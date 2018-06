Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Když v prvním lednovém týdnu hledali respondenti ankety Očima expertů zajímavé investiční příležitosti pro rok 2018, byli vcelku zdrženliví. Vývoj jim dal za pravdu. Akciovým indexům se příliš nedaří a po několika letech utěšeného růstu zažívají i výraznější poklesy. „Postupně dochází k normalizaci měnových politik, rostou úrokové sazby, rostou ceny komodit, hrozí obchodní války. To všechno začaly akciové trhy v letošním roce více reflektovat, což se projevuje jejich vyšší rozkolísaností,“ vysvětluje v rozhovoru aktuální situaci portfolio manažer investiční společnosti Conseq Martin Pavlík.

Nabízí se tedy šance na nákup ve slevě, nebo bude pokles hlubšího rázu a držitelé akcií – ať už amerických, evropských nebo rozvojových zemí – zapláčou? A kde jinde se poohlédnout při hledání atraktivního zhodnocení? Velkou radost letos nemají ani investoři do zlata a už vůbec ne ti, co mají nakoupené kryptoměny. Za půl roku ale bude třeba všechno úplně jinak…

Kde dnes vidí investiční příležitosti odborníci ze světa peněz? A jakým ekonomikám, trhům, segmentům, firmám a produktům v dnešní době nejvíc věří?

Jan Bureš

hlavní ekonom Patria Finance

Na dnešních trzích očekávám pokračující nárůst úrokových sazeb a s tím i averze k riziku. To není jednoduché prostředí, nebude přát dluhopisům a částečně ani akciím. Věřím nicméně, že z obratu v měnové politice v eurozóně by nakonec mohly po dlouhé době těžit evropské banky. To vše samozřejmě za předpokladu, že se nevrátí na stůl redenominační riziko spojené s vystoupením Itálie nebo některého jiného člena klubu z eura.

Martin Mašát

portfolio manažer Partners investiční společnosti

Jsme v situaci, kdy je těžké vybrat ten správný segment, který prokličkuje současnými turbulencemi. V Evropě existují veliká politická rizika a brzy se začnou zvedat sazby, což akciím také znepříjemní život. Trhy nerozvinutých zemí trpí vyššími výnosy v USA a tak padají nejen tamější akcie, ale i jejich měny. Nejlépe mi ze všeho vychází akciové trhy v USA, konkrétně staré známé a přitom relativně nové progresivní tváře jako jsou Facebook, Google (Alphabet), Apple, které měly sice počátkem roku také malou krizi (GDPR, únik dat, zpomalení růstu tržeb), ale popraly se s ní se ctí a již opět ceny jejich akcií dosahují na nová maxima.

Jaroslav Šura

investor

Americká centrální banka utahuje monetární politiku, další centrální banky budou následovat. Ekonomika v Evropské unii zpomaluje, zadlužení jižního křídla je neúnosně veliké. Americké indexy poblíž maxim, volatilita se zvyšuje. Hrozí obchodní válka. Ve výčtu by se dalo pokračovat, je tedy k zamyšlení, jestli právě teď kupovat akcie, případně jestli se spíš nějakých nezbavit.

Svoje portfolio jsem zúžil na české dividendové akcie, s dominancí akcií elektrárenské společnosti ČEZ a Moneta Money Bank. Kromě skvělých dividend můžou být u obou emitentů zajímavé příběhy. U ČEZ růst emisních povolenek, silové elektřiny a také rozdělení společnosti, ke kterému nejspíš dojde, byť s určitým zpožděním. U Monety pak akviziční příběh nebo ovládnutí banky nějakým majoritním akcionářem, případně obojí.

Aleš Michl

poradce ministryně financí, spoluzakladatel investičního fondu Quant

Rozhodně se nevyplatí sázet na jednu kartu. Pokračujte dál v pravidelné investici do fondu, kterému věříte, stejně to sami netrefíte sektorově ani regionálně. Prostě pravidelka a koukněte se na to za pět až deset let, pak budete rádi, kolik máte peněz stranou.

Roman Koděra

analytik Saxo Bank

Akciové trhy zaznamenávají letos po historicky nejklidnějším roce 2017, kdy se volatilita z trhu úplně vytratila, mnohem složitější období. Pohyby plus minus jedno procento jsou na běžném pořádku. Přes tuto situaci v lednu zaznamenala většina trhů historická maxima. Proto je předčasné hovořit o nezdaru. Loňský rok se kromě nízké volatility vyznačoval i vysokou mírou růstu. To vše v kombinaci s již zmíněnými informacemi vytváří tlak na investory, aby přehodnotili svá investiční rozhodnutí. Přes poslední silný růst amerického dolaru, který se promítl krom jiného v poklesu rozvíjejících se trhů a zasáhl i region střední a východní Evropy, zůstává mezi analytiky favority polský trh, rumunský trh a spekulativně se hodně hovoří i o řeckém trhu. Domácí burza zůstává nadále zajímavá pro investory, kteří drží pozice v koruně, a kteří nadále věří v posilování domácí měny. Kromě geopolitické situace bude důležité sledovat kroky České národní banky.

Jan Traxler

privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

Nejistota a výkyvy cen k akciím odjakživa patří. K akciím je potřeba přistupovat jako k dlouhodobé investici a cenových poklesů využívat k nákupům.

