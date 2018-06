Očima expertů: Peníze dětem do začátku. Jak na to?

Vlastnit auto, užívat si studentský život, vyjet na delší dobu do zahraničí, mít solidní základ pro pořízení vlastního bydlení. Tak by si představoval začátek dospělého života nejeden puberťák. Spousta rodičů se snaží v práci ohánět, aby jejich ratolesti měly na startu nové životní etapy aspoň něco v kapse. Není přitom potřeba hned kupovat zlatou cihlu nebo obraz od Lhotáka, aby bylo později za co utrácet. Stačí začít včas pravidelně spořit menší částky. Jenže kam s nimi? Finančních produktů pro děti je spousta – od běžných účtů a spořicích účtů až po stavební nebo penzijní spoření se státním příspěvkem. Záleží na tom, jak dlouho a kolik chcete odkládat.

Možná je ale lepší nevázat produkt na dítě, spořit či investovat „na sebe“ a peníze dát dítěti, až sami uznáte za vhodné, případně je postupně dávkovat. Pokud začínáte včas a máte před sebou vyhlídku patnácti nebo dvacíti let, než budou peníze potřeba, není od věci vypravit se na akciové trhy, které dávají větší šanci na zhodnocení – ať napřímo, nebo prostřednictvím podílových fondů. A kdo chce zkusit divočinu, může za pár tisícovek nakoupit nějaké kryptoměny. Možná si za ně vaše dítě jednou koupí auto. Nebo taky vůbec nic…

Jak se na spoření nebo investování dětem dívají lidé ze světa peněz? Jaké finanční produkty by zvolili, kdyby chtěli dítěti odkládat už od kolébky? A vyplatí se hledat specializované dětské produkty, nebo je lepší, když rodič spoří „na sebe“?

Jan Traxler

privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

My to doma řešíme pravidelnými investicemi do vybraných akciových fondů, přičemž majetkový účet je evidovaný na manželku, nikoliv přímo na děti. Ale každé řešení má své výhody i nevýhody.

Jen většina lidí nemá reálné finanční možnosti hned od narození spořit dětem smysluplné částky, protože tou dobou žijete z jednoho příjmu a z něj ještě zpravidla musíte splácet hypotéku. Spoření dětem a spoření na důchod většinou přichází v úvahu až po rodičovské dovolené, kdy má rodina k dispozici dva příjmy. Pokud máte víc dětí, může to trvat třeba i deset let, než máte reálně možnost něco začít dětem spořit. Pak samozřejmě s ohledem na časový horizont je třeba adekvátně volit i vhodné řešení. Akciové fondy už třeba pro nejstarší dítě nebudou správné řešení, tím může být klasické stavební spoření nebo nějaké vyvážené fondy.

Marie Zemanová

generální ředitelka ČSOB Penzijní společnosti

Odkládat potomkovi peníze stranou hned po narození je správný postup. Lidé si myslí, že je dost času, až bude dítě starší, ale každý rok je hodně znát. Při výběru by mělo hrát roli několik faktorů: kolik mohu spořit, zda pravidelně nebo nárazově, časový horizont, kolik lidí se bude na spoření podílet, jak moc finančním produktům rozumím a jaký mám vztah k riziku. Doporučovala bych postupovat od jednodušších a se státní podporou až k těm sofistikovanějším.

Každý z produktů má jiný účel a časový horizont. Na krátký horizont a aktuální potřeby budeme nejspíše spořit do prasátka (u hodně malých dětí) a na běžný či spořicí účet. Flexibilitu pro placení nám pro větší děti zajistí elektronické bankovnictví a karta, mně se líbí možnost předplacených karet, které mohou sloužit pro kapesné.

Na střednědobou potřebu bychom měli spořit pomocí stavebního spoření, které navíc nabízí možnost úvěru. Jeho výhodou je státní příspěvek. Ten je i u penzijního spoření, proto bych doporučovala volné prostředky rozkládat mezi tyto dva produkty. Stavebko pokryje potřeby dítěte v době, kdy je ještě ve společné domácnosti a penzijko, až bude samostatné. Penzijko je flexibilní produkt. Výši ukládaných částek mohu kdykoli měnit dle potřeby, a pokud dítěti začnu spořit deset let před jeho osmnáctinami, v roce dosažení dospělosti bude moct třetinu naspořené částky vybrat bez nutnosti smlouvu ukončovat.

Dále bych doporučila pravidelné investice. Pravidelnost by měla v delším časovém horizontu vykrýt výkyvy trhu a vygenerovat velmi zajímavé zhodnocení. Výhodou všech zmíněných produktů je, že je mohu založit na jméno svého potomka a postupně ho s nimi seznamovat, aby se je naučil využívat a spravovat a postupně je od nás zcela převzal.

Vladimír Weiss

finanční poradce Partners

Možností je mnoho. Vzhledem k tomu, že je řeč zhruba o 15 až 25 letech, je vhodné investovat. Základním cílem je v takovém případě uchovat hodnotu, odložené prostředky nesmí ohrozit inflace. Z toho plyne, že je žádoucí vyhnout se depozitním produktům (spořicí účty, stavební spoření apod.) a naopak se zaměřit na investice do majetkových aktiv – typicky se jedná o vhodně složená portfolia akcií, nemovitostí, případně dluhopisů. To vše lze elegantně zařídit prostřednictvím portfolia podílových fondů, do kterých je možné investovat už od pár stovek měsíčně.

Vždy doporučuji, aby co nejvíc rezerv, které se připravují pro ratolesti, bylo kumulováno na rodiče, respektive, aby klientem byl jeden z rodičů. Má to tři zásadní důvody:

Není omezení v rámci investičního poradenství, může se využít dynamické strategie.

Eliminuje se riziko, že v 18 letech potomek peníze nerozvážně utratí. Rodiče mají možnost volby, kdy peníze předají.

Je možné zcela jednoduše vybírat prostředky v průběhu života dítěte. Nemusí se čelit zbytečné byrokracii v porovnání s tím, kdyby byla smlouva byla přímo na dané dítě.

Aleš Michl

poradce ministryně financí, spoluzakladatel fondu Quant

Nehledejte nic specializovaného, udělejte mu pravidelku do fondu s licencí ČNB, jehož politice rozumíte – pět set korun měsíčně třeba Hájkovi do Top Stocks od Spořitelny, Semotanovi do fondu J&T nebo třeba do něčeho od Consequ – výběr je zcela na vás. V osmnácti bude dítě spokojené, uvidíte…

Tomáš Kořínek

předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny

Spoření dětem? Jednoznačně! A ve finále je asi jedno, jestli dítě naspořené peníze použije na studium v zahraničí, vybavení prvního bytu nebo vyrazí na rok poznávat svět. Při běžném spoření několika tisíc korun měsíčně to asi nebude na koupi nového bytu, ale mít počáteční vklad, který umožní lepší start do dospělého života nebo pomůže rozšířit obzory, se určitě hodí. Navíc je nově nutné mít uspořeno 20 procent vlastních peněz pro získání hypotéky.

Vždycky záleží na ochotě klienta podstoupit riziko. Těm, kteří jsou ochotni přestát velké výkyvy, můžou v tak dlouhém investičním horizontu vyhovovat akciové investiční fondy, ale s rizikem, že třeba zrovna při dosažení 18 let dítěte dojde k výkyvu a naspořená částka se výrazně sníží. Konzervativnějším klientům bych doporučil produkty se státní podporou – stavební spoření nebo penzijní připojištění. U stavebka získáte při ideální měsíční úložce 1700 korun ročně od státu dva tisíce, v kombinaci se zajímavou úrokovou sazbou to bude přesahovat měsíční zhodnocení 3,5 procenta, to žádný jiný zabezpečený produkt nenabídne. Stavebko dává smysl hlavně ve střednědobém horizontu, penzijní spoření v delším, oba produkty se vzájemně dobře doplňují.

Jaroslav Šura

investor

Dobrých možností, jak ulehčit své ratolesti vstup do světa dospělých, je vícero. Mně se líbí postupné kupování stříbrných mincí nově emitovaných ČNB, nejlépe dvojmo, aby to rodiči při prodeji sbírky v dospělosti (adolescent bude chtít prachy) nebylo líto. Slušné zhodnocení je jisté. Rovněž spoření přes akciový podílový fond (nebrat dluhopisové, garantované apod.) od renomovaného správce, by měla být, při tak dlouhodobých úložkách, správná volba. Vhodnou alternativou či doplněním může být spořící instrument s podporou státu, na trhu je jich několik. Vyhnul bych se penzijním formám a také úložkám na klasický spořicí účet (bez podpory), kde lze očekávat, že vlivem inflace nedojde k žádanému zhodnocení.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Cyrrus

Výzva k odkládání peněz dětem stranou je čirý marketing. Za socialismu nabádal ke spoření sám stát. Kdo spořil, byl uvědomělý soudruh. Kdo spořil dětem, byl ještě uvědomělejší. Však také na vkladních knížkách Státní spořitelny stálo, že „spoření na vkladní knížku je projevem rozumné hospodárnosti a socialistického vlastenectví“. A také to, že „peněžní úspory pomáhají při výstavbě socialistického hospodářství“. Lid za socialismu budilo ze spaní možné opakování měnové reformy z roku 1953 ještě celá desetiletí po ní. A KSČ citovaným budovatelským poselstvím vlastně ujišťovala, že už se bát netřeba, že je nyní možno klidně spořit třeba i dětem.

V současnosti už nejde o budovatelský marketing, nýbrž o marketing ryze komerční. Peníze odkládané dětem, to je z hlediska banky další využívaný produkt, další otevřený účet, další provize. Proto dnes někdejší budovatelská hesla nahradil falešný apel na rodičovskou lásku k dětem, jež má být zhmotněna nově založeným účtem. Ve skutečnosti není nic takového nutné. Do dětí se musí investovat hlavně čas. To ale za rodiče žádná banka neudělá. Čas investovaný do dětí se spolehlivě vrátí, i když třeba „výnos“ nebude nějakou dobu vůbec patrný. Kdo dětem zakládá účty jako odpustek za to, že s nimi netráví víc času, dopouští se mnohdy hned dvojího investičního nerozumu. Snaží se zasít na neúrodné půdě. Plýtvá semeny, aniž půdu předtím investovaným časem zúrodnil. Takže mu nakonec nezbude nic – jen oči pro pláč.