Očima expertů: Apple Pay. Mnoho povyku pro nic?

Když se 19. února v Česku spouštěla služba Apple Pay, začaly se tuzemské banky, fintechy a e-shopy předhánět v informování o tom, kdo dřív a v jaké míře umožnil vlastníkům mobilu nebo hodinek s nakousnutým jablkem ve znaku novou platební metodu využít. Od té doby si už Apple Pay ve svých zařízeních v Česku aktivovalo zhruba 200 tisíc lidí.

Google Pay, podobná služba pro majitele telefonů s operačním systémem Android, která je u nás na trhu od konce roku 2017, takový úspěch zdaleka neslavila. Proč? Mediální síla Applu je obrovská a nadstandardní je i kupní síla jeho uživatelů, nebo chcete-li fanoušků. Proto je Apple Pay atraktivní i pro obchodníky.

Apple Pay do Česka doslova vtrhl. Banky musí za službu platit, i tak ale věří, že se jim vyplatí. Třeba tak, že od konkurence přetáhnou klienty.

Co si myslí ekonomové, podnikatelé, zástupci bank a dalších finančních společností? Je spuštění Apple Pay v Česku z technologického a klientského hlediska skutečně v něčem zásadním momentem? Jaký bude dopad nové platební metody v praxi? Může Apple Pay ovlivnit způsob nakupování a placení Čechů, nebo jde o jen o přifouknutou bublinu?

Martin Kasa

podnikatel a investor, Pilulka.cz

Platební metodu Apple Pay vnímám jako zásadní změnu v placení, ale i jako symbolický krok. Telefon s jablkem v logu má přibližně čtvrtina mobilních zákazníků Pilulka.cz, nicméně jejich ekonomická aktivita je výrazně vyšší než u uživatelů jiných operačních systémů. Ať už jde o Apple Pay nebo Google Pay, obě metody výrazně zjednodušují placení. Je to cesta k „one action payment“. To je budoucnost placení. Přijdou další biometrické možnosti identifikace zákazníků, ale vždy zůstane určitá validační aktivita plátce, jako je přiložení něčeho nebo kliknutí na něco. A právě mobilní telefon, případně jakákoli jeho budoucí náhrada, bude hrát klíčovou roli v podpisu plateb, a to nejen ve fyzickém světě. Naopak skončí plastové karty, symbol let minulých, stejně jako si už dnes jen matně vzpomínáme na embosované karty a takzvané žehličky na jejich přečtení.

Michal Šmída

zakladatel a CEO Twisto

Apple Pay a obecně platby mobilním zařízením jsou zásadní novinkou a výrazným posunem pro zákazníky. Jednak z pohledu bezpečnosti, kde už zákazník nemusí zadávat PIN, ale platby potvrzuje biometrikou, například otiskem prstu na telefonu nebo pomocí Face ID. Mobil tak přináší do offline i online plateb maximální bezpečí – klienti se už nemusí bát zneužití. Druhý faktor je jednoduchost: žádné vytahování peněženky nebo hledání platební karty, mobil máte vždy po ruce. Po měsíci od spuštění udělá průměrný zákazník Twista 20 plateb měsíčně přes Apple Pay. To je cca 40procentní nárůst oproti platbám kartou a výrazně vyšší frekvence, než jakou evidují banky u plateb pomocí Google Pay. Podobný trend jde vidět i v Polsku a dalších zemích, kde je vysoká penetrace NFC platebních terminálů. Za nás to je další velký krok k posunutí Česka do popředí v bezhotovostních platbách a sami tomuto trendu jdeme vstříc naší službou.

Filip Zeman

šéf kmene denního bankovnictví v České spořitelně

Bylo by falešné tvrdit, že nás takto raketový start Apple Pay nepřekvapil, ale jako správný generál můžu po bitvě zároveň říct, že nás vlastně tolik překvapit neměl. Vždyť na světě je zhruba 90 milionů uživatelů Apple Pay, třikrát víc než uživatelů Google Pay. Přitom telefony s operačním systémem Android početně iPhony převyšují čtyřnásobně. Apple zkrátka přitahuje digitálně zvídavé a pokročilé uživatele, kteří jsou technologickým novinkám otevřeni násobně víc než běžná populace. Což platí o to víc v případě Čechů, kteří jsou absolutními evropskými šampiony v bezkontaktním placení. Není pak divu, že u nás Apple Pay v prvních dnech po spuštění získal víc uživatelů než ve čtyřnásobně větším Polsku. Češi zkrátka v obchodech při placení pípají hodně a rádi. A to je nakonec hlavní důkaz, že Apple Pay není bublina, právě naopak. Významně edukuje trh, a tak jako iPod před 18 lety ohlásil začátek konce hudebních nosičů, tak Apple Pay dnes ohlašuje začátek konce fyzických platebních karet.

Miroslav Lukeš

generální ředitel MasterCard pro ČR, SR a Rakousko

Apple Pay je jednou z možností placení kartou v mobilu. Mobilem u nás platí asi půl milionu lidí a Applem necelých dvě stě tisíc. Apple tedy není první a určitě ani poslední. Z tohoto pohledu je výše mediálního zájmu neopodstatněná, protože v Česku se obecně daří platebním inovacím a finanční sektor je na vysoké úrovni. Jenže pořád je to Apple a síla téhle značky se projevuje nejen při vydávání nových méně a méně inovovaných mobilních telefonů, ale i u dalších produktů. Pragmaticky vzato: Apple rozhodně pomohl oživit zájem o platební inovace. Po počátečních oslavách teď banky začínají počítat účty za transakce přes Apple Pay a lamentovat nad ztrátou kontaktu se zákazníkem. Věřím, že do budoucna tuto situaci využijí k tomu, aby po transakci přivedli klienta zpět do své mobilní aplikace a nabídli mu víc informací k platbě, možnosti finančního řízení nebo věrnostní schéma.

Lubo Smid

spoluzakladatel a CEO STRV

U komunity lidí využívajících zařízení Apple je vidět vysoká míra adopce nových technologií. U Apple Pay to není jinak a firmy vědí, jak nalákat poskytovatele, jako je například Twisto, které tímto krokem získalo jednotky tisíc nových zákazníků. Česko je pro Apple Pay ideální země, bezkontaktními kartami se tu dá platit skoro všude, kde mají terminál. Největší přidanou hodnotu Apple Pay vidím ve zrychlení procesu nákupu online, kdy je na novém e-shopu bez zakládání účtu a přihlášení možné objednat produkt jedním kliknutím. Proces nakupování v telefonu, případně pak i na desktopu, je pak extrémně rychlý. Uživatel si vybere jednu ze svých karet, adresu, kam chce zboží doručit, ze seznamu kontaktů, a hned objednává. Není třeba vyplňovat nový profil na každém webu. Podle mého názoru se e-shopy, které Apple Pay nebudou podporovat, připravují o významný počet objednávek, které by člověk s Apple Pay realizoval okamžitě.

Michaela Lhotková

výkonná ředitelka pro oblast platební řešení, spotřebitelské financování, otevřené bankopojištění a inovace v ČSOB

Placení prostřednictvím různých mobilních aplikací je trend, který neustále roste a každým rokem si získává nové příznivce. Už když jsme v roce 2016 spustili jako první na trhu placení prostřednictvím vlastní mobilní aplikace, byli jsme příjemně překvapeni zájmem klientů. O platební inovace je obecně zájem a český trh patří i například v oblasti bezkontaktního placení k celosvětovým leaderům. Banky si nemohou dovolit tuto oblast podcenit, intenzivní vývoj je na místě a z příchodu nových hráčů podporujících oblast mobilního placení máme radost, protože se tak u klientů obecně zvyšuje povědomí o používání mobilů při řešení celého spektra jejich finančních potřeb.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Když v listopadu 2017 startoval v Česku Google Pay došlo podle Google Trends k jistému nárůstu ve vyhledávání příslušného výrazu. Zdaleka se to však nedá poměřovat s nárůstem „trendovosti“ výrazu Apple Pay letos v únoru, ten byl osminásobný. To znamená několik věcí. Zaprvé, produkty Applu využívá větší podíl příjmově nadprůměrně situovaných Čechů (stačí ostatně porovnat cenu iPhonu s běžným „androidem“). Tito lidé také víc sledují aktuální trendy a novoty. Protože se jim to vyplatí. Jejich čas je totiž dražší, a časová úspora spojená například s využitím nové metody placení je pro ně tedy výnosnější.

Zadruhé, Apple Pay měl výhodu, že na českém trhu startuje o patnáct měsíců později než Google Pay. Za tu dobu se moderní technologie a povědomí o nich u veřejnosti opět o něco rozšířily. Zatřetí, a zejména, všechno kolem Apple je předmětem až nepochopitelného zájmu médií. Když se třeba uvádí nový model iPhonu, televize CNBC tomu věnuje prakticky celý den vysílání. A v Česku to není jiné. Apple je prostě ikona doby. Ale pozor, nebude jí navždy. Vždyť je to „jen“ něco málo přes dvacet let, co rozhořčený dav fanoušků-jablíčkářů bučel na Steva Jobse, když oznamoval partnerství s nenáviděným Microsoftem (jehož Windows 95, ruku na srdce, se „hodně inspirovaly“ applovským operačním systémem). I díky Microsoftu ovšem kolabující Apple tehdy utekl hrobníkovi z lopaty.