Líbí se mi dlouhodobě spousta akcií. Ze zvučných jmen například Nestlé, Alphabet, Apple, Berkshire Hathaway, Daimler, Fedex, Procter & Gamble, Starbucks nebo Walt Disney. To nejsou žádné růstové tipy, ale firmy, které tu s velkou pravděpodobností budou i za dvacet let a jejichž hodnota by dlouhodobě měla růst nad inflací. Růstovou příležitost spatřuji u některých farma-biotech firem, které dostaly poslední dva roky tvrdě za uši, konkrétně TEVA, Allergan, Celgene nebo Gilead Sciences. Myslím, že za dva až tři roky bude jejich cena výrazně výš než dnes. Na českém trhu považuji za dobrou investici akcie O2 a začínám pokukovat po Kofole.

Do akcií ale vždycky doporučuji investovat jen část kapitálu a nákupy rozložit v čase. Vedle toho doporučuji investovat také do nemovitostí a pevně úročených papírů. Za výbornou investici dlouhodobě považuji pozemky. Speciální příležitosti skýtají některé prioritní akcie, nebo konvertibilní dluhopisy. Také se neustále rozrůstá nabídka fondů kvalifikovaných investorů, kde je celá řada zajímavých investičních projektů, od nemovitostních až po private equity. Nikdy nebylo možné tak dobře rozložit portfolio investic jako dnes. Chce to jen dostatek kapitálu.

Do čeho bych určitě neinvestoval, je bitcoin a jiné kryptoměny. To nemá s investicí nic společného, je to ukázková spekulativní bublina.

Jan Šumbera

analytik České spořitelny

Dlouhodobě preferujeme rozvinuté trhy, a to z důvodu (zpravidla) vyspělejší korporátní kultury. Samotný výběr akciových titulů opíráme o železný trojúhelník hodnoty. Ten reprezentuje kombinace růstu, reinvestic a rizika. Optimální společnost disponuje atraktivním růstovým profilem generovaným bez nutnosti zapojit velké množství dodatečného kapitálu. Příkladem může být čínská Alibaba. Investice do cloudové infrastruktury či kamenných obchodů jsou sice poměrně rozsáhlé, úspěšné zpeněžení uživatelské báze v rámci internetového tržiště ale moc nestojí. Bariéry vstupu navíc výrazně zmírňují podnikatelské riziko. Vrcholnou fázi cyklu mimo jiné provázejí inflační tlaky, které se do nákladů firem propisují skrze vyšší ceny vstupů. I proto je výhodou schopnost realizovat růst cen produktů. Podobným přenosovým mechanismem se chlubí například specializované chemické společnosti jako je Axalta. Obecně také preferujeme sektory postavené na zajímavých produktech, které vykazují (do určité míry) acyklickou povahu. Patří mezi ně zdravotnictví nebo IT.

Peter Bukov

hlavní analytik TopForex

Za zajímavou příležitost považuji například burzovně obchodované fondy zaměřené na finanční sektor v USA (ETF s tickerem XLF). Právě banky budou profitovat z růstu úrokových sazeb, neboť se jim zvyšují marže na úvěrových produktech. Pokud se navíc ceně podaří prorazit konsolidační trojúhelník, XLF se dostane nad stodenní průměr. Cena by mohla následně pokračovat až k aktuálním cyklickým maximům při 30 dolarech, což je cca pětiprocentní potenciál.

Mezi slabé měny stále řadím japonský jen a myslím si, že i USD/JPY i EUR/JPY by mohly v brzké době pokračovat v růstu. Sentiment na trhu je pozitivní, a proto by se měl jen prodávat. Výnosy v USA rostou, což je pozitivní pro USD/JPY a Evropská centrální banka pravděpodobně půjde jestřábí cestou a oznámí kroky k ukončení QE, což by mohlo být býčí i pro euro. Jako příležitost tedy vidím sázky na pokles jenu.

Mezi adepty na prodej bych zařadil zlato. Pokud zlato prorazí pod hranici 1300 amerických dolarů a dokáže zavřít pod 1280, mohl by to být signál k prodeji s potenciálem až k 1240 dolarům.

Tamara Ajrapetova

akciová analytička Generali Investments CEE

Ve světle nedávných posunů na globálních trzích máme na akcie opatrnější náhled. Americké tituly jsou drahé vůči svým ziskům a jsou citlivé na hrozbu obchodních válek. V eurozóně stále trvají politické nejistoty. Rozvíjející se trhy trpí kvůli volatilitě měn, a proto ve střednědobém horizontu preferujeme region CEE. Česko má atraktivní ocenění a vysoký výnos z dividend. Banky by měly benefitovat z růstu úrokových sazeb, akcelerace růstu podnikových úvěrů a zároveň stabilních dividend. Preferujeme finanční společnosti s různorodými regionálními expozicemi, nabízejí diverzifikaci tržních rizik a zároveň reflektují celkový rozvoj v regionu. Polsko nabízí nové příležitosti k nákupu po nedávných výprodejích velkých titulů, mezi atraktivní sektory patří banky, průmysl, spotřební zboží a nemovitosti. Investoři mohou také příležitostně najít zhodnocení v polských utilitách. Napříč regionem se nám líbí některé energetické tituly, přičemž upřednostňujeme integrované společnosti s vysokým podílem tržeb v upstream segmentu (průzkum ložisek a těžba ropy), které by měly těžit z rostoucích cen ropy. Na trzích střední a východní Evropy stále vidíme cyklická odvětví jako dobrou volbu.