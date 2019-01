Akcie. Co přinesl rok 2018 a co to znamená pro investory v roce 2019

Rok 2018 nebyl pro akcie vůbec příznivý. Po silném růstu na konci předchozího roku přišla hned v únoru po delší době první velká korekce. Největší výprodej postihl čínský trh a spolu s ním i další asijské trhy. Akcie na rozvíjejících se trzích, ale také v Evropě už se z únorového propadu ani plně nezotavily a během roku pokračovaly v poklesech.

Ve Spojených státech se ještě trhy zotavily a v září vyšplhaly na nové maximum. V říjnu ale přišel další celosvětový propad a v prosinci se utrhla lavina výprodejů. Hodnota indexu MSCI World spadla jen v prosinci o devět procent.

Bilance za rok 2018 nevypadá na první pohled až tak vážně. Hodnota indexu MSCI World klesla k 31. 12. meziročně o šest procent a hodnota indexu MSCI USA dokonce jenom o dvě procenta. Hodnota indexu MSCI Emerging Markets pak klesla za posledních dvanáct měsíců o 12 procent.

Změna hodnoty vybraných akciových indexů MSCI v roce 2018

MSCI Index rok 2018 MSCI Index rok 2018 nejlepší trhy vybrané trhy Zimbabwe 130 % Brazílie 1 % Katar 30 % Rusko -1 % Jamajka 30 % USA -2 % Kuvajt 17 % Indie -4 % Tunisko 15 % Japonsko -10 % nejhorší trhy Čína -16 % Argentina -49 % Německo -20 % Turecko -41 % MSCI World -6 % Botswana -41 % MSCI Emerging Markets -12 % Panama -37 % MSCI Europe -13 % Pákistán -35 % MSCI Frontier Markets -15 % Zdroj dat: MSCI, data v eurech bez dividend, platná k 31. 12. 2018

Pětinový drawdown

Ovšem stačí trochu změnit úhel pohledu, respektive zvolit jako výchozí bod maximální dosaženou úroveň za poslední rok, a rázem vypadá situace dramatičtěji. Mnohé akciové indexy se v prosinci už dostaly na úroveň zhruba dvacet procent pod vrcholem. To je hranice, do které se v investorském žargonu ještě mluví o technické korekci v rámci býčího (růstového) trendu. Pokud je pokles větší než dvacet procent, už se mluví o změně na medvědí (klesající) trend. Momentálně jsme tedy někde na pomezí.

Zobrazíme-li si vývoj akciových indexů na delší časové periodě, je z něj také cítit vážnost situace. Tak hluboký a strmý propad akciové trhy od roku 2008 nezažily.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management

Co čekat od akcií v roce 2019?

Za propadem stojí obavy investorů přinejmenším ze zpomalení ekonomického růstu, nebo přímo z ekonomické recese (z poklesu HDP). Evropskou ekonomiku nyní táhne dolů nedořešený brexit, ale také eskalující nepokoje ve Francii, problémy německých automobilek nebo předlužená Itálie.

Americká ekonomika se přehřívá a je na hranici kapacit. Do toho je tu Donald Trump a jeho mnohostranná obchodní válka, která už si začíná vybírat první oběti na obou stranách Pacifiku. Čínská ekonomika podle posledních dat výrazně zpomaluje a po dlouhé době zde dokonce klesají prodeje aut či chytrých telefonů.

Podle průzkumu Global Business Outlook 82 % finančních manažerů v USA očekává, že do dvou let bude americká ekonomika v recesi. Některé firmy už se na to připravují a začínají dokonce propouštět. Hodně firem také začalo revidovat své hospodářské výhledy na rok 2019 směrem dolů. Apple, Samsung nebo LG už varovaly investory, aby se připravili na výrazně horší výsledky za poslední kvartál, než firmy původně očekávaly.

Když si pročítám investiční výhledy nejrůznějších bank a portfolio manažerů, po dlouhé době se mezi sebou výrazně rozcházejí. Většina bankovních domů počítá pouze s ochlazením ekonomiky (tedy pouze se zpomalením tempa růstu, nicméně nadále s růstem) a nynější propady na akciových trzích považují často za přehnané a neopodstatněné, tudíž v akciích spatřují spíše příležitost k nákupům. Někteří jsou ale pesimističtější, vidí na obzoru recesi a dosavadní propady vnímají teprve jako začátek rozsáhlejšího medvědího trendu.

Najdeme i portfolio manažery některých aktivně řízených balancovaných fondů, kteří akciovou složku radikálně redukovali. Například fond QUANT už v říjnu na základě makroekonomických modelů redukoval akciovou složku portfolia na pouhých 10 procent. Klobouk dolů před takovým načasováním. Podobně také Arts Asset Management (dříve C-Quadrat) na základě kvantových modelů již kompletně vyprodal akcie u svých Total Return fondů.

Až čas ukáže, jak hodně se v roce 2019 ekonomická situace změní. Budou-li firmy reportovat pokles tržeb, nižší zisky, nebo dokonce ztráty, můžeme být letos svědky dalších divokých propadů. Ale třeba se taky ukáže, že tyto obavy byly přehnané a ve finále bude rok 2019 pro akcie růstový. Kdo ví.

Jak tedy vyzrát na akcie?

Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější třídou aktiv a na dlouhém časovém horizontu také akcie poskytují nejlepší ochranu před inflací, neboť ceny akcií v průměru z ekonomické logiky rostou rychleji než inflace. Ale jsou vhodné pouze pro investory s dynamickým rizikovým profilem a dlouhodobým časovým horizontem (optimálně 10 a více let).

Cenové propady k akciím neodmyslitelně patří. Kdo je neumí ustát, neměl by do akcií vůbec investovat. Pokud panikaříte, když na majetkovém účtu vidíte červeně svítit třeba mínus deset procent, pak prostě do akcií neinvestujte a raději se spokojte s výnosy na úrovni inflace v konzervativních fondech.

Pokud vám občasné propady i v řádu desítek procent nedělají problémy a chcete do akcií dlouhodobě investovat, nejrozumnější strategií je investovat do akciových fondů či ETF na pravidelné bázi, čímž dochází k průměrování nákupní ceny. Při poklesech pak nesmíte propadat panice, ale měli byste využít situace a přikupovat více, když jsou akcie zrovna "ve slevě". Rok 2019 možná právě takovou příležitost naskytne.

Mnohé akcie se už nyní po propadech jeví cenově atraktivní k nákupu. Ale existuje nemalá pravděpodobnost, že se v průběhu roku propad na akciových trzích ještě prohloubí a že pravá příležitost k nákupům teprve přijde. Ovšem to nikdo neví a ideálně načasovat nákupy nikdo nedovede, proto je nejlepší strategií nakupovat akcie postupně.