Kryptopárty na obzoru. Půlení bitcoinu očima expertů

K noci z 11. na 12. května směřuje velká pozornost kryptoměnových nadšenců i investičních spekulantů. Dojde totiž k takzvanému halvingu, tedy půlení bitcoinu. To v praxi znamená, že těžaři kryptoměny dostanou za úspěšně vytěžený blok o polovinu méně nových bitcoinů.

Snížení odměny by podle některých předpovědí mohlo přinést razantnější růst ceny „virtuálního zlata“ z dílny záhadného Satoshiho Nakamota. Analytici, ekonomové i samotní investoři ale zároveň upozorňují, že dopředu dané a celým trhem předvídaná událost nejspíš nezpůsobí větší cenové skoky. Inu – stačí si počkat pár dnů a přesvědčíme se sami.

Nebo můžeme hledat poučení v historii. Nejde o první půlení v relativně krátkých dějinách bitcoinu. První proběhlo už v listopadu 2012, druhé v červenci 2016. Po každém z nich sice bitcoin posílil, nikde ale není psáno, že reakce trhu bude stejná i dnes. Růst ceny mohl být totiž mnohem víc popoháněný jinými faktory.

Mainstreamový bitcoin

Ať už je cena bitcoinu jakákoli, jeho větší rozšíření mezi laiky, kteří by ho nepovažovali jen za spekulaci, ale dlouhodobě by věřili jeho fundamentu alternativního decentralizovaného platidla, zatím nepřichází. V posledních letech utěšeného ekonomického růstu se poměrně často objevovaly názory, že skutečná hodnota bitcoinu se projeví v době, kdy se ekonomiky zapotácejí a akciové trhy pořádně prohnou. Koronakrize, která je podle všeho spouštěčem další finanční krize, ale ukázala, že to s raketovým růstem ceny bitcoinu ani jeho větším rozšířením zatím tak žhavé nebude.

Jak se na blížící se půlení bitcoinu dívají odborníci? Změní se v příštím týdnu (a týdnech následujících) výrazněji jeho „tržní hodnota“ proti dnešku? A je vůbec pro větší rozšíření, akceptaci bitcoinu ve společnosti žádoucí, aby jeho cena výrazněji rostla?

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Roklen

Vidím to optimisticky, ale nijak přehnaně. Halving je dopředu známý už jedenáct a půl roku, takže by měl v ceně být dávno obsažený, nicméně dva faktory dokážou s cenou zahýbat i tak. Mimochodem, halving stále znamená zvyšování nabídky bitcoinů. Jen se jich bude do oběhu přidávat o polovinu méně, celkem se za rok zvýší nabídka o zhruba 1,8 procenta.

Dlouhodobě tak existuje tlak nabídky na nižší cenu, ale krátkodobě může zafungovat skutečnost, že na burzách se objevuje jen zlomek z celkové nabídky a jsou tam „nadreprezentováni“ těžaři, kteří budou po halvingu nabízet méně. Tohle lokální snížení nabídky může cenu zvýšit.

Dlouhodobě ale cena může růst jenom s rostoucí poptávkou. I na tu by ale mohl mít halving pozitivní vliv, protože se o něm píše a bude psát. A bitcoin stále není dostatečně mainstreamový, abychom nemohli věřit, že se najdou další lidé, kteří pochopí, jak zajímavý koncept to je. O to víc, když přichází v době, kdy centrální banky a vlády dělají kejkle, které jsme dosud nikdy neviděli. Stejně jako po recesi z roku 2008 se i nyní lidé budou víc poohlížet po alternativách. A bitcoin je zajímavá, moderní a výjimečná alternativa.

Rok bitcoinu Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Lea Petrášová

ředitelka Top Monks

Analýza předcházejících halvingů dává tušit, že není pravděpodobné, aby nás bitcoin v nejbližších týdnech (možná i měsících) překvapil raketovým růstem. I na základě posledního výraznějšího poklesu ceny v korelaci s pádem akciových trhů v prvním letošním kvartálu se přikláním k teorii, že je bitcoin pro velkou část držitelů stále ještě „luxusním zbožím“, kterého se investoři v panice zbaví jako jednoho z prvních – a očekávám, že panika ještě přijde. V kombinaci s ekonomickou recesí a pravděpodobnými stimuly ekonomiky v podobě kvantitativního a kvalitativního uvolňování bych ale bitcoin z dlouhodobého hlediska neodepisovala. Naopak věřím, že v budoucnosti ještě může posloužit jako bezpečný přístav před zběsilými monetárními politikami centrálních bank, což se projeví i na jeho ceně. Snad na to do té doby bude uživatelsky připravený.

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

Říká se „buy the rumor, sell the news“. Halving na bitcoin ale není ani rumor ani news. Je to prostý fakt, který je všem znám přes deset let a který je nedílnou součástí samotné architektury bitcoinu. To, že se v nadcházejících dnech najde pár lidí, kteří budou chtít bitcoin právě kvůli halvingu nakupovat, samozřejmě vyloučit nelze. Podle mého názoru ale pro nákup existují i duchaplnější důvody, než je právě tento.

K otázce, zda je pro větší přijetí bitcoinu žádoucí, aby jeho cena rostla, dodám asi jen tolik, že se vzhledem k omezené nabídce jedná o jednu z jeho klíčových vlastností a zároveň nejlepší možné PR. Na samotnou transakční funkci cena bitcoinu nemá velký vliv, jelikož je dělitelný na osm desetinných míst a jeden satoshi má momentálně hodnotu jedné setiny centu amerického dolaru.

Karel Fillner

provozovatel webu www.btctip.cz

Neočekávám, že by se od počátku známý fundament halvingu v krátkodobém horizontu týdnů nějakým predikovatelným způsobem projevil na ceně bitcoinu. Zvýšená aktivita spekulantů na burzách může vést k vysoce volatilním pohybům ceny krátce před, nebo po halvingu, ale jakýmkoliv směrem. Snížení nabídky nových coinů na polovinu může a pravděpodobně také povede k cyklickému navýšení ceny bitcoinu v horizontu měsíců či let. Na kryptoměny ovšem mezitím může působit mnoho dalších efektů, které ovlivní cenu víc než halving, například dění na světových trzích a opatření vlád a centrálních bank, zvýšená poptávka větších i drobných investorů, nedůvěra ve fiat měny atd.

Růst ceny nemusí mít přímý vliv na rozšíření a akceptaci bitcoinu, nicméně podle mě není překážkou. Vyšší cena s sebou může přinést výrazné snížení volatility, což je žádoucí. Prudké pohyby ceny jsou dobré pro spekulanty, nikoliv pro akceptaci. Růst ceny s sebou také většinou nese zvýšený zájem napříč celou populací.

Martin Leskovjan

spoluzakladatel Paralelní Polis

V historii bitcoinu došlo zatím ke dvěma halvingům, při kterých vždy následoval poměrně silný růst – po tom prvním v roce 2012 to bylo bezprostředně a v roce 2016 byl růst postupnější a rozprostřen do celého následujícího roku. Pokaždé jsme ale nejpozději do roka koukali na patu exponenciály, která posunula minimální hodnoty na mnohem vyšší úroveň, než jak byla před halvingem. Není důvod neočekávat opět podobný scénář ovšem s tím, že trh od posledního halvingu výrazně dospěl, prošel zkušeností ICO bubliny, do značné míry se institucionalizoval a dále profesionalizoval, stal se relevantní součástí portfolia mainstreamových investorů a podobně. Podle aktuální nálady se zdá, že kryptoměnový svět se připravuje na velký mejdan, krizi navzdory. Nebo možná naopak krizí paradoxně posilněn, což jen potvrzuje pohled na bitcoin jako tzv. antifragilní technologii, která těží z otřesů a absorbuje zkušenost z nich jako houba.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Jak se promítne halving do ceny bitcoinu, netuším. Domnívám se, že pokud teď či příští týden dojde k jeho rapidnějšímu růstu, bude to hlavně tím, že do bitcoinu naskakují opět hejlové, tedy nepříliš zkušení investoři, kteří kupují to, o čem se právě píše v médiích. O halvingu se ví už dost dlouho na to, aby byl zkušenějšími investory do ceny bitcoinu nyní již plně započítán.

Ale ve skutečnosti vlastně není podstatné, jak to s halvingem dopadne. Podstatný je dlouhodobý vývoj. A dlouhodobý citelný vzestup ceny bitcoinu a některých dalších kryptoměn je nyní ještě pravděpodobnější než v uplynulých letech. A to, připomínám, bitcoin loni zhodnotil o bezmála sto procent a letos od začátku roku o zhruba třetinu (dle ceny ve čtvrtek odpoledne). Centrální banky, zvláště ty světově významné, činí kroky, nebo je nejspíš činit budou, proti nimž bylo jejich konání v uplynulých zhruba dvanácti letech pouhým „zahřívacím kolem“. Americká centrální banka odkupuje – či je připravena odkupovat – nejen bezpečné dluhopisy nebo cenné papíry kryté hypotékami, ale dokonce už i prašivé podnikové dluhopisy. Otázkou času se zdá být, kdy bude nakupovat akcie. Centrální banky tištěním peněz ve velkém zabraňují pádu ekonomiky, ale ten jednou stejně přijde. Trhy prostě nelze přechytračovat věčně, nelze věčně pokřivovat cenové a úrokové signály, nelze manipulovat mechanismus zisku a ztráty, nelze umrtvovat proces tvořivé destrukce, nelze donekonečna udržovat při životě zombie firmy.

Stát a jeho centrální banka nakonec budou muset shazovat peníze z vrtulníku a ve finální křeči provést opatření hraničící se znárodněním nemovitostí. Ty totiž zůstanou posledním relativně bezpečným, a přitom relativně výnosným aktivem. Pak i ti největší nynější odpůrci bitcoinu pochopí, že nechtějí-li se nechat státem připravovat o úspory a majetek, musí investovat do bitcoinu či dalších kryptoměn. Jiné cesty k záchraně úspor nebude. Jejich smůlou bude, že až to pochopí, bude bitcoin mnohonásobně dražší než dnes. Nakonec totiž vznikne mohutnící paralelní globální platební systém, který opanují zejména raní investoři do bitcoinu. Majetek ostatních, kteří do kryptoměn neinvestovali včas, z velké části padne na splacení dluhu států či na udržení mašinerie přerozdělování, na které neproduktivně parazituje stále více a více lidí.