá i s následným ekonomickým oživením. Takže můj názor je, že může přijít korekce, může znovu stoupnout volatilita, ale březnových rozměrů na vrcholu paniky už těžko nabude.

A stejně tak už moc nevěřím, že by se ceny akcií ještě mohly dostat na nižší úroveň než v březnu. Myslím, že dno už je dávno za námi a že to tentokrát spoustě lidem uteklo, včetně Warrena Buffetta.

Ale kdo ví, burza je nevyzpytatelná. Navíc ve hře je i riziko, že se bude pandemie vracet a s ní přijdou další vlny omezení a další ekonomické problémy. V takovém případě by asi akciové trhy nebyly zrovna bezpečným přístavem.

Cena neodpovídá hodnotě a riziku

Já se poslední roky držím především neburzovních investic. Ale v březnu jsem po dlouhé době klientům doporučoval nakupovat i akcie. Hlavně v Americe a Evropě. Všem jsem říkal, že je úplně jedno, jestli teď zvolí tenhle fond nebo tamten, nebo nějaké etfko. Hlavně šlo o to, využít propadu a něco koupit. Z mého pohledu to byla po deseti letech dobrá nákupní příležitost.

Nicméně spousta klientů byla opatrná. I já jsem čekal, že propad bude ještě hlubší. Takže se nám podařilo něco zainvestovat do akcií, ale pak přišel hodně rychlý obrat. A od té doby čekáme, jestli ještě přijde nějaká druhá vlna výprodejů. Já tomu moc nevěřím. A akcie už mi v průměru zase přijdou relativně drahé, zejména v USA. V Evropě se ceny stále drží poměrně nízko.

Podobně to asi vnímá i Warren Buffett, proto se zatím nepouští do nákupů. Z jeho pohledu aktuální ocenění akcií neodpovídá jejich hodnotě a riziku. Dokonce i směrem k akciím Berkshire Hathaway použil nelichotivá slova, když zapochyboval o jejich vnitřní hodnotě, že mu nepřijde lepší než před třemi či šesti měsíci. Cena akcií Berkshire Hathaway pak v následujících dnech klesla o pět procent.

Že by nakonec Buffett svými slovy a činy ještě spustil druhou vlnu výprodejů? Necháme se překvapit. Každopádně jsem přesvědčený o tom, že letos ještě nějaký velký obchod provede. A dost možná i mimo burzu, nebo mimo USA.

Zdroj: FINEZ