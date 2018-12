Investice. Ohlédnutí za rokem 2018 a výhled na rok 2019

Koruna překvapivě oslabila

Česká národní banka sice letos několikrát zvedla úrokové sazby, ale koruna přesto vůči euru i dolaru oslabovala. Před koncem intervencí mnoho zahraničních investorů nakupovalo korunu ve snaze vydělat na jejím očekávaném posílení. Nyní se tento spekulativní kapitál z Česka pomalu stahuje a velký objem prodávaných korun dočasně brání posilování domácí měny. Nicméně ČNB odhaduje, že v roce 2019 koruna posílí pod 25 korun za euro.

Kurz koruny k euru za posledních pět let Zdroj: kurzy měn a kurzy méně obvyklých měn na Peníze.cz

Budoucí vývoj kurzu koruny je obtížné predikovat, zvlášť vůči dolaru. Všechno závisí hlavně na vývoji kurzu eura k dolaru – a ten je naprosto nevyzpytatelný, speciálně dokud bude v Bílém domě úřadovat Donald Trump. Jedno je ale jisté, pokud by koruna posilovala, má to negativní vliv na vývoj hodnoty investic v cizí měně po přepočtu na koruny. Proto je rozumnější investovat do fondů, které toto měnové riziko zajišťují.

Cena ropy padá, ale plyn a elektřina zdražují

Cena ropy nejprve v prvním pololetí stoupla až k 75 dolarům za barel, od září ale prudce padá dolů. Už klesla pod 50 dolarů. Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích tedy logicky také klesají. Naproti tomu zemní plyn a silová elektřina na burze v uplynulém roce výrazně podražily, takže od ledna zdraží i dodavatelé.

Ceny ropy (WTI) Zdroj: Peníze.cz

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

To cena zlata se už šestým rokem „nudně“ pohybuje kolem 1200 dolarů za unci. Začne příští rok růst? To netuším. Ale jako pojistka pro případ paniky na finančních trzích neškodí mít malou část kapitálu investovanou do drahých kovů.

Burzovně obchodované komodity jsou zpravidla nevhodné pro dlouhodobé držení z důvodu vysokých ztrát při rolování kontraktů. Za úvahu však stojí právě zlato, ať už fyzicky jako dlouhodobá rezerva pro případ nejhoršího, nebo třeba prostřednictvím fondu, ETF či akcií těžařů jako střednědobá spekulace na růst ceny.

Ceny bytů už by neměly dále růst

S růstem úrokových sazeb výrazně podražují hypotéky. Průměrný úrok u nové hypotéky se s koncem roku pomalu blíží ke třem procentům. Spolu se zpřísněním pravidel a limitů pro poskytování hypoték by měl ve čtvrtém čtvrtletí začít klesat objem poskytnutých úvěrů. Spolu s tím bude zcela jistě na trhu ubývat kupců. S klesající poptávkou by se pak měly také stabilizovat ceny bytů, respektive bude-li nabídka větší než poptávka, můžou ceny nemovitostí příští rok začít i klesat.

Za velmi dobrou investici lze považovat mnohé nemovitostní fondy. Díky pravidelným příjmům z pronájmu vykazují velmi stabilní výnosy, čas od času okořeněné větším růstem díky přecenění hodnoty nemovitostí. Počítejte ale s tím, že v roce 2019 budou asi výnosy většiny nemovitostních fondů nižší než v předchozích letech, protože se do výnosů přestane projevovat růst cen nemovitostí. V případě poklesu cen mohou vlivem přecenění některé fondy vykázat i ztráty, ale to pravděpodobně nenastane dříve jak v roce 2020.

Rok 2019 možná dá příležitost k nákupům akcií

Akciové trhy mají za sebou velmi divoký rok a před sebou možná ještě divočejší. Po téměř deseti letech růstu začaly ceny akcií prudce padat. Rychleji, než kdokoliv čekal. Takový Apple už kupříkladu ztratil třetinu hodnoty.

Investory straší zejména vypjaté vztahy mezi USA a Čínou, ale také nedořešený brexit či problémy v Itálii a Francii. Podle průzkumu Global Business Outlook očekává 82 procent finančních manažerů v USA, že do dvou let bude americká ekonomika v recesi. Evropa možná ještě dřív. Firmy sice reportovaly vynikající výsledky za třetí kvartál, ale zároveň snižují očekávání pro příští rok. To ceny akcií ovlivňuje velmi negativně. Nejistotu ohledně budoucnosti teď ještě přiživil americký prezident, když se začal veřejně opírat do vedení centrální banky Fed.

Akcie jsou vhodné pouze pro investory s dynamickým rizikovým profilem a dlouhodobým časovým horizontem (optimálně 10 a víc roků). Důležité je umět ustát cenové propady, které k akciím neodmyslitelně patří. Do akciových fondů je rozumné investovat na pravidelné bázi, čímž dochází k průměrování nákupní ceny, a při propadech nepropadat panice, nýbrž využít situace a přikupovat víc, když jsou akcie zrovna „ve slevě“. V roce 2019 se možná právě taková příležitost naskytne.

Dluhopisy pravděpodobně čeká další nemastný rok

ČNB v průběhu roku zvedla základní dvoutýdenní repo sazbu z 0,5 na 1,75 procenta. Podobně i americký Fed zvedl základní úrokovou sazbu z 1,5 na 2,5 procenta. Rostoucí úrokové sazby se pochopitelně projevují i do růstu úroků u nově emitovaných dluhopisů.

Výnos do splatnosti desetiletého českého státního dluhopisu stoupl za poslední dva roky z 0,25 na 2,1 procenta za rok. Americký desetiletý státní dluhopis už nese výnos 2,8 procenta ročně. Pouze Evropská centrální banka zatím drží sazby dole (dokonce v záporu), takže eurové dluhopisy v čele s německými bondy stále nesou prakticky nulové výnosy.

Dluhopisové fondy jako konzervativní investice poslední dva roky selhávají. S rostoucími úroky totiž klesá tržní cena starších dluhopisů. Dokud rostou úroky, není to pro dluhopisové fondy příznivé prostředí. Zase ale s vyššími úroky stoupá budoucí výnosový potenciál dluhopisů. Jejich čas znovu přijde, až centrální banky přestanou zvyšovat úrokové sazby. Možná koncem příštího roku, uvidíme.

Momentálně nabízí z dluhopisů smysluplný výnosový potenciál pouze fondy zaměřené na dluhopisy emerging markets. Ty jsou ale rizikovější, vykazují vyšší volatilitu, jsou tedy vhodné jedině do vyvážené či dynamické strategie